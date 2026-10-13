Βατικανό: Ο Πάπας Λέων διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα

Snapshot Ο Πάπας Λέων υποβλήθηκε σε επιτυχή χειρουργική αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονα λόγω αδενοκαρκινώματος.

Η διάγνωση του καρκίνου επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της επέμβασης, μετά τον εντοπισμό μικρού όζου σε προεγχειρητικές εξετάσεις.

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές και ο Πάπας αναρρώνει στο νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης.

Η έγκαιρη διάγνωση θεωρείται θετική για την πρόγνωση, ενώ περαιτέρω θεραπεία θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των παθολογοανατομικών εξετάσεων.

Το Βατικανό ακύρωσε τις δημόσιες εμφανίσεις του Πάπα έως τις 20 Οκτωβρίου, ενώ το προγραμματισμένο ταξίδι του στη Νότια Αμερική τον Νοέμβριο παραμένει υπό αξιολόγηση ανάλογα με την ανάρρωσή του. Snapshot powered by AI

Ο Πάπας Λέων υποβλήθηκε την Τρίτη σε χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρέθηκε ο κάτω λοβός του δεξιού πνεύμονα, ενώ οι γιατροί διέγνωσαν αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα, μία συχνή μορφή καρκίνου, ανακοίνωσε το Βατικανό σε ιατρικό ανακοινωθέν.

Η συγκεκριμένη διάγνωση είχε ήδη θεωρηθεί πιθανή από τις προεγχειρητικές εξετάσεις και επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.

Ο 71χρονος Ποντίφικας εισήχθη την Τρίτη στο νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης, προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση μορφώματος στον πνεύμονα, το οποίο είχε εντοπιστεί από τους γιατρούς σε πρόσφατο ιατρικό έλεγχο.

Ο 71χρονος Ποντίφικας παρέμεινε στο χειρουργείο συνολικά περίπου τρεις ώρες, ενώ η ίδια η επέμβαση διήρκεσε περίπου 90 λεπτά.

«Η επέμβαση ήταν επιτυχής και δεν υπήρξαν επιπλοκές», ανέφερε η ανακοίνωση.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Λέων είχε εισέλθει πεζός από την κεντρική είσοδο στο νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης και χαιρέτισε δεκάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί για να τον υποδεχθούν.

Ο Ποντίφικας έχει επιδείξει ασυνήθιστα υψηλό βαθμό διαφάνειας σχετικά με το πρώτο σοβαρό πρόβλημα υγείας που δημοσιοποιείται στους 17 μήνες της παποσύνης του.

Ο ίδιος αποκάλυψε την Κυριακή, κατά την καθιερωμένη μεσημβρινή προσευχή του, ότι είχε εντοπιστεί ένας μικρός, εντοπισμένος όζος στον πνεύμονα και ανακοίνωσε ότι θα υποβαλόταν σε επέμβαση για την αφαίρεσή του.

Ογκολόγοι είχαν δηλώσει πριν από την επέμβαση ότι, ακόμη και στην περίπτωση που ο όζος αποδεικνυόταν κακοήθης, η πρόγνωση για τον Πάπα θα ήταν «εξαιρετική», καθώς είχε εντοπιστεί και επρόκειτο να αφαιρεθεί σε πρώιμο στάδιο.

Το Βατικανό ακύρωσε τη Δευτέρα όλες τις ακροάσεις του Πάπα έως τις 20 Οκτωβρίου.

Παρότι το νοσοκομείο Gemelli διαθέτει ειδικό παπικό διαμέρισμα, με ιδιωτικό παρεκκλήσι στον 10ο όροφο, το οποίο έχουν χρησιμοποιήσει προηγούμενοι Ποντίφικες, ο Λέων θα παραμείνει σε γειτονικό δωμάτιο, καθώς το συγκεκριμένο διαμέρισμα ανακαινίζεται.

«Η επέμβαση ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση την Τρίτη για την αφαίρεση του πνευμονικού όζου και το Βατικανό ανακοίνωσε ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε «με επιτυχία, εντός του προβλεπόμενου χρόνου και όπως είχε σχεδιαστεί».

Μετά την επέμβαση, ο 71χρονος επέστρεψε στο δωμάτιό του στο νοσοκομείο Gemelli, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του Βατικανού, ο οποίος ανέφερε ότι θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες αργότερα.

Ογκολόγοι είχαν επισημάνει ότι το γεγονός πως η βλάβη εντοπίστηκε νωρίς αποτελεί ιδιαίτερα θετικό στοιχείο.

«Στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο, η απουσία ειδήσεων μπορεί να είναι καλή είδηση», δήλωσε ο δρ Στίβεν Λιου, ειδικός στον καρκίνο του πνεύμονα στο Lombardi Comprehensive Cancer Center του Πανεπιστημίου Georgetown.

«Η ολοκλήρωση της επέμβασης υποδηλώνει ότι δεν υπήρξαν εκπλήξεις στο χειρουργείο, κάτι που είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε. Τα τελικά αποτελέσματα της παθολογοανατομικής εξέτασης μπορεί να χρειαστούν μερικές ημέρες», πρόσθεσε.

Η χειρουργική επέμβαση, η οποία συνήθως πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία, αναμένεται να απαιτήσει νοσηλεία διάρκειας περίπου μίας εβδομάδας.

Η ρομποτική τεχνολογία και η βιοψία

Ο δρ Λορέντσο Σπατζιάρι, διευθυντής Θωρακοχειρουργικής στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ογκολογίας του Μιλάνου, ο οποίος δεν συμμετείχε στη φροντίδα του Πάπα αλλά γνωρίζει την ιατρική ομάδα του Gemelli, είχε εκτιμήσει πριν από την επέμβαση ότι η συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί πολύ αποτελεσματικά.

Ο ίδιος ανέμενε ότι οι χειρουργοί θα πραγματοποιούσαν αρχικά βιοψία για να διαπιστώσουν εάν επρόκειτο για καρκίνο και στη συνέχεια θα αφαιρούσαν το τμήμα ή τον λοβό του πνεύμονα όπου βρισκόταν ο όζος.

Και οι δύο διαδικασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν με ρομποτικές τεχνικές και διαδοχικά, υπό την ίδια αναισθησία, από διαφορετικές εξειδικευμένες ομάδες.

Μια προηγμένη τεχνολογία ρομποτικής βρογχοσκόπησης, γνωστή ως ION, επιτρέπει τη λήψη βιοψίας από όζους με διάμετρο ακόμη και τριών χιλιοστών.

Τόσο το Gemelli όσο και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ογκολογίας διαθέτουν αυτή την τεχνολογία, η οποία χρησιμοποιείται στην Ιταλία μόλις τα τελευταία δύο χρόνια.

Το Gemelli διαθέτει επίσης ρομποτικά χειρουργικά συστήματα που επιτρέπουν την αφαίρεση ενός όζου με «ελάχιστα επεμβατική τεχνική».

Η διαδικασία περιλαμβάνει τέσσερις μικρές τομές στον θώρακα, μέσα από τις οποίες εισάγονται τα εργαλεία του ρομποτικού συστήματος da Vinci. Ο χειρουργός ελέγχει στη συνέχεια τους ρομποτικούς βραχίονες μέσω οθόνης που παρέχει τρισδιάστατη εικόνα υψηλής ευκρίνειας του χειρουργικού πεδίου.

«Πρόκειται για μια πολύ καλά εδραιωμένη τεχνολογία. Είναι κάτι που κάνουμε εδώ και 20 χρόνια», ανέφερε ο Σπατζιάρι.

Δεν είχε γίνει γνωστό εκ των προτέρων ποια ακριβώς τεχνική θα χρησιμοποιούνταν στην περίπτωση του Λέοντα.

Οι εξετάσεις θα δείξουν αν χρειάζεται περαιτέρω θεραπεία

Κατά την επέμβαση, οι γιατροί συνήθως αφαιρούν επίσης λεμφαδένες που συνδέονται με το συγκεκριμένο τμήμα ή λοβό του πνεύμονα.

«Εάν όλοι αυτοί οι λεμφαδένες αποδειχθούν αρνητικοί, δηλαδή αν πρόκειται για στάδιο 1, τότε οι προοπτικές είναι πολύ καλές», εξήγησε ο Σπατζιάρι, προσθέτοντας ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα ήταν απαραίτητη κάποια άλλη θεραπεία.

Ο όζος είχε εντοπιστεί σε τακτικό ιατρικό έλεγχο.

«Νομίζω ότι στάθηκε λίγο τυχερός. Εντόπισαν κάτι που δεν είχε προκαλέσει συμπτώματα – έναν όζο στον πνεύμονα, ενδεχομένως έναν όγκο. Εκείνος μπορεί να το αποκαλεί διαφορετικά· εμείς το αποκαλούμε τύχη», σχολίασε ο γιατρός.

Η ανάρρωση και το ταξίδι στη Νότια Αμερική

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ογκολογίας συμβουλεύει τους ασθενείς να μην ταξιδεύουν αεροπορικώς για τρεις εβδομάδες μετά από ανάλογη επέμβαση.

Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στον Πάπα, ανάλογα με την πορεία της ανάρρωσής του, να πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο ταξίδι του σε Ουρουγουάη, Αργεντινή και Περού από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμα του ταξιδιού είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και προβλέπεται να είναι το μεγαλύτερο της παποσύνης του μέχρι σήμερα, με περισσότερα από 31.000 χιλιόμετρα, δώδεκα αεροπορικές πτήσεις, δύο μετακινήσεις με ελικόπτερο και σημαντικές αλλαγές υψομέτρου στο Περού.

«Αποφάσισε να υποβληθεί σύντομα στην επέμβαση ώστε να μην αλλάξει τα σχέδιά του για τα μελλοντικά ταξίδια στο εξωτερικό. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς δεν πρόκειται για επείγον περιστατικό», δήλωσε ο καρδινάλιος του Τόκιο Κικούτσι Τσουτόμου, ο οποίος είχε συναντήσει τον Λέοντα τη Δευτέρα.

Ένας πνευμονικός όζος είναι μια μικρή παθολογική περιοχή διαμέτρου μικρότερης των τριών εκατοστών, η οποία ενίοτε εντοπίζεται σε αξονική τομογραφία θώρακος ή κοιλίας.

Οι όζοι μπορεί να είναι καλοήθεις ή κακοήθεις και συχνά συνιστάται η χειρουργική αφαίρεσή τους, τόσο για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για καρκίνο όσο και για να αντιμετωπιστεί εγκαίρως μια κακοήθεια όσο παραμένει εντοπισμένη.

Η προηγούμενη νοσηλεία του Πάπα

Όταν ήταν νεαρός ιεραπόστολος, είχε νοσηλευτεί με τυφοειδή πυρετό το 1985, λίγο μετά την άφιξή του στην Τσουλουκάνας του Περού.

Η ασθένεια εκείνη και η νοσηλεία του αποτέλεσαν, σύμφωνα με τον ίδιο, μια καθοριστική στιγμή στη ζωή του και συνέβαλαν στην απόφασή του να παραμείνει στο Περού, παρά τις δύσκολες συνθήκες.

Σε συνέντευξή του το 2025 για τη βιογραφία Pope Leo XIV: The Biography, είχε περιγράψει πόσο έντονος ήταν ο πόνος από τον πυρετό.

«Ήμουν συνδεδεμένος με ορό και είπα: "Αν αυτή είναι η αίσθηση του χιούμορ σου, Κύριε, νομίζω ότι θα μπορούσες να τα καταφέρεις και λίγο καλύτερα"»

«Προφανώς επέζησα και ανάρρωσα. Αλλά τελικά αποδείχθηκε μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα, γιατί ήταν σαν να μου έλεγαν: "Λοιπόν, έχεις ήδη αντιμετωπίσει την ασθένεια, βλέπεις ποιες είναι οι ανάγκες εδώ, το τάγμα, οι Αυγουστινιανοί, η Εκκλησία σού λένε: Σε χρειαζόμαστε εδώ, προχώρα". Και δεν κοίταξα ποτέ πίσω».

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