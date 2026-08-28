Μαντόνα: Οι εικόνες από τη Μονή Βαρλαάμ και η σπάνια αγιογραφία του Οράματος της Αποκάλυψης

Η Μαντόνα επισκέφθηκε τη Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα, όπου συνομίλησε με τον ηγούμενο π. Βενέδικτο για θέματα πίστης και πνευματικότητας

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Μαντόνα: Οι εικόνες από τη Μονή Βαρλαάμ και η σπάνια αγιογραφία του Οράματος της Αποκάλυψης
LIFESTYLE
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  • Στην Πάτμο φωτογράφησε μια σπάνια αγιογραφία του Οράματος της Αποκάλυψης, αναδεικνύοντας τη θρησκευτική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.
  • Μέσα από το φωτογραφικό άλμπουμ της, η Μαντόνα παρουσίασε τόσο θρησκευτικές τοποθεσίες όσο και προσωπικές στιγμές με την οικογένειά της στην Κέρκυρα.
  • Η επιστροφή της Μαντόνα στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις συμπίπτει με την προετοιμασία για τα MTV Video Music Awards, όπου έχει 11 υποψηφιότητες.
  • Η παρουσία της Μαντόνα στην Ελλάδα και οι αναρτήσεις της προβάλλουν την ελληνική παράδοση σε παγκόσμιο κοινό.
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Μπορεί η παραμονή της στην Ελλάδα να αποτελεί πλέον παρελθόν, ωστόσο η Μαντόνα συνεχίζει να κρατά το ελληνικό καλοκαίρι στο προσκήνιο μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media.

Η διάσημη τραγουδίστρια επέστρεψε στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, όμως δεν έχει σταματήσει να μοιράζεται με τους followers της στιγμές από το ταξίδι της στη χώρα μας. Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της, μάλιστα, έγραψε χαρακτηριστικά «Holiday Mood is Over», δηλαδή «η διάθεση των διακοπών τελείωσε».

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Το νέο άλμπουμ φωτογραφιών περιλαμβάνει στιγμιότυπα από την Κέρκυρα, την Πάτμο και τα Μετέωρα, αποτυπώνοντας διαφορετικές πλευρές της ελληνικής εμπειρίας που έζησε η 68χρονη σταρ. Σε αρκετές από τις εικόνες εμφανίζονται τα παιδιά της, αλλά και ο σύντροφός της, Ακίμ Μόρις, σε πιο προσωπικές και χαλαρές οικογενειακές στιγμές.

https://www.instagram.com/p/Dcl5iYkiduX/

Η επίσκεψη στη Μονή Βαρλαάμ και η συζήτηση με τον ηγούμενο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μία από τις φωτογραφίες από τα Μετέωρα, στην οποία η Μαντόνα εμφανίζεται στην Ιερά Μονή Βαρλαάμ να συνομιλεί με τον ηγούμενο, αρχιμανδρίτη π. Βενέδικτο Ζαχαράκη.

Η επίσκεψή της στη μονή έγινε στις 14 Αυγούστου, σε ιδιαίτερα διακριτικό κλίμα και μετά την ολοκλήρωση του επίσημου ωραρίου. Η τραγουδίστρια είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στους χώρους της μονής, να θαυμάσει τις αγιογραφίες και να αναζητήσει απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούσαν την Ορθόδοξη πίστη και την πνευματική ζωή.

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Ο π. Βενέδικτος, μιλώντας στην «Ορθόδοξη Αλήθεια», περιέγραψε μια διαφορετική εικόνα της παγκόσμιας σταρ από αυτή που συχνά παρουσιάζεται δημόσια, χαρακτηρίζοντάς την απλή και προσιτή.

Η συζήτηση των δύο πραγματοποιήθηκε στο αρχονταρίκι και κράτησε αρκετή ώρα. Η Μαντόνα έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προσευχή, τη σωτηρία της ψυχής και το κομποσκοίνι που κρατούσε ο ηγούμενος. Εκείνος της μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη σύντομη προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με».

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Σύμφωνα με τον π. Βενέδικτο, η τραγουδίστρια είχε αρκετές ερωτήσεις γύρω από πνευματικά και μεταφυσικά ζητήματα και φάνηκε να αναζητά περισσότερο την ουσία της πίστης. Μάλιστα, πριν φύγει από τη μονή φέρεται να εξέφρασε την επιθυμία να είχε παραμείνει περισσότερο, καθώς ένιωθε ότι ο χρόνος που είχε στη διάθεσή της δεν ήταν αρκετός.

Η ιδιαίτερη αγιογραφία από την Πάτμο

Στην ανάρτηση της Μαντόνα ξεχωρίζει ακόμη μία εικόνα που συνδέεται με την Πάτμο και το θρησκευτικό της αποτύπωμα: η αγιογραφική απεικόνιση του Οράματος της Αποκάλυψης του Ιωάννη.

Η παράσταση αποτυπώνει εικαστικά το όραμα που περιγράφεται στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Ο Χριστός παρουσιάζεται με λευκά μαλλιά, ενώ από το στόμα του προβάλλει δίστομη ρομφαία. Στο δεξί του χέρι βρίσκονται επτά αστέρια, ενώ μπροστά του απεικονίζονται επτά χρυσές λυχνίες.

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Τα συγκεκριμένα σύμβολα παραπέμπουν στις επτά Εκκλησίες της Μικράς Ασίας και στους αγγέλους τους, όπως αναφέρεται στο βιβλικό κείμενο.

Στο επάνω τμήμα της αγιογραφίας υπάρχει η χαρακτηριστική επιγραφή «Εγώ ειμί το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος», ενισχύοντας τον έντονα αποκαλυπτικό χαρακτήρα της εικόνας.

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Ο χρόνος έχει αφήσει εμφανή τα σημάδια του στην αγιογραφία, η οποία έχει αποκτήσει πιο σκούρα απόχρωση, πιθανότατα λόγω της παλαιότητάς της και της έκθεσής της στον καπνό από τα κεριά.

Με τη συμπερίληψη της συγκεκριμένης εικόνας στην ανάρτησή της, η Μαντόνα δεν περιορίστηκε στην παρουσίαση των ελληνικών τοπίων που γνώρισε. Αντίθετα, έδωσε στους ακολούθους της μια ματιά σε ένα ιδιαίτερο κομμάτι της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Πάτμου.

Από τα Μετέωρα στην Κέρκυρα

Το φωτογραφικό άλμπουμ της σταρ παρουσιάζει έντονες αντιθέσεις. Από τη θρησκευτική ατμόσφαιρα των Μετεώρων και της Πάτμου, η Μαντόνα περνά στις πιο ανέμελες στιγμές της στην Κέρκυρα.

Τα μέλη της οικογένειάς της και ο σύντροφός της εμφανίζονται σε αρκετές φωτογραφίες, προσδίδοντας στην ανάρτηση έναν πιο προσωπικό χαρακτήρα.

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Ξεχωριστή είναι και η φωτογραφία στην οποία η Μαντόνα φορά αξεσουάρ εμπνευσμένα από την παραδοσιακή γυναικεία φορεσιά της Κέρκυρας, γνωστή ως φορεσιά της «Κορονίστρας». Ο ανθοστόλιστος κεφαλόδεσμος τραβά τα βλέμματα και συμπληρώνει τις προηγούμενες αναρτήσεις της από το νησί, στις οποίες είχε παρουσιάσει στοιχεία της τοπικής μουσικής, του χορού και των εθίμων.

Με αυτόν τον τρόπο, η ελληνική παράδοση βρέθηκε για ακόμη μία φορά μπροστά σε ένα τεράστιο διεθνές κοινό.

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