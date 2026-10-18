Πάπας Λέων ΙΔ': «Ξαναρχίζω βαθμιαία τις δραστηριότητές μου» - Το μήνυμα μετά το εξιτήριο

Snapshot Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ ξεκίνησε σταδιακά την επανένταξή του στις δραστηριότητες μετά το εξιτήριο από την πολυκλινική Τζεμέλι της Ρώμης.

Ευχαρίστησε τους πιστούς για την αγάπη και τη στήριξή τους κατά τη διάρκεια της κρίσιμης φάσης της υγείας του.

Εκφράστηκε ιδιαίτερα ευγνώμων προς τους γιατρούς και νοσηλευτές που τον φρόντισαν κατά τη νοσηλεία του.

Η επιστροφή του σε δημόσιες εμφανίσεις θα γίνει σταδιακά, με προτεραιότητα την αποκατάσταση της υγείας του.

Το προγραμματισμένο ταξίδι του στη Λατινική Αμερική τον Νοέμβριο θα εξαρτηθεί από τις ιατρικές συστάσεις μετά την επέμβαση. Snapshot powered by AI

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ επέστρεψε σταδιακά στις δραστηριότητές του μετά το εξιτήριο από την πολυκλινική Τζεμέλι της Ρώμης, ευχαριστώντας τους πιστούς για την αγάπη και τη στήριξή τους. Ο ποντίφικας εμφανίστηκε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, όπου ευλόγησε όσους είχαν συγκεντρωθεί για να τον δουν και μοιράστηκε μαζί τους το πρώτο του μήνυμα μετά τη νοσηλεία.

«Αισθάνθηκα τη στήριξή σας, ήταν μια κρίσιμη φάση. Ξαναρχίζω βαθμιαία, τώρα, τις δραστηριότητές μου, με τη βοήθεια του Θεού και των προσευχών σας», δήλωσε ο πάπας, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη συμπαράσταση που δέχθηκε τις τελευταίες ημέρες.

Η δοκιμασία της υγείας και το μήνυμα στους ασθενείς

Ο Λέων ΙΔ΄ αναφέρθηκε και στην προσωπική εμπειρία που βίωσε κατά τη διάρκεια της περιπέτειας με την υγεία του, σημειώνοντας ότι αισθάνθηκε ιδιαίτερη εγγύτητα με όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Παράλληλα, ευχαρίστησε για ακόμη μία φορά τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της πολυκλινικής Τζεμέλι, οι οποίοι φρόντισαν τον ίδιο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Η επιστροφή του στις δημόσιες εμφανίσεις αναμένεται να γίνει σταδιακά, καθώς η αποκατάσταση της υγείας του παραμένει προτεραιότητα.

Το ταξίδι στη Λατινική Αμερική τον Νοέμβριο

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ο πάπας επιθυμεί να πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Λατινική Αμερική, η οποία έχει οριστεί για το διάστημα από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, η οριστική απόφαση για το ταξίδι θα εξαρτηθεί από τις συστάσεις της ιατρικής ομάδας που τον παρακολουθεί μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε την περασμένη Τρίτη.

Η πορεία της ανάρρωσής του θα καθορίσει, επομένως, το πότε και με ποιον ρυθμό θα επιστρέψει πλήρως στο πρόγραμμά του.

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