Πάπας: Έκκληση για ειρήνη -«Τα δάκρυα τόσων μητέρων ας καταφέρουν να αγγίξουν τις συνειδήσεις εκείνω

Ο Πάπας Λέων XIV προΐσταται της προσευχής του Ιερού Ροδαρίου και μιας πομπής με κεριά στο Ιερό της Παναγίας της Λούρδης. 27 Σεπτεμβρίου 2026.

Snapshot Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ απηύθυνε έκκληση υπέρ της ειρήνης κατά τη μνήμη των νεκρών στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Ζήτησε να αγγίξουν τα δάκρυα των μητέρων, παιδιών και ηλικιωμένων τις συνειδήσεις των ισχυρών για να σταματήσει η βία.

Εξέφρασε προσευχές για όσους έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα εξαιτίας του πολέμου.

Υποστήριξε ότι η εκεχειρία στην πόλη Ολέσκι της Ουκρανίας μπορεί να ενισχύσει τον διάλογο και να προωθήσει νέες πρωτοβουλίες για την ειρήνη. Snapshot powered by AI

Ο Πάπας Λέων έκανε μια ακόμη δυναμική έκκληση υπέρ της ειρήνης, την ημέρα κατά την οποία η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τιμά την μνήμη των νεκρών.

«Αυτές τις στιγμές θέλουμε να προσευχηθούμε υπέρ όσων έχασαν πρόσφατα ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Υπέρ εκείνων, ιδίως, στους οποίους η ασύλληπτη βία του πολέμου στέρησε έναν δικό τους άνθρωπο. Τα δάκρια τόσων μητέρων, παιδιών, ηλικιωμένων, ας καταφέρουν να αγγίξουν τις συνειδήσεις εκείνων που έχουν την ισχύ για να σιγήσουν τα όπλα», είπε ο ποντίφικας.

Απευθυνόμενος, επίσης, στους πιστούς που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο Πάπας ευχήθηκε η συνεργασία που κατέστησε δυνατή την εκεχειρία στην πολιορκημένη πόλη Ολέσκι της Ουκρανίας «να ενισχύσει τη βούληση για διάλογο και να οδηγήσει σε νέες, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες υπέρ της ειρήνης».