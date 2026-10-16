Πάπας Λέων: Προσευχήθηκε για την υγεία του στα τέλη Σεπτεμβρίου στην Παναγία της Λούρδης

Snapshot Ο Πάπας Λέων γνώριζε πριν από το ταξίδι του στη Γαλλία στα τέλη Σεπτεμβρίου για τη διάγνωση καρκίνου στον πνεύμονα.

Επισκέφθηκε το ιερό προσκύνημα της Παναγίας της Λούρδης για να προσευχηθεί για την υγεία του.

Ο Πάπας πραγματοποίησε τις παραδοσιακές ενέργειες των προσκυνητών και τέλεσε Θεία Λειτουργία μπροστά σε 150.000 άτομα.

Επέλεξε να προγραμματίσει τη χειρουργική του επέμβαση σε ημέρα ανάπαυσης για να τηρήσει τις δεσμεύσεις του.

Κατά την επιστροφή του στο Βατικανό, τόνισε τη σημασία της θρησκευτικής πίστης για τους ασθενείς χωρίς να αποκαλύψει την προσωπική του κατάσταση. Snapshot powered by AI

Πληθαίνουν οι ενδείξεις στο Βατικανό ότι ο Πάπας Λέων γνώριζε πριν από το ταξίδι του στη Γαλλία στα τέλη Σεπτεμβρίου για τη διάγνωσή του με καρκίνο και γι’ αυτό επέλεξε να προσευχηθεί στην Παναγία της Λούρδης.

Το ταξίδι του ποντίφικα στη Γαλλία στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου περιελάμβανε και μία επίσκεψη στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας της Λούρδης, η οποία θεωρείται προστάτιδα των ασθενών. Το συγκεκριμένο προσκύνημα είναι ιερό γιατί η ρωμαιοκαθολική Εκκλησία υποστηρίζει ότι εκεί εμφανίστηκε η Παναγία και ανέβλυσε μία ιαματική πηγή, από την οποία πίνουν οι προσκυνητές για να θεραπευθούν από αρρώστιες.

Το ίδιο έκανε στην επίσκεψή του και ο Πάπας. Ωστόσο τότε ουδείς σκέφτηκε ότι ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας αντιμετώπιζε καρκίνο στον πνεύμονα. Τώρα πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι ο ποντίφικας είχε γνώση της κατάστασης της υγείας του και γι’ αυτό επισκέφθηκε την Παναγία της Λούρδης για να προσευχηθεί για την ανάρρωσή του.

Σε αυτή τη φωτογραφία που παραχώρησε το Vatican Media, ο Πάπας Λέων XIV προσεύχεται στο Σπήλαιο των Εμφανίσεων της Μασαμπιέλ, στη Λούρδη της Γαλλίας. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026. ΑΡ

Σύμφωνα με τον πρώην αρχισυντάκτη της εφημερίδας του Βατικανού L'Osservatore Romano, Τζιοβάνι Μαρία Βιάν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο Πάπας γνώριζε τα προβλήματα υγείας του πριν αναχωρήσει για τη Γαλλία και επέλεξε να προγραμματίσει τη χειρουργική του επέμβαση για την περασμένη Τρίτη —που συνήθως είναι η ημέρα ανάπαυσής του— «επειδή ήθελε να τηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει».

Ο Πάπας έφτασε στο ιερό στην Παναγία της Λούρδης το βράδυ της 26ης Σεπτεμβρίου και κατευθύνθηκε αμέσως προς το Σπήλαιο των Εμφανίσεων, όπου, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, είχε εμφανιστεί αρκετές φορές η Παναγία πριν από περισσότερο από έναν αιώνα. Εκτέλεσε και τις τρεις ενέργειες των προσκυνητών που αναζητούν την θεραπεία τους από ασθένειες, δηλαδή ήπιε νερό από τις πηγές, άναψε ένα κερί και άγγιξε την πέτρα του σπηλαίου. Την επόμενη μέρα, τέλεσε τη Θεία Λειτουργία μπροστά σε 150.000 άτομα, πολλά από τα οποία ήταν ανάπηρα, και καταδίκασε τους νόμους που επιτρέπουν την ευθανασία.

Ο Πάπας Λέων αγγίζει τον βράχο στο Σπήλαιο των Εμφανίσεων στη Λούρδη. 26 Σεπτεμβρίου 202 ΑΡ

Προχώρησε προς ένα πλήθος ατόμων σε αναπηρικά αμαξίδια και τους επέτρεψε να τον αγκαλιάσουν. Μετά από μια κουραστική μέρα, αν και φαινόταν να παλεύει με τη δική του σωματική κόπωση, ο Πάπας περπάτησε ανάμεσα στους ασθενείς κρατώντας μια δάδα κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής νυχτερινής πομπής, η οποία αποτελεί βασική παράδοση του προσκυνήματος.

Κατά την πτήση της επιστροφής του στο Βατικανό ο Πάπας δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είχε γίνει μάρτυρας πραγμάτων στη Λούρδη που μπορούν να χαρακτηριστούν «σχεδόν θαύματα περπατώντας, συνοδεύοντας τόσους πολλούς ανθρώπους που είναι άρρωστοι και υποφέρουν και βλέποντας πώς η χάρη της παρουσίας του Θεού, που εκδηλώνεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, αγγίζει τις καρδιές των ανθρώπων και μεταμορφώνει τις ζωές τους».

Ο Πάπας Λέων XIV προΐσταται της προσευχής του Ιερού Ροδαρίου και μιας πομπής με κεριά στο Ιερό της Παναγίας της Λούρδης. 27 Σεπτεμβρίου 2026. AP

Εκείνη την ημέρα δεν αποκάλυψε ότι και ο ίδιος ανήκε στην κατηγορία των ασθενών. Ωστόσο είναι σαφές ότι μιλούσε για τη δύναμη που λαμβάνουν από την θρησκευτική πίστη οι ασθενείς. «Το να βρίσκεσαι σε ένα μέρος, ειδικά σε ένα μέρος όπως η Λούρδη, όπου οι άνθρωποι αναζητούν κάτι πολύ βαθύτερο και κατανοούν ότι η ζωή τους —ακόμη και εν μέσω ασθένειας, αναπηρίας ή πόνου διαφόρων ειδών— έχει νόημα», είπε τότε ο Πάπας.

Διαβάστε επίσης