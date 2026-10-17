Ιταλία: Εξιτήριο για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, τέσσερις ημέρες μετά την επέμβαση στον πνεύμονα

Snapshot Ο Πάπας ΛέωνΔ΄ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο τέσσερις ημέρες μετά τη χειρουργική επέμβαση στον δεξό πνεύμονα λόγω καρκίνου.

Η Αγία Έδρα ανακοίνωσε ότι ο ποντίφικας θα επιστρέψει στο Βατικανό και την Κυριακή θα απαγγείλει την προσευχή «Άγγελος Κυρίου» από το παράθυρο του παπικού διαμερίσματος.

Οι γιατροί επιβεβαίωσαν σταθερή πρόοδο στην ανάρρωση του Πάπα, επιτρέποντάς του να λάβει εξιτήριο νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Ο Πάπας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Πούτιν για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ουκρανία και συναντήθηκε με καρδινάλιους στο νοσοκομείο.

Παρά τη διάγνωση, το ταξίδι του Πάπα στη Νότια Αμερική προχωρά κανονικά, με δημοσιογράφους ήδη διαπιστευμένους για την κάλυψη της επίσκεψης. Snapshot powered by AI

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο το Σάββατο, τέσσερις ημέρες μετά τη χειρουργική επέμβαση στον δεξιό πνεύμονα.

Ο ποντίφικας βγήκε από την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου, όπου τον υποδέχθηκε με επευφημίες πλήθος κόσμου.

Έσφιξε τα χέρια αρκετών παρευρισκομένων και στη συνέχεια σταμάτησε για να συνομιλήσει με μια νεαρή γυναίκα, η οποία φαινόταν να έχει επίδεσμο στο δεξί χέρι και κρατούσε μια κούκλα με τη μορφή του.

Ο Πάπας ήταν χαμογελαστός. Αφού επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο, χαιρέτησε το πλήθος.

Ο 71χρονος ποντίφικας υποβλήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σε αφαίρεση τμήματος του δεξιού πνεύμονα και διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα.

«Θα αναχωρήσει από το νοσοκομείο νωρίς το απόγευμα και θα επιστρέψει στο Βατικανό», ανέφερε η Αγία Έδρα σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σάββατο. Πρόσθεσε ότι την Κυριακή θα απαγγείλει την προσευχή «Άγγελος Κυρίου» από το παράθυρο του παπικού διαμερίσματος.

Σε χωριστή ανακοίνωση, ο προσωπικός γιατρός του και ο χειρουργός του ανέφεραν ότι ο Λέων «κρίθηκε σε θέση να λάβει εξιτήριο», βάσει των αποτελεσμάτων των αιματολογικών εξετάσεων και της ακτινογραφίας θώρακος που πραγματοποιήθηκαν το πρωί του Σαββάτου, καθώς και της αξιολόγησης της κλινικής του κατάστασης.

Αρχικά αναμενόταν να παραμείνει στο νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης έως τις 20 Οκτωβρίου. Ωστόσο, την Πέμπτη επανήλθε σε ορισμένα από τα καθήκοντά του, ενώ την Παρασκευή οι γιατροί δήλωσαν ότι οι εξετάσεις επιβεβαίωναν «σταθερή πρόοδο στην ανάρρωσή του».

Σύμφωνα με το Βατικανό, ο Λέων είχε την Παρασκευή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την οποία «εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για τη σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στην πόλη Ολέσκι» της Ουκρανίας.

Ο Πάπας είχε επίσης χωριστές συναντήσεις με τον καρδινάλιο Λουίς Αντόνιο Τάγκλε, κοσμήτορα του Κολεγίου των Καρδιναλίων, και τον καρδινάλιο Μπαλντασάρε Ρέινα, γενικό βικάριο της Επισκοπής της Ρώμης.

Την Παρασκευή, το Βατικανό έδωσε επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφίες του γεννημένου στις ΗΠΑ ποντίφικα να τελεί τη Θεία Λειτουργία σε μικρό παρεκκλήσι του νοσοκομείου Τζεμέλι, φορώντας πράσινα άμφια.

Ο Πάπας επρόκειτο να ταξιδέψει στη Νότια Αμερική τον επόμενο μήνα, ωστόσο μετά τη διάγνωση είχαν προκύψει ερωτήματα για το κατά πόσον θα μπορούσε να πραγματοποιήσει την επίσκεψη.

Παρ’ όλα αυτά, την Παρασκευή το Βατικανό δημοσίευσε τα ονόματα των δημοσιογράφων που έχουν διαπιστευθεί για να τον συνοδεύσουν με το παπικό αεροσκάφος στην Ουρουγουάη, την Αργεντινή και το Περού, ένδειξη ότι το ταξίδι φαίνεται να προχωρά κανονικά.

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