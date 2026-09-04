Η βαθύτερη γεώτρηση στη Γη έφτασε τα 12,2 χλμ. και αποκάλυψε ένα απίστευτο μυστικό

Snapshot Η γεώτρηση SG-3 στη χερσόνησο Κόλα έφτασε σε βάθος 12,2 χιλιομέτρων το 1992 και παραμένει η βαθύτερη που έχει πραγματοποιήσει ο άνθρωπος.

Η υψηλή θερμοκρασία των 212 βαθμών Κελσίου στο βάθος της γεώτρησης περιόρισε την πρόοδο λόγω της μετατροπής των πετρωμάτων σε «πλαστική ροή».

Η γεώτρηση άλλαξε τη γνώση για τη δομή του ηπειρωτικού φλοιού και τις γεωλογικές διεργασίες σε μεγάλα βάθη.

Τα δεδομένα της SG-3 επανεξετάζονται σήμερα για την ανάπτυξη ενισχυμένων γεωθερμικών συστημάτων (EGS), που έχουν δυναμικό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ιδιαίτερα στις ΗΠΑ.

Η γεώτρηση της Κόλα έχει εγκαταλειφθεί και η περιοχή θεωρείται από τις πιο μολυσμένες στον κόσμο. Snapshot powered by AI

Μετά από 55 χρόνια μετά την έναρξη των σοβιετικών γεωτρήσεων στη χερσόνησο Κόλα, η βαθύτερη τρύπα που έχει ανοίξει ποτέ ο άνθρωπος εξετάζεται ξανά.

Οι επιστήμονες εκτιμούν πλέον ότι τα δεδομένα για τη θερμοκρασία που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του εγχειρήματος θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας νέας γενιάς γεωθερμικής ενέργειας.

Επισήμως γνωστή ως SG-3, η υπερβαθιά γεώτρηση της Κόλα δεν είχε σχεδιαστεί εξαρχής για να παράγει κάτι χρήσιμο με τη συμβατική έννοια. Το έργο ξεκίνησε στις 24 Μαΐου 1970, στο πλαίσιο μιας σειράς σοβιετικών πρωτοβουλιών που είχαν σχεδιαστεί για να τιμήσουν τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Βλαντίμιρ Λένιν.

Αυτό που κάνει σήμερα την ιστορία της γεώτρησης ξανά επίκαιρη δεν είναι τόσο η ίδια η τρύπα, όσο όσα έμαθαν οι μηχανικοί και οι επιστήμονες για τα πετρώματα και τις τεράστιες θερμοκρασίες που επικρατούν βαθιά κάτω από την επιφάνεια της Γης.

Καθώς η κλιματική αλλαγή οδηγεί κυβερνήσεις και εταιρείες ενέργειας στην αναζήτηση νέων πηγών ηλεκτρισμού, τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν πριν από δεκαετίες επανεξετάζονται από ερευνητές που μελετούν τα ενισχυμένα γεωθερμικά συστήματα (Enhanced Geothermal Systems - EGS), μια τεχνολογία που ουσιαστικά δεν υπήρχε όταν η SG-3 βρισκόταν ακόμη σε λειτουργία.

Ένα ρεκόρ που παραμένει ακατάρριπτο

Οι γεωτρήσεις στη χερσόνησο Κόλα, μια περιοχή που εκτείνεται κοντά στα σύνορα Νορβηγίας και Ρωσίας, συνεχίστηκαν κατά διαστήματα για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Όταν το έργο ολοκληρώθηκε το 1992, έχοντας φτάσει στα όριά του εξαιτίας φυσικών, οικονομικών και τεχνολογικών περιορισμών, η γεώτρηση είχε φτάσει σε βάθος 12.262 μέτρων, δηλαδή περίπου 7,6 μίλια ή 12,2 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια.

Παρά το τεράστιο αυτό βάθος, η γεώτρηση παρέμενε περισσότερα από 3.700 μίλια μακριά από τον πυρήνα της Γης. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, καμία άλλη ανθρώπινη γεώτρηση δεν έχει φτάσει βαθύτερα.

Στην πορεία της, η γεώτρηση πέρασε μέσα από κοιτάσματα χαλκού, νικελίου και μαγνητίτη, ενώ σε μεγαλύτερο βάθος οι επιστήμονες συνάντησαν πετρώματα που έμοιαζαν με δείγματα τα οποία είχαν μεταφερθεί από τη Σελήνη.

Όπως αναφέρει το Orion Magazine, σε ακόμη μεγαλύτερο βάθος εντοπίστηκαν πετρώματα ηλικίας περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων ετών, μέσα στα οποία βρέθηκαν ακόμη και απολιθώματα μικροσκοπικού πλαγκτόν. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά παράξενο εύρημα, δεδομένου ότι εντοπίστηκε τόσο βαθιά κάτω από την επιφάνεια.

Ωστόσο, αυτό που τελικά έβαλε τέλος στο φιλόδοξο εγχείρημα ήταν η θερμοκρασία.

Στον πυθμένα της γεώτρησης η θερμοκρασία έφτασε τους 212 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με επιστημονική ανασκόπηση σχετικά με τις υπερβαθιές γεωτρήσεις, η οποία δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 στο περιοδικό Communications Earth & Environment.

Σε αυτό το βάθος, τα πετρώματα άρχισαν να συμπεριφέρονται με τρόπο που δεν θύμιζε πλέον τη συνηθισμένη συμπεριφορά στερεού βράχου. Μετατράπηκαν σε ένα είδος «πλαστικής ροής πετρώματος», η οποία επανειλημμένα έκλεινε και σφράγιζε τη γεώτρηση.

Παρότι η SG-3 δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στον Μοχό, το όριο που χωρίζει τον γήινο φλοιό από τον μανδύα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η γεώτρηση άλλαξε ριζικά την κατανόηση της δομής του ηπειρωτικού φλοιού και των γεωλογικών διεργασιών που πραγματοποιούνται σε μεγάλο βάθος.

Οι ερευνητές σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι η SG-3 «αναδιαμόρφωσε θεμελιωδώς την κατανόηση της δομής του ηπειρωτικού φλοιού και των βαθιών γεωλογικών διεργασιών» και, παρά το γεγονός ότι δεν έφτασε στον Μοχό, προσέφερε το πιο εκτεταμένο σύνολο άμεσων δεδομένων που έχει συλλεχθεί ποτέ για τον κρυσταλλικό ηπειρωτικό φλοιό.

Από ένα σοβιετικό εγχείρημα του Ψυχρού Πολέμου στη γεωθερμική ενέργεια

Σήμερα, τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τη γεώτρηση της Κόλα αποκτούν νέα αξία, καθώς χρησιμοποιούνται στην έρευνα για τα ενισχυμένα γεωθερμικά συστήματα (EGS).

Η συγκεκριμένη τεχνολογία βασίζεται στη διάνοιξη βαθιών γεωτρήσεων και στην έγχυση νερού υπό υψηλή πίεση σε θερμά πετρώματα. Το νερό θερμαίνεται από τη θερμότητα που βρίσκεται εγκλωβισμένη στο υπέδαφος και στη συνέχεια επιστρέφει στην επιφάνεια, όπου η θερμική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA) έχει χαρακτηρίσει τις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες ως την περιοχή με το μεγαλύτερο δυναμικό για την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας.

Μόνο η περιοχή Great Basin εκτιμάται ότι θα μπορούσε να υποστηρίξει έως και 135 γιγαβάτ ηλεκτροπαραγωγής, τη στιγμή που η συμβατική υδροθερμική γεωθερμική ενέργεια στις ΗΠΑ παράγει σήμερα περίπου 4 γιγαβάτ.

Ένα μεγάλης κλίμακας σύστημα EGS αναμένεται να αρχίσει να τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια το δίκτυο της Γιούτα μέσα στη χρονιά, ενώ επιπλέον εγκαταστάσεις σχεδιάζονται στο δυτικό Τέξας και το κεντρικό Όρεγκον.

Και το σημαντικό είναι ότι κανένα από αυτά τα έργα δεν χρειάζεται να φτάσει σε βάθη αντίστοιχα με εκείνα της SG-3 για να συναντήσει πετρώματα με θερμοκρασίες που αγγίζουν ακόμη και τους 400 βαθμούς Κελσίου.

Η ίδια η ιστορική γεώτρηση της Κόλα, πάντως, παραμένει σήμερα εγκαταλελειμμένη, σε μια περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο «μολυσμένα σημεία στη Γη».