Γκαμπόν - Ανατριχιαστικές εικόνες: Πλατφόρμα γεώτρησης πετρελαίου με 115 άτομα βυθίζεται στον ωκεανό

Snapshot Η πλατφόρμα γεώτρησης πετρελαίου «Prospector 5» βυθίστηκε ανοιχτά της Γκαμπόν με 115 άτομα πάνω της, προκαλώντας έναν νεκρό και τέσσερις αγνοούμενους, ενώ 110 διασώθηκαν.

Η βύθιση οφείλεται σε «διάτρηση» κατά τη διάρκεια εργασιών προφόρτισης, που προκάλεσε απώλεια σταθερότητας και κατάρρευση της πλατφόρμας.

Το Υπουργείο Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Γκαμπόν έχει ξεκινήσει τεχνική έρευνα για να διαπιστώσει τα αίτια του συμβάντος.

Η παραγωγή έχει διακοπεί, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή διαρροές επιβλαβών ουσιών, αλλά τα μέσα αντιμετώπισης ρύπανσης παραμένουν σε ετοιμότητα.

Η πλατφόρμα κατασκευάστηκε το 2014 στη Σαγκάη, λειτουργεί σε βάθος άνω των 120 μέτρων και υποστήριζε εργασίες γεώτρησης της BW Energy στα ανοικτά της Γκαμπόν. Snapshot powered by AI

Ένας νεκρός και 4 αγνοούμενοι από τη βύθιση τεράστιας πλατφόρμας πετρελαίου ανοιχτά της Γκαμπόν, ενώ διασώθηκαν 110 άτομα.

Συγκλονιστικές εικόνες, δείχνουν τη στιγμή που η πλατφόρμα γεώτρησης πετρελαίου με 115 άτομα βυθίζεται σιγά σιγά στον ωκεανό με 115 άτομα πάνω της.

Στα πλάνα φαίνεται το γεωτρύπανο «Prospector 5» να γέρνει υπό τρομακτική γωνία, καθώς βυθιζόταν σιγά-σιγά κάτω από την επιφάνεια του νερού το βράδυ του Σαββάτου, ενώ υπάλληλοι φορώντας σωσίβια τρέχουν κατά μήκος του καταστρώματος, και άλλοι στέκονται ακίνητοι από τον τρόμο.

Φαίνονται κλειστές σωσίβιες λέμβοι να απομακρύνονται από τη βυθιζόμενη πλατφόρα.

Offshore drilling rig in Gabon sinking as one of the supporting legs punched through the seabed. 110 of 115 people accounted for. $208 million gone. https://t.co/BVdf4YNVxz — bu/ac (@buperac) October 26, 2026

Το γεωτρύπανο «Prospector 5» της εταιρείας Borr Drilling, η οποία είχε προηγουμένως δραστηριοποιηθεί στη Βόρεια Θάλασσα, ανοιχτά της Σκωτίας, βυθίστηκε το βράδυ του Σαββάτου και οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται.

Η τραγωδία συνέβη ενώ η πλατφόρμα πραγματοποιούσε εργασίες ανύψωσης στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια προγραμματισμένη γεώτρηση.

Η πλατφόρμα, έχει αναλάβει με σύμβαση την υποστήριξη των εργασιών γεώτρησης της BW Energy στα ανοικτά της Γκαμπόν. Η εταιρεία ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πλατφόρμα υπέστη «περιστατικό διάτρησης κατά τη διάρκεια εργασιών προφόρτισης», με αποτέλεσμα την απώλεια σταθερότητας και την επακόλουθη βύθισή της.

Ως «διάτρηση» ορίζεται η περίπτωση κατά την οποία ένας από τους πυλώνες της πλατφόρμας διαπερνά τον στερεό πυθμένα και εισχωρεί στα ιζήματα ή την άμμο που βρίσκονται από κάτω, προκαλώντας ξαφνική κατάρρευση.

Το Υπουργείο Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Γκαμπόν ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει τεχνική έρευνα για να διαπιστωθεί η αιτία του συμβάντος.

Η Panoro Energy ανέφερε ότι η παραγωγή έχει διακοπεί, προσθέτοντας ότι δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τυχαίες διαρροές. Δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή επιβλαβών ουσιών στον ωκεανό, ανέφερε το υπουργείο.

Ωστόσο, τα μέσα αντιμετώπισης της ρύπανσης παραμένουν σε ετοιμότητα για την προστασία της ακτογραμμής και του γειτονικού Εθνικού Πάρκου Μαγιούμπα. Η πλατφόρμα κατασκευάστηκε στη Σαγκάη το 2014 και μπορεί να λειτουργεί σε βάθος άνω των 120 μέτρων.