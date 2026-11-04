ΗΠΑ: Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ έγραψε ιστορία – Ο πρώτος Ποντίφικας που ψήφισε σε αμερικανικές εκλογές

Snapshot Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ έγινε ο πρώτος εν ενεργεία Ποντίφικας που ψήφισε σε αμερικανικές εκλογές, ασκώντας το δικαίωμά του επιστολικά στο Ιλινόι.

Το Βατικανό επιβεβαίωσε την ψήφο του και τόνισε ότι η συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες είναι δικαίωμα και καθήκον κάθε πολίτη.

Ο Πάπας διατηρεί αμερικανική υπηκοότητα, είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Ιλινόι και είχε ψηφίσει σε προηγούμενες αμερικανικές εκλογές.

Δεν αποκαλύφθηκαν οι υποψήφιοι που στήριξε, ούτε υπήρξε σύνδεση της ψήφου του με κάποιο πολιτικό κόμμα.

Η συμμετοχή του έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω του ρόλου του ως αρχηγού της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και του Βατικανού, χωρίς προηγούμενο παρόμοιας καταγραφής. Snapshot powered by AI

Μια ιστορική πρωτιά καταγράφηκε στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ έγινε ο πρώτος εν ενεργεία Ποντίφικας που είναι γνωστό ότι άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα σε αμερικανικές εκλογές.

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο οποίος γεννήθηκε στο Σικάγο και διατηρεί την αμερικανική υπηκοότητα, ψήφισε επιστολικά στην πολιτεία του Ιλινόι, πριν από την εκλογική αναμέτρηση της 3ης Νοεμβρίου.

Την είδηση επιβεβαίωσε επισήμως το Βατικανό στις 30 Οκτωβρίου, διευκρινίζοντας ότι ο Λέων ΙΔ΄ συνεχίζει να ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, όπως έκανε και πριν από την ανάδειξή του στον παπικό θρόνο, τον Μάιο του 2025.

«Ο Άγιος Πατέρας πιστεύει στο δικαίωμα και στο καθήκον των πολιτών να συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Αγίας Έδρας.

Η επιστολική ψήφος από το Βατικανό

Σύμφωνα με την εφημερίδα Chicago Sun-Times, ο Πάπας, κατά κόσμον Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ, παραμένει εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Ιλινόι και είχε ζητήσει επιστολικό ψηφοδέλτιο ήδη από τις 3 Οκτωβρίου.

Τα εκλογικά αρχεία δείχνουν ότι συμμετείχε σε αρκετές αμερικανικές εκλογικές αναμετρήσεις τα προηγούμενα χρόνια, ενώ το Βατικανό επιβεβαίωσε ότι ψήφιζε και κατά την περίοδο που ζούσε στο Περού, όπου επίσης διαθέτει υπηκοότητα.

Η Αγία Έδρα δεν αποκάλυψε ποιους υποψηφίους επέλεξε ο Ποντίφικας, ούτε έχει υπάρξει κάποια δήλωση που να συνδέει την ψήφο του με συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα.

Η συμμετοχή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της ιδιότητάς του ως επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και αρχηγού του κράτους του Βατικανού. Παρότι οι προκάτοχοί του είχαν κατά καιρούς τοποθετηθεί δημόσια για πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, δεν υπάρχει προηγούμενη καταγεγραμμένη περίπτωση εν ενεργεία Πάπα που να έχει ψηφίσει σε αμερικανικές εκλογές.