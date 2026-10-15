Μήνυμα Τραμπ για Πάπα Λέοντα ΙΔ΄: «Προσευχόμαστε για την πλήρη και ταχεία ανάρρωσή του»

Ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε τις ευχές του στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ μετά τη χειρουργική επέμβαση και τη διάγνωση καρκίνου του πνεύμονα, παρά τις έντονες διαφωνίες που είχαν καταγραφεί μεταξύ τους τους προηγούμενους μήνες.

Γιάννης Φιλιππάκος

Μήνυμα Τραμπ για Πάπα Λέοντα ΙΔ΄: «Προσευχόμαστε για την πλήρη και ταχεία ανάρρωσή του»
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δημόσια ευχές για γρήγορη ανάρρωση στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ μετά την επέμβαση και τη διάγνωση καρκίνου του πνεύμονα.
  • Ο Πάπας υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονα για αδενοκαρκίνωμα χωρίς επιπλοκές.
  • Παρά τις προηγούμενες έντονες διαφωνίες τους, ο Τραμπ άφησε στην άκρη τις πολιτικές διαφορές για να εκφράσει τη συμπαράστασή του.
  • Η μετεγχειρητική πορεία του Πάπα είναι ομαλή, με επανέναρξη βάδισης και φυσιολογική διατροφή, ενώ οι δημόσιες υποχρεώσεις του έχουν ανασταλεί έως τις 20 Οκτωβρίου.
Snapshot powered by AI

Μήνυμα συμπαράστασης στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, ευχόμενος στον Ποντίφικα γρήγορη ανάρρωση μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στη Ρώμη.

«Θέλω να δω τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ να γίνεται καλά», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, μετά την ομιλία του σε προεκλογική συγκέντρωση στην Αριζόνα. «Είναι σοβαρό ζήτημα. Κάθε φορά που υπάρχει καρκίνος, πρόκειται για κάτι σοβαρό, αλλά η πρόγνωση φαίνεται να είναι καλή», πρόσθεσε.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ υποβλήθηκε την Τρίτη σε επέμβαση στο νοσοκομείο Gemelli, κατά την οποία αφαιρέθηκε ο κάτω λοβός του δεξιού πνεύμονα. Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα, ενώ η επέμβαση ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές.

Η κίνηση του Τραμπ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι σχέσεις των δύο ανδρών είχαν περάσει περίοδο έντασης νωρίτερα μέσα στη χρονιά, κυρίως λόγω των δημόσιων παρεμβάσεων του Πάπα για τον πόλεμο στο Ιράν και άλλες επιλογές της αμερικανικής κυβέρνησης.

Παρά τις διαφωνίες αυτές, ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε τώρα να αφήσει στην άκρη την πολιτική αντιπαράθεση και να εκφράσει δημόσια τις ευχές του για την υγεία του πρώτου Αμερικανού Πάπα.

Η μετεγχειρητική πορεία του 71χρονου Ποντίφικα εξελίσσεται μέχρι στιγμής ομαλά. Έχει ήδη αρχίσει να περπατά, τρέφεται κανονικά και παραμένει στο Gemelli για παρακολούθηση, ενώ οι δημόσιες υποχρεώσεις του έχουν ακυρωθεί έως τις 20 Οκτωβρίου

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:28ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:04ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Συντριπτική απάντηση» στις ΗΠΑ οι επιθέσεις σε πλοία, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ για Πάπα Λέοντα ΙΔ΄: «Προσευχόμαστε για την πλήρη και ταχεία ανάρρωσή του»

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Δοκιμαστικές εκτοξεύσεις στρατηγικών πυραύλων κρουζ από υποβρύχιο

00:56ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Στις φλόγες δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα – Εξετάζεται αν χτυπήθηκε από drone

00:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Βαριές απώλειες για Nasdaq και S&P 500 – Ο πληθωρισμός επανέφερε τους φόβους για αύξηση επιτοκίων

00:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαχτάρ – ΑΕΚ 3-1: Άξιζε κάτι καλύτερο, πλήρωσε ακριβά τα λάθη της

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αστυνομική κινητοποίηση μετά την εμφάνιση όπλου σε Κέντρο Αστέγων

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις αργίες μέχρι το τέλος του 2026 - Πότε «πέφτουν»

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Η προσωπική μαρτυρία της πρέσβεως του Ισραήλ Γιανάι για την 7η Οκτωβρίου: «Επιδιώκουμε την ειρήνη»

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών - Μίσθωση ακινήτου για ένα χρόνο

23:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οκτώ Πολιτείες έκαναν αγωγή στην OpenAI υποστηρίζοντας ότι το ChatGPT βλάπτει τα παιδιά

23:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρέθυμνο: Παρουσιάστηκε η μεγάλη γιορτή του Socca - 130 ομάδες από 40 χώρες στην πόλη

23:30LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: «Θεέ μου, δεν αναπνέει!» – Το ανατριχιαστικό ηχητικό από την απεγνωσμένη προσπάθεια να την επαναφέρουν στη ζωή

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Σιβηρία: Φόβοι για παγκόσμια υγειονομική κρίση από αρχαίους ιούς στα παγωμένα εδάφη

23:23ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ευχές του Οικουμενικού Πατριάρχη στον Πάπα για ταχεία αποκατάσταση της υγείας του

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: Νεκρή 8χρονη από κρίση άσθματος σε σπίτι γεμάτο κατσαρίδες και περιττώματα - Καθυστέρησαν 8 ώρες να καλέσουν για ιατρική βοήθεια

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Τουρκίας

23:08ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία λόγω κακοκαιρίας - Δείτε βίντεο

23:03LIFESTYLE

ANT1: Το πρώτο τρέιλερ της Φαίης Σκορδά είναι στον αέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:52ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Νέα ψυχρή εισβολή με βροχές και χιόνια - Πότε έρχεται η επόμενη κακοκαιρία

23:30LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: «Θεέ μου, δεν αναπνέει!» – Το ανατριχιαστικό ηχητικό από την απεγνωσμένη προσπάθεια να την επαναφέρουν στη ζωή

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός φοιτητής που έπεσε από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας

18:25LIFESTYLE

«Δεν θα τον διάλεγα για γαμπρό»: Η αφοπλιστική απάντηση της πεθεράς του Κωνσταντίνου Αργυρού

20:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Νέα διαταραχή στον ορίζοντα - Η πρόγνωση του ICON-EU

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο θα κοστίζουν από αύριο τα καύσιμα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Χάος από την κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη, νεκρός 14χρονος, τρόμος για επιβάτες λεωφορείου

13:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Vivartia: Πουλήθηκαν σε Καναδούς Goody's, Everest, Flocafe, La Pasteria και Jackaroo

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Ευάγγελος Γιομπλιάκης: Ποιος ήταν ο 62χρονος πατέρας δύο παιδιών που πνίγηκε στη Ρόδο

22:56WHAT THE FACT

Εφιάλτης για ζευγάρι: Μια νυχτερίδα τούς έστειλε στο νοσοκομείο ανήμερα του γάμου

02:28ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

16:13LIFESTYLE

Φως στο Τούνελ: Η ανακοίνωση για την υπόθεση της πρεμιέρας

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Συνελήφθη ιερέας για revenge porn σε βάρος της πρώην συντρόφου του - Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του

20:46ΕΛΛΑΔΑ

«Μένουν οικογένειες εδώ, θα μπορούσε να συμβεί το χειρότερο»: Τι περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες στο Newsbomb για την επεισοδιακή καταδίωξη στη Μεταμόρφωση

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούμπιο τονίζει τους κανόνες δεοντολογίας σε υπόμνημα μετά την απόλυση της Γκίλφοϊλ

22:10LIFESTYLE

Αγνώριστος ο Άρης Σερβετάλης με μακριά μαλλιά και πυκνή γενειάδα - Η μεταμόρφωση για τον ρόλο του Αγίου Ιωσήφ

17:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρόσκαιρη βελτίωση από αύριο, νέα διαταραχή από Παρασκευή- Τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο

17:13ΕΘΝΙΚΑ

Νέα τουρκική πρόκληση: «Πράσινο πλυντήριο» από τον Ερντογάν - Κάλεσε το ψευδοκράτος στην COP-31

19:10ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Έξι πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για το φαινόμενο σύμφωνα με τους επιστήμονες

19:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ντόρσεϊ: «Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω αν δε θέλουν να με πληρώσουν, γιατί φοβούνται οι προπονητές;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ