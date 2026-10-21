Πάπας Λέων: Δεν θα κάνει περαιτέρω θεραπεία μετά το χειρουργείο για αδενοκαρκίνωμα 

Snapshot Ο πάπας Λέων ΙΔ' υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα και δεν θα χρειαστεί περαιτέρω θεραπεία σύμφωνα με τους γιατρούς.

Η βιοψία μετά το χειρουργείο επιβεβαίωσε ότι ο καρκίνος είχε σαφή όρια.

Ο 71χρονος πάπας επέστρεψε στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου για να χαιρετήσει τους πιστούς και να ευλογήσει παιδιά.

Ο πάπας εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την υποστήριξη και τις προσευχές του κόσμου και κάλεσε σε εμπιστοσύνη στην καλοσύνη και το έλεος του Θεού. Snapshot powered by AI

Η υπηρεσία Τύπου του Βατικανού ανακοίνωσε απόψε ότι βάσει των αποτελεσμάτων της νέας βιοψίας η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο πάπας Λέων την περασμένη εβδομάδα, οι θεράποντες γιατροί δεν κρίνουν αναγκαίες περαιτέρω θεραπείες.

Παράλληλα επιβεβαιώνεται από τη βιοψία ότι επρόκειτο για αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα με σαφή όρια.

Μετά την εγχείριση για καρκίνο, στην οποία υποβλήθηκε πριν από 8 ημέρες, ο πάπας Λέων επέστρεψε σήμερα στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, για να χαιρετήσει πιστούς και να ευλογήσει παιδιά. Εμφανίστηκε στο ανοιχτό αυτοκίνητο που χρησιμοποιούν πάντα στο Βατικανό για τις μετακινήσεις τους όλοι οι προκαθήμενοι της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας.

Ο 71χρονος ποντίφικας, ο οποίος δεσμεύτηκε την Κυριακή ότι θα ναλάβει σταδιακά τα καθήκοντά του, στεκόταν στο πίσω μέρος του οχήματος καθώς αυτό διέσχιζε την πλατεία. Χαιρετούσε, χαμογελούσε και σταματούσε για να μιλήσει με προσκυνητές.

«Το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω είναι ευχαριστώ για την υποστήριξη και τις προσευχές σας», είπε ο πάπας Λέων. «Ευχαριστούμε τον Θεό για τη γενναιοδωρία Του, Ας ανανεώσουμε την εμπιστοσύνη μας στην καλοσύνη και το έλεος του Θεού», ανέφερε ο πάπας και το πλήθος ξέσπασε σε επευφημίες.