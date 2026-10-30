Πάπας Λέων ΙΔ΄: Ο πρώτος ποντίφικας που ψηφίζει σε αμερικανικές εκλογές

Ο ποντίφικας ζήτησε το ψηφοδέλτιο για την επιστολική του ψήφο από την αρμόδια εκλογική υπηρεσία της κομητείας Γουίλ (Will County Clerk's Office) στις 3 Οκτωβρίου

Δημήτρης Μάνωλης

Πάπας Λέων ΙΔ΄: Ο πρώτος ποντίφικας που ψηφίζει σε αμερικανικές εκλογές
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ είναι ο πρώτος ποντίφικας που ψηφίζει σε αμερικανικές εκλογές, ασκώντας το εκλογικό του δικαίωμα ως Αμερικανός πολίτης.
  • Ο Πάπας γεννήθηκε στο Σικάγο και ανέλαβε τον παπικό θρόνο τον Μάιο του 2025, έχοντας έρθει σε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Τραμπ για θέματα όπως η μεταναστευτική πολιτική και οι διεθνείς συγκρούσεις.
  • Ο Πάπας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του πνεύμονα, αλλά προγραμματίζει να πραγματοποιήσει κανονικά το ταξίδι του στη Λατινική Αμερική τον Νοέμβριο.
  • Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ αναμένεται να καθορίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, με τους Δημοκρατικούς να έχουν προβάδισμα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.
  • Η ένταση μεταξύ Πάπα και Τραμπ κορυφώθηκε μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, με τον Πάπα να καλεί για ειρήνη και τον Τραμπ να τον επικρίνει δημόσια.
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Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ απέστειλε την επιστολική του ψήφο στην πολιτεία του Ιλινόι για τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτελώντας τον πρώτο ποντίφικα στην Ιστορία που ψηφίζει σε αμερικανικές εκλογές.

«Ο Άγιος Πατέρας εκφράζει την πίστη του στο δικαίωμα και την υποχρέωση των πολιτών να συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας.

Ο ποντίφικας, ο οποίος γεννήθηκε στο Σικάγο, είναι ο πρώτος Αμερικανός πολίτης που ανήλθε στον παπικό θρόνο, μετά την εκλογή του τον Μάιο του 2025.

Έκτοτε, έχει έρθει σε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Τραμπ για διάφορα ζητήματα, μεταξύ των οποίων η εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής και ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

«Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ έχει ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα ως πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών όποτε είχε τη δυνατότητα να το πράξει», ανέφερε το Γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας, διευκρινίζοντας ότι αυτό συνέβαινε και κατά τα χρόνια της παραμονής του στο Περού.

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θα καθορίσουν ποιο πολιτικό κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο και αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τα τελευταία χρόνια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε ολόκληρη τη χώρα στις 3 Νοεμβρίου, ωστόσο η διαδικασία της πρόωρης ψηφοφορίας έχει ήδη ξεκινήσει στις περισσότερες πολιτείες.

Σύμφωνα με το NBC News, ο Πάπας ζήτησε το ψηφοδέλτιο για την επιστολική του ψήφο από την αρμόδια εκλογική υπηρεσία της κομητείας Γουίλ (Will County Clerk's Office) στις 3 Οκτωβρίου.

Λιγότερο από δύο εβδομάδες αργότερα, το Βατικανό ανακοίνωσε ότι ο ποντίφικας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονα, μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο του πνεύμονα.

Το Βατικανό επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο 71χρονος Πάπας θα πραγματοποιήσει κανονικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ουρουγουάη, την Αργεντινή και το Περού στις αρχές Νοεμβρίου.

Η αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Η ένταση μεταξύ του Πάπα και του Αμερικανού προέδρου κλιμακώθηκε τον Απρίλιο, όταν ο ποντίφικας απηύθυνε έκκληση για ειρήνη μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν.

«Δεν νομίζω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά», δήλωσε στη συνέχεια ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Πάπα.

«Δεν μας αρέσει ένας Πάπας που λέει ότι είναι αποδεκτό να διαθέτει κανείς πυρηνικά όπλα», συνέχισε. «Δεν είμαι ιδιαίτερα ένθερμος υποστηρικτής του Πάπα Λέοντα».

Ο Πάπας Λέων απάντησε αργότερα, δηλώνοντας, σύμφωνα με το Reuters:

«Η αποστολή της Εκκλησίας είναι να κηρύττει το Ευαγγέλιο, να κηρύττει την ειρήνη».

«Αν κάποιος θέλει να με επικρίνει επειδή κηρύττω το Ευαγγέλιο... ελπίζω απλώς να με ακούσει, αναγνωρίζοντας την αξία του λόγου του Θεού».

Στην τελική ευθεία για τις ενδιάμεσες εκλογές

Λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, αξιωματούχοι τόσο του Ρεπουμπλικανικού όσο και του Δημοκρατικού Κόμματος πραγματοποιούν εντατικές περιοδείες σε ολόκληρη τη χώρα, επιχειρώντας να ενισχύσουν τις εκλογικές επιδόσεις των κομμάτων τους.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Δημοκρατικοί έχουν το προβάδισμα στη μάχη για τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ εμφανίζονται έτοιμοι να κερδίσουν έδρες ακόμη και σε περιφέρειες που παραδοσιακά στηρίζουν τους Ρεπουμπλικανούς και είχαν ψηφίσει με συντριπτική πλειοψηφία τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Οι Δημοκρατικοί φαίνεται επίσης ότι έχουν πιθανότητες να αυξήσουν την εκπροσώπησή τους στη Γερουσία, το ανώτερο σώμα του Κογκρέσου.

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