Coachella 2027: Η Μαντόνα επιστρέφει στη σκηνή του φεστιβάλ μαζί με τη Ντούα Λίπα

Snapshot Η Ντούα Λίπα, η SZA και οι Tame Impala θα είναι οι τρεις βασικοί headliners του Coachella 2027.

Η Μαντόνα θα επιστρέψει στο Dance Tent του φεστιβάλ, όπως είχε συμβεί το 2006, ενώ εμφανίσεις θα έχουν επίσης ο Daddy Yankee και οι Justice.

Το Coachella 2027 θα πραγματοποιηθεί στο Empire Polo Club στο Ίντιο της Καλιφόρνιας, σε δύο τριήμερα από 9-11 και 16-18 Απριλίου.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά στις 13 Νοεμβρίου μέσω της επίσημης ιστοσελίδας, με διαθέσιμα και πακέτα διαμονής και μεταφοράς.

Το φεστιβάλ θα μεταδοθεί ζωντανά στο YouTube για 15η χρονιά, προσφέροντας πρόσβαση σε όσους δεν παραβρεθούν στην Καλιφόρνια. Snapshot powered by AI

Η Ντούα Λίπα θα είναι μία από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες του Coachella 2027, καθώς ανακοινώθηκε ότι θα αναλάβει μία από τις τρεις θέσεις των headliners του διάσημου μουσικού φεστιβάλ. Μαζί της στην κορυφή του προγράμματος θα βρεθούν η SZA και οι Tame Impala.

Η ανακοίνωση του πολυαναμενόμενου line-up ήρθε μετά και το σχετικό teaser της SZA στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η φετινή διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής.

https://www.instagram.com/p/DflyDftgndc/

Μαντόνα, Daddy Yankee και Justice ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχουν επίσης ο Daddy Yankee και οι Justice, οι οποίοι θα εμφανιστούν σε ειδικά slots, που λειτουργούν ως πρόσθετες μεγάλες εμφανίσεις πέρα από τους βασικούς headliners.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιστροφή της Μαντόνα στο Dance Tent, όπως είχε συμβεί και το 2006, όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ της «Confessions on a Dance Floor». Η τραγουδίστρια συγκαταλέγεται στα ονόματα που ξεχωρίζουν στο φετινό πρόγραμμα.

Στις υψηλότερες θέσεις του line-up βρίσκονται ακόμη οι Phoebe Bridgers, Don Toliver, Zara Larsson, Weezer, Dom Dolla, Kygo, Empire of the Sun και Role Model.

Ανάμεσα στους υπόλοιπους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν είναι οι Kehlani, Jisoo, Tiësto, Adéla, Måneskin, Four Tet, Becky G, The Neighbourhood, Remi Wolf, Victoria Monét, Caroline Polachek, Underworld, Nettspend, Leon Thomas, Peggy Gou, Giorgio Moroder, Mariah the Scientist, BABYMONSTER, Magdalena Bay και Martin Garrix, μεταξύ πολλών ακόμη.

Οι ημερομηνίες του Coachella 2027 και η διάθεση των εισιτηρίων

Το Coachella 2027 θα πραγματοποιηθεί στο Empire Polo Club, στο Ίντιο της Καλιφόρνιας, σε δύο διαδοχικά τριήμερα: από τις 9 έως τις 11 Απριλίου και από τις 16 έως τις 18 Απριλίου.

Η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Ειρηνικού), μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ. Παράλληλα, είναι ήδη διαθέσιμα πακέτα που συνδυάζουν εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο και μεταφορά, και για τα δύο Σαββατοκύριακα.

Για όσους δεν καταφέρουν να βρεθούν στην Καλιφόρνια, το YouTube θα επιστρέψει για 15η χρονιά ως ο αποκλειστικός συνεργάτης ζωντανής μετάδοσης του φεστιβάλ.

Από τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και τον Τζάστιν Μπίμπερ στη νέα διοργάνωση

Η ανακοίνωση του προγράμματος για το 2027 έρχεται μετά από μια χρονιά με ιδιαίτερα δυνατές εμφανίσεις στο Coachella, όπου στη σκηνή ανέβηκαν ως headliners η Sabrina Carpenter, ο Justin Bieber, η Karol G και ο Anyma.

Μάλιστα, η Madonna είχε κάνει μια απρόσμενη εμφάνιση ως special guest κατά τη διάρκεια του δεύτερου Σαββατοκύριακου, στο set της Sabrina Carpenter, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά μαζί της το τραγούδι «Bring Your Love».

Η επιστροφή της στο φεστιβάλ το 2027, αυτή τη φορά στο Dance Tent, αποτελεί μία ακόμη από τις εμφανίσεις που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του μουσικού κοινού.

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