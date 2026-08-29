ΒΟΑΚ: Άλλος ένας ασυνείδητος οδηγός έσπειρε τον τρόμο - Έσπασε κολωνάκια, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα

Snapshot Ένας οδηγός στον ΒΟΑΚ παραβίασε τον ΚΟΚ, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προκάλεσε ζημιές σε ειδικά πλαστικά κολωνάκια.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε τμήμα του ΒΟΑΚ όπου γίνονται έργα και έχουν τοποθετηθεί διαχωριστικά για την αποτροπή προσπεράσεων.

Ο οδηγός κινήθηκε για αρκετή ώρα στο αντίθετο ρεύμα πριν επιστρέψει, προκαλώντας περαιτέρω ζημιές στα διαχωριστικά.

Η κίνηση καταγράφηκε από κάμερα αυτοκινήτου και το βίντεο έχει δοθεί στις Αρχές, οι οποίες αναζητούν τον υπεύθυνο για να τον οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

Άλλος ένας ασυνείδητος οδηγός καταγράφηκε σε βίντεο να παραβιάζει τον... μισό ΚΟΚ κι ως εκ θαύματος να μην προκαλεί κάποιο τροχαίο ατύχημα. Κινούμενος στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης δεν ήθελε να περιμένει πίσω από τα προπορευόμενα οχήματα κι αποφάσισε να προσπεράσει.

Η άθλια οδηγική συμπεριφορά καταγράφηκε το πρωί του Σαββάτου (29/8) στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), έξω από τα Μάλια, όταν ο επικίνδυνος οδηγός βγήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας για να πραγματοποιήσει προσπέραση, παρασύροντας τα ειδικά πλαστικά κολωνάκια που έχουν τοποθετηθεί στο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε τμήμα του ΒΟΑΚ όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα και έχουν τοποθετηθεί ειδικά διαχωριστικά, με στόχο να αποτρέπονται οι προσπεράσεις και να χωρίζονται τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αφού βγήκε στο αντίθετο ρεύμα σπάζοντας αρκετά κολωνάκια, κινήθηκε για αρκετή ώρα στο αντίθετο ρεύμα πριν επιχειρήσει νέο απότομο ελιγμό για να επιστρέψει στο ρεύμα κυκλοφορίας του, παρασύροντας ξανά τα διαχωριστικά.

Την κίνηση του οχήματος κατέγραψε κάμερα αυτοκινήτου που ακολουθούσε, με το βίντεο να έχει περιέλθει ήδη στα χέρια των Αρχών που αναζητούν τον οδηγό για να τον οδηγήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης.