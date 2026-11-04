Ρώμη: Ο Πάπας Λέων ΙΔ' συναντήθηκε με τον τραγουδιστή Bob Dylan

Πρόκειται για τον δεύτερο Πάπα που συναντά ο τραγουδιστής μετά το 1997

Ελένη Ευστρατίου

Ρώμη: Ο Πάπας Λέων ΙΔ' συναντήθηκε με τον τραγουδιστή Bob Dylan
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Bob Dylan συναντήθηκε με τον Πάπα Λέοντα ΧΙV στο Βατικανό κατά την επίσκεψή του στη Ρώμη, όπου αντάλλαξαν χειραψίες και ο Πάπας του χάρισε ροζάριο.
  • Ο Πάπας Λέοντας είχε χρησιμοποιήσει στίχους του Dylan από το αδημοσίευτο ποιητικό έργο «Go Away You Bomb» για να προειδοποιήσει για τους κινδύνους των πυρηνικών όπλων.
  • Ο Dylan βρίσκεται στη Ρώμη για συναυλίες στο πλαίσιο της περιοδείας «Rough and Rowdy Ways Tour» και θα εμφανιστεί επίσης σε άλλες ιταλικές πόλεις.
  • Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Bob Dylan συναντά Πάπα, αφού το 1997 είχε εμφανιστεί μπροστά στον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄ στη Μπολόνια και αντάλλαξε μαζί του χειραψία.
  • Στην ιστορική αυτή συνάντηση, ο Ιωάννης Παύλος Β΄ είχε αναφερθεί στους στίχους του Dylan από το «Blowin’ in the Wind», συνδέοντάς τους με το μήνυμα του χριστιανισμού.
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Συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα ΧΙV πραγματοποίησε σήμερα ο τραγουδιστής και ποιητής Bob Dylan, κατά την επίσκεψή του στη Ρώμη στα πλαίσια της περιοδείας του.

Ο Bob Dylan έγινε δεκτός στο Αποστολικό Παλάτι του Βατικανού, το απόγευμα της Τετάρτης, όπου συνομίλησαν με τον Πάπα, ανταλλάσσοντας αστεία και χειραψίες. Ο Πάπας του χάρισε μάλιστα και ένα ροζάριο.

Τον περασμένο Ιούλιο 2026 ο Πάπας Λέοντας είχε χρησιμοποιήσει στίχους του τραγουδιστή, οι οποίοι δεν μελοποιήθηκαν ποτέ, προκειμένου να απευθύνει προειδοποιήσεις για τα πυρηνικά όπλα. Οι στίχοι έλεγαν: «Σε μισώ γιατί σε έφτιαξε ο άνθρωπος και ο άνθρωπος σε κατέχει και ο άνθρωπος σε χειρίζεται». Το ποιητικό έργο λεγόταν «η ειρήνη είναι ένα δώρο» και αναφερόταν μεταφορικά στην ατομική βόμβα.

Οι στίχοι που ανέφερε ο Πάπας στο βιβλίο LEV, σε επιμέλεια του δημοσιογράφου Αλεσάντρο Μπάνφι, προέρχονται από το «Go Away You Bomb» (Φύγε, βόμβα), ένα κείμενο διαμαρτυρίας που ο συγγραφέας συνέγραψε το 1963, εν μέσω των εντάσεων του Ψυχρού Πολέμου. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο έργο, δεδομένου ότι το κομμάτι δεν ηχογραφήθηκε ποτέ ούτε εκδόθηκε επίσημα σε μουσικά άλμπουμ, ενώ το πρωτότυπο χειρόγραφο παρέμεινε αδημοσίευτο μέχρι την ανακάλυψή του το 2013.

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Ο γνωστός Αμερικανός τραγουδοποιός και ποιητής, 85 ετών, πρώην κάτοχος του Βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας, βρίσκεται στη Ρώμη, όπου αύριο, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, θα εμφανιστεί στο Palazzo dello Sport στο πλαίσιο της φθινοπωρινής στάσης της περιοδείας «Rough and Rowdy Ways Tour». Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει συναυλίες και σε άλλες πόλεις της Ιταλίας, όπως στο Μιλάνο και τη Μπολόνια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο «Τροβαδούρος» του ροκ, όπως αποκαλείται από την αρχή της καριέρας του στη δεκαετία του ’60, συναντά έναν Πάπα. Το 1997 ο Ντίλαν προσκλήθηκε να εμφανιστεί μαζί με άλλους καλλιτέχνες στο XXIII Εθνικό Ευχαριστιακό Συνέδριο στη Μπολόνια, μπροστά στον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄ – και σε ένα πλήθος περίπου 300 χιλιάδων νέων.

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Στη συλλογική μνήμη παραμένει η εικόνα του τραγουδιστή που, αφού έπαιξε τρία από τα μεγάλα κλασικά του κομμάτια, μεταξύ των οποίων το «Knockin’ on Heaven’s Door», έβγαλε το καπέλο του καουμπόι, ανέβηκε τα σκαλοπάτια της παπικής σκηνής και αντάλλαξε μια χειραψία και λίγα λόγια από κοντά με τον Βοϊτίλα.

Ο οποίος, στην ομιλία του προς τους νέους, ανέφερε ρητά τους στίχους του «Blowin’ in the Wind»: «Με ρωτάς: πόσους δρόμους πρέπει να διανύσει ένας άνθρωπος για να μπορέσει να ονομαστεί άνθρωπος;». Ερώτηση στην οποία ο Πολωνός Πάπας απάντησε: «Μόνο έναν. Υπάρχει μόνο ένας δρόμος για τον άνθρωπο, και αυτός είναι ο δρόμος του Ιησού Χριστού».

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