Βατικανό: Για πρώτη φορά στην ιστορία του επικεφαλής της υπηρεσίας επικοινωνιών μία γυναίκα

Snapshot Η Μονσεράτ Αλβαράδο αναλαμβάνει για πρώτη φορά στην ιστορία του Βατικανού τη θέση επικεφαλής της υπηρεσίας επικοινωνιών, χωρίς ιερατικούς τίτλους.

Η Αλβαράδο θα διαχειρίζεται πάνω από 500 υπαλλήλους σε διάφορα μέσα, όπως το Ραδιόφωνο του Βατικανού, εκδοτικούς οίκους και υπηρεσίες Τύπου.

Η νέα επικεφαλής σκοπεύει να συνδυάσει τις ψηφιακές με τις παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας στην υπηρεσία.

Η Αλβαράδο θα υλοποιήσει το όραμα που της έχει θέσει ο Πάπας Λέων και θα δώσει έμφαση στην ενημέρωση των ακροατών με νέα και ανεξερεύνητα θέματα.

Η ίδια έχει ακαδημαϊκή κατάρτιση από διεθνή πανεπιστήμια και προηγούμενη εμπειρία ως δημοσιογράφος στο καθολικό δίκτυο EWTN. Snapshot powered by AI

Από σήμερα 1η Νοεμβρίου η υπηρεσία επικοινωνιών του Βατικανού υποδέχεται ως επικεφαλής μία γυναίκα, κοσμική χωρίς ιερατικούς τίτλους, για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Η Μονσεράτ Αλβαράδο, 39 ετών, είναι 31 χρόνια νεότερος από τον απερχόμενο Πάολο Ρουφίνι, λόγω συνταξιοδότησης. Πρόσφατα εργάστηκε ως δημοσιογράφος για το καθολικό δίκτυο μέσων ενημέρωσης EWTN. Θα είναι υπεύθυνη για το Ραδιόφωνο του Βατικανού, έναν εκδοτικό οίκο βιβλίων, ένα τυπογραφείο, ένα τμήμα βίντεο και φωτογραφιών, πόρους Διαδικτύου και την υπηρεσία Τύπου της Αγίας Έδρας, δηλαδή πάνω από 500 υπαλλήλους.

Ακόμη και πριν αναλάβει τα καθήκοντά της, είπε ότι ένας «νέος άνεμος» θα φυσήξει σύντομα στο Βατικανό: «Αυτή είναι η στιγμή που οι ψηφιακές και οι παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας ενώνονται».

Ως πρότυπο στη διοίκηση, η Αλβαράδο κατονόμασε τον θρυλικό προπονητή αμερικανικού ποδοσφαίρου Βινς Λομπάρντι με την προσέγγισή του: «Έχεις όλους τους παίκτες που χρειάζεσαι, αλλά δεν παίζουν στις θέσεις τους. Οπότε ίσως θα πρέπει να ξαναχτίσετε κάτι ή θα ανακαλύψουμε κάτι εντελώς νέο».

Παρά το άλμα καριέρας, η «Monse», όπως της επιτρέπεται να απευθύνεται στους συναδέλφους της, δεν πρόκειται να επιβάλει το δικό της όραμα, αλλά θα «υλοποιήσει» αυτό που περιμένει από αυτήν ο Πάπας Λέων. Θέλει επίσης να «ακούσει αυτούς που μας ακολουθούν» και «να φέρει στο φως τις ειδήσεις που κανείς δεν αναφέρει τώρα».

Η Αλβαράδο γεννήθηκε στην Πόλη του Μεξικού και έλαβε πτυχία από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντα και το Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσιγκτον.