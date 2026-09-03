Κρήτη: Κοπάδι γουρουνιών έκανε βόλτα στην πλατεία των Χανίων

Snapshot Το βράδυ της 2ας Σεπτεμβρίου, ένα κοπάδι γουρουνιών έκανε εμφάνιση στην πλατεία του Βάμου Αποκορώνου στα Χανιά.

Τα ζώα κινούνταν άνετα ανάμεσα σε καταστήματα εστίασης, προκαλώντας έκπληξη στους παρευρισκόμενους.

Πολλοί παρευρισκόμενοι κατέγραψαν το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Τα βίντεο διαδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις και χιουμοριστικά σχόλια.

Η απρόσμενη παρουσία των γουρουνιών έκανε τη βραδιά αξέχαστη για όσους βρέθηκαν στην πλατεία. Snapshot powered by AI

Ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν το βράδυ της Τετάρτης κάτοικοι, εργαζόμενοι και θαμώνες καταστημάτων στον Βάμο Αποκορώνου, στα Χανιά.

Ένα κοπάδι γουρουνιών έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στους δρόμους της περιοχής. Τα ζώα κινήθηκαν με χαρακτηριστική… άνεση ανάμεσα στα καταστήματα εστίασης, περνώντας μπροστά από καφενεία και ταβέρνες, με τους παρευρισκόμενους να παρακολουθούν έκπληκτοι το απρόσμενο σκηνικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου και γρήγορα αποτέλεσε το θέμα συζήτησης στην πλατεία. Αρκετοί από όσους βρίσκονταν εκεί έσπευσαν να βγάλουν τα κινητά τους τηλέφωνα, καταγράφοντας την ασυνήθιστη «βόλτα» των ζώων.