Ιταλία: Ο Πάπας θα εισαχθεί αύριο το πρωί στο νοσοκομείο Τζεμέλι

Την Τρίτη, ο πάπας θα πραγματοποιήσει την επέμβαση αφαίρεσης οζιδίου στον πνεύμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τζεμέλι (Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli), στη Ρώμη 

Δημήτρης Μάνωλης

Ιταλία: Ο Πάπας θα εισαχθεί αύριο το πρωί στο νοσοκομείο Τζεμέλι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα εισαχθεί αύριο το πρωί στο νοσοκομείο Τζεμέλι για αφαίρεση μικρού οζιδίου από τον πνεύμονα.
  • Το οζίδιο εντοπίστηκε σε πρόσφατο προληπτικό έλεγχο και η μετεγχειρητική νοσηλεία αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα.
  • Η επέμβαση επιφέρει αλλαγές στη συνάντηση για την Amoris laetitia, συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης της Θείας Λειτουργίας στον καρδινάλιο Λουίς Αντόνιο Τάγκλε.
  • Ο Πάπας θα λάβει τη συνοπτική έκθεση της συνάντησης μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο και θα καταθέσει τη δική του άποψη.
  • Η νοσηλεία δεν αναστέλλει το αξίωμα του Πάπα ούτε μεταβιβάζει τις εξουσίες του σε άλλη αρχή, που διατηρεί τη θητεία του μέχρι θανάτου ή παραίτηση.
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Ο πάπας Λέων αναμένεται να εισαχθεί στο νοσοκομείο το πρωί της Τρίτης, ενόψει χειρουργικής επέμβασης για την αφαίρεση ενός μικρού οζιδίου από τον έναν πνεύμονά του, ανακοίνωσε τη το γραφείο Τύπου του Βατικανού.

Ο 71χρονος Λέων δήλωσε την Κυριακή ότι το μικρό οζίδιο εντοπίστηκε σε πρόσφατο προληπτικό έλεγχο, ήταν «σαφώς εντοπισμένο» και είχε διαγνωστεί έγκαιρα. Το Βατικανό δεν επιβεβαίωσε πότε θα πραγματοποιηθεί η επέμβαση.

Τα βλέμματα όλου του κόσμου, που χθες το πρωί ήταν στραμμένα στο παράθυρο του Αποστολικού Μεγάρου, αύριο, 13 Οκτωβρίου, θα στραφούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τζεμέλι. Εκεί «αναμένεται να εισαχθεί αργά το πρωί» ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, ενόψει της επέμβασης, την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος κατά την προσευχή του Άγγελος Κυρίου, για την αφαίρεση ενός «εντοπισμένου οζιδίου στον πνεύμονα».

Το οζίδιο εντοπίστηκε σε «πρόσφατες» εξετάσεις, όπως ανέφερε χθες ο ίδιος ο Λέων. Επρόκειτο για εξετάσεις «ρουτίνας», διευκρίνισε ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Αγίας Έδρας, απαντώντας στις ερωτήσεις πολλών δημοσιογράφων για την υγεία του Ποντίφικα. Παραμένει επίσης σε ισχύ η χθεσινή ενημέρωση του εκπροσώπου του Βατικανού ότι η μετεγχειρητική νοσηλεία αναμένεται να διαρκέσει «περίπου μία εβδομάδα».

Ο Λέων ΙΔ΄, ο οποίος από χθες δέχεται ευχές από Εκκλησίες και πολιτικές αρχές και των πέντε ηπείρων, πραγματοποίησε σήμερα το πρωί όλες τις προγραμματισμένες ακροάσεις του. Δεν θα συμμετάσχει, ωστόσο, στις απογευματινές εργασίες της συνάντησης στην Αίθουσα Παύλου ΣΤ΄ για την Amoris laetitia, δέκα χρόνια μετά τη δημοσίευσή της.

Γενικότερα, η επέμβαση και η νοσηλεία που θα ακολουθήσει συνεπάγονται «αλλαγές και στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε την εξέλιξη της συνάντησής μας», εξήγησε, σε ενημέρωση στο Γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας, ο πατέρας Τζάκομο Κόστα, υπεύθυνος για τη μεθοδολογία της συνάντησης και σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας της Συνόδου.

Μία από αυτές τις αλλαγές αφορά τη Θεία Λειτουργία που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, με τη συμμετοχή όλων όσοι λαμβάνουν μέρος στη συνάντηση: επικεφαλής των Ανατολικών Εκκλησιών, πρόεδροι των Επισκοπικών Διασκέψεων, ζευγάρια και ειδικοί.

Στη λειτουργία δεν θα προεξάρχει πλέον ο Πάπας. Ο ίδιος αποφάσισε να αναθέσει την τέλεσή της στον καρδινάλιο Λουίς Αντόνιο Τάγκλε, ο οποίος εξελέγη πρόσφατα κοσμήτορας του Κολεγίου των Καρδιναλίων. «Στη Θεία Λειτουργία θα προσευχηθούμε ιδιαίτερα για την υγεία του Αγίου Πατέρα, καθώς και για τις οικογένειες», δήλωσε ο Κόστα.

Μια ακόμη αλλαγή αφορά τη συνοπτική έκθεση που επρόκειτο να συνταχθεί στο τέλος της συνάντησης. Όπως εξήγησε, ο Πάπας «επιθυμούσε να ακούσει και να καταθέσει τη δική του άποψη».

Γι’ αυτό «ζήτησε επίσης να μη δημοσιευθεί η έκθεση, σε αντίθεση με όσα είχαν προγραμματιστεί, επειδή θα ήθελε να ενημερωθεί για το περιεχόμενό της και να τοποθετηθεί».Ο Λέων ΙΔ΄ θα παραλάβει, επομένως, το έγγραφο και, «μόλις βγει από το νοσοκομείο, θα επανεξετάσει το υλικό, ώστε να μπορέσει να καταθέσει τη δική του τοποθέτηση».

«Νομίζω ότι είναι όμορφη αυτή η επιθυμία του να ακούσει, να μην αφήσει τη συνάντηση να περάσει έτσι, αλλά να έχει τη δυνατότητα να πει έναν λόγο που θα βοηθήσει την προσπάθεια ολόκληρης της Εκκλησίας», παρατήρησε ο Κόστα.

Η νοσηλεία δεν αναστέλλει τα προνόμια του Πάπα ούτε μεταβιβάζει αυτόματα τις εξουσίες του σε άλλη εκκλησιαστική αρχή. Ακόμα και όταν υποβάλεται σε χειρουργική επέμβαση ή παρατεταμένη νοσηλεία, ο Ποντίφικας διατηρεί το αξίωμά του και μπορεί να συνεχίσει να το ασκεί στο βαθμό που του το επιτρέπει η υγεία του. Η πρόσφατη ιστορία προσφέρει αρκετά προηγούμενα, από τον Ιωάννη Παύλο Β΄ έως τον Βενέδικτο ΙΣΤ΄ και τον Φραγκίσκο, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε νοσηλείες και χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς αυτό να οδηγήσει σε αναστολή του αρχιερατείου.

Το ζήτημα επιστρέφει στο προσκήνιο με τα νέα για την υγεία του Λέοντα ΙΔ΄ και απαιτεί διάκριση μεταξύ της συγκεκριμένης ικανότητας εκτέλεσης ορισμένων δραστηριοτήτων και της θητείας του αρχιερατείου. Η τελευταία παύει με θάνατο ή έγκυρα υποβληθείσα παραίτηση, όχι απλώς με νοσηλεία.

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