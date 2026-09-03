Φωτιά τώρα στην Γόρτυνα Ηρακλείου
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στο χωριό Πλώρα, δήμος Γόρτυνας Ηρακλείου
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- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 40 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ.
- Χρησιμοποιούνται 11 πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες των ΟΤΑ της περιοχής.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση του χωριού Πλώρα στον δήμο Γόρτυνας Ηρακλείου.
Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικών οχημάτων καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ της περιοχής.
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