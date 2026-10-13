Πάπας Λέων: Στο νοσοκομείο της Ρώμης για τη χειρουργική επέμβαση - Ταυτόχρονη προσευχή των Καθολικών

Snapshot Ο Πάπας Λέων XIV εισήχθη στο νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης για αφαίρεση οζίδιου στον πνεύμονα.

Οι γιατροί ανέφεραν ότι ο όγκος είναι σε πρώιμο στάδιο και δεν θεωρείται σοβαρός.

Η Καθολική Εκκλησία σε όλο τον κόσμο οργανώνει ταυτόχρονες προσευχές για την ανάρρωση του Πάπα.

Ο καρδινάλιος Μπαλντασσάρε Ρέινα θα ηγηθεί της προσευχής του Ροζαρίου στο νοσοκομείο, που θα μεταδοθεί ζωντανά από τα μέσα του Βατικανού.

Πιστοί συγκεντρώνονται σε διάφορες χώρες και έξω από το νοσοκομείο για να προσευχηθούν για την επιτυχή επέμβαση και ανάρρωση του Πάπα. Snapshot powered by AI

Ολόκληρη η καθολική κοινότητα συγκεντρώνεται σήμερα σε προσευχή, καθώς ο Πάπας Λέων XIV προετοιμάζεται να χειρουργηθεί στον πνεύμονα, σε νοσοκομείο της Ρώμης.

Ο καρδινάλιος εισήχθη σήμερα, Τρίτη 13/10 στο νοσοκομείο Gemelli στη Ρώμη προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς οι γιατροί του εντόπισαν ένα μικρό οζίδιο. Ο ίδιος ενημέρωσε τους πιστούς την Κυριακή ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, καθώς ο όγκος βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, ενώ οι γιατροί έχουν εντοπίσει το ακριβές σημείο που βρίσκεται.

Σήμερα, η Καθολική Εκκλησία σε όλο τον κόσμο συγκεντρώνεται σε κοινή προσευχή για τον πάπα, με θρησκευτικές λειτουργίες να πραγματοποιούνται ήδη από το βράδυ σε αρκετές Εκκλησίες. Ο καρδινάλιος Μπαλντασσάρε Ρέινα, Γενικός Βικάριος του Πάπα για την Επισκοπή της Ρώμης, θα ηγηθεί της προσευχής του Ροζαρίου στις 6 μ.μ. (7μ.μ. ώρα Ελάδος) στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη Παύλου Β΄ του νοσοκομείου.

Έχει καλέσει κάθε ενορία και θρησκευτική κοινότητα της επισκοπής να προσευχηθεί το Ροζάριο την ίδια ώρα. Η προσευχή από το «Τζεμέλι» θα μεταδοθεί ζωντανά από τα Μέσα Ενημέρωσης του Βατικανού.

Λειτουργίες και προσευχές σε όλο τον κόσμο

Τη Δευτέρα το βράδυ, πραγματοποιήθηκε προσευχή στην Ιερά Μονή του Τζενάντζανο της Ρώμης, με πλήθος πιστών να συγκεντρώνονται για την επέμβαση και την ανάρρωση του Πάπα.

Επιπλέον, πιστοί συγκεντρώθηκαν και στην πρώην επισκοπή του Πάπα Λέοντα, στην Κόρδοβα, όπου πραγματοποιήθηκε Θεία Λειτουργία. Παράλληλα, τελετές πραγματοποιήθηκαν στην Πολωνία, στην Πορτογαλία, στο Περού, στις Φιλιππίνες σε χώρες τις Αφρικής, καθώς και στις ΗΠΑ, όπου η καθολική κοινότητα συγκεντρώθηκε για να προσευχηθεί για την ταχύτερη ανάρρωσή του.

Επιπλέον, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί και έξω από το νοσοκομείο της Ρώμης, όπου αυτή την ώρα ο Πάπας Λέων προετοιμάζεται για την επέμβαση.

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