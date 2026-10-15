Μήνυμα Τραμπ για Πάπα Λέοντα ΙΔ΄: «Προσευχόμαστε για την πλήρη και ταχεία ανάρρωσή του»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δημόσια ευχές για γρήγορη ανάρρωση στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ μετά την επέμβαση και τη διάγνωση καρκίνου του πνεύμονα.

Ο Πάπας υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονα για αδενοκαρκίνωμα χωρίς επιπλοκές.

Παρά τις προηγούμενες έντονες διαφωνίες τους, ο Τραμπ άφησε στην άκρη τις πολιτικές διαφορές για να εκφράσει τη συμπαράστασή του.

Η μετεγχειρητική πορεία του Πάπα είναι ομαλή, με επανέναρξη βάδισης και φυσιολογική διατροφή, ενώ οι δημόσιες υποχρεώσεις του έχουν ανασταλεί έως τις 20 Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Μήνυμα συμπαράστασης στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, ευχόμενος στον Ποντίφικα γρήγορη ανάρρωση μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στη Ρώμη.

«Θέλω να δω τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ να γίνεται καλά», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, μετά την ομιλία του σε προεκλογική συγκέντρωση στην Αριζόνα. «Είναι σοβαρό ζήτημα. Κάθε φορά που υπάρχει καρκίνος, πρόκειται για κάτι σοβαρό, αλλά η πρόγνωση φαίνεται να είναι καλή», πρόσθεσε.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ υποβλήθηκε την Τρίτη σε επέμβαση στο νοσοκομείο Gemelli, κατά την οποία αφαιρέθηκε ο κάτω λοβός του δεξιού πνεύμονα. Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα, ενώ η επέμβαση ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές.

Η κίνηση του Τραμπ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι σχέσεις των δύο ανδρών είχαν περάσει περίοδο έντασης νωρίτερα μέσα στη χρονιά, κυρίως λόγω των δημόσιων παρεμβάσεων του Πάπα για τον πόλεμο στο Ιράν και άλλες επιλογές της αμερικανικής κυβέρνησης.

Παρά τις διαφωνίες αυτές, ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε τώρα να αφήσει στην άκρη την πολιτική αντιπαράθεση και να εκφράσει δημόσια τις ευχές του για την υγεία του πρώτου Αμερικανού Πάπα.

Η μετεγχειρητική πορεία του 71χρονου Ποντίφικα εξελίσσεται μέχρι στιγμής ομαλά. Έχει ήδη αρχίσει να περπατά, τρέφεται κανονικά και παραμένει στο Gemelli για παρακολούθηση, ενώ οι δημόσιες υποχρεώσεις του έχουν ακυρωθεί έως τις 20 Οκτωβρίου

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