Πάπας Λέων: Η πρώτη δήλωση για την επικείμενη χειρουργική επέμβαση -Προσωπική στήριξη από την Μελόνι

Ο Πάπας θα υποβληθεί σε επέμβαση την επόμενη εβδομάδα και η ανάρρωσή του θα διαρκέσει μία εβδομάδα

Ελένη Ευστρατίου

Πάπας Λέων: Η πρώτη δήλωση για την επικείμενη χειρουργική επέμβαση -Προσωπική στήριξη από την Μελόνι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Πάπας Λέων XIV θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση την επόμενη εβδομάδα για την αφαίρεση ενός τοπικού οζιδίου στον πνεύμονα, που εντοπίστηκε σε αρχικό στάδιο.
  • Η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί στο νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης και η εκτιμώμενη ανάρρωση θα διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα.
  • Ο Πάπας ευχαρίστησε τους πιστούς για την πνευματική τους στήριξη και ζήτησε να τον θυμούνται στις προσευχές τους.
  • Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε προσωπική και κυβερνητική στήριξη προς τον Πάπα για την επικείμενη επέμβαση.
  • Ο Πάπας προγραμματίζει να πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Λατινική Αμερική από 6 έως 17 Νοεμβρίου.
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Σε χειρουργείο αναμένεται να υποβληθεί ο Πάπας Λέων XIV τις επόμενες ημέρες, καθώς οι γιατροί του εντόπισαν ένα τοπικό οζίδιο στον πνεύμονα.

Ο πάπας έκανε την ανακοίνωση πλατεία του Αγίου Πέτρου, απευθυνόμενος στους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί για τη λειτουργία της Κυριακής. Ο ίδιος είπε ότι η επέμβαση θα γίνει τις επόμενες μέρες στο νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης, ενώ οι γιατροί έχουν εντοπίσει το ακριβές σημείου του όζου, ο οποίος είναι σε αρχικό στάδιο.

Ο Πάπας ανέφερε ότι οι γιατροί του συνιστούν χειρουργική επέμβαση και ότι θα ακολουθήσει τη συμβουλή τους. Ευχαρίστησε όλους τους πιστούς για την πνευματική τους στήριξη και τους εμπιστεύθηκε τον εαυτό του στις προσευχές τους.

Η δήλωση του Πάπα Λέων

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του «Άγγελου» της Κυριακής 11/10, ο ποντίφικας ανακοίνωσε την επερχόμενη επέμβαση που θα υποβληθεί στους πιστούς που βρίσκοναν στην πλατεία τους Αγίου Πέτρου.

«Αγαπητοί φίλοι, κατά τη διάρκεια πρόσφατων ιατρικών εξετάσεων, οι γιατροί εντόπισαν ένα εντοπισμένο οζίδιο στον πνεύμονά μου. Εντοπίστηκε σε πολύ πρώιμο στάδιο και είναι καλά εντοπισμένο. Οι γιατροί θεωρούν ότι η χειρουργική επέμβαση είναι η κατάλληλη λύση. Ακολουθώντας τη συμβουλή τους, αποφάσισα λοιπόν να υποβληθώ σε επέμβαση για την αφαίρεσή του. Η επέμβαση έχει ήδη προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ για την πνευματική σας εγγύτητα και παραδίδομαι στις προσευχές σας».

Την επόμενη εβδομάδα η επέμβαση

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Αγίας Έδρας, Ματέο Μπρούνι, διευκρίνισε ότι «η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για τις πρώτες ημέρες αυτής της εβδομάδας και ο εκτιμώμενος χρόνος ανάρρωσης μετά την επέμβαση θα είναι περίπου μία εβδομάδα».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι θα πραγματοποιήσει την επίσκεψή του στην Λατινική Αμερική, από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου.

Η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί στο Πολυκλινικό Νοσοκομείο «Αγκουστίνο Τζεμέλι» στη Ρώμη.

Η στήριξη της Τζόρτζια Μελόνι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε την προσωπική της στήριξη στον Πάπα Λέοντα XIV, μέσω γραπτής ανακοίνωσης.

«Επιθυμώ να εκφράσω στον Πάπα Λέοντα την προσωπική μου εγγύτητα, όπως και ολόκληρης της ιταλικής κυβέρνησης, για την δοκιμασία που καλείται να αντιμετωπίσει τις επόμενες ημέρες», ανέφερε.

«Η νηφαλιότητα και η ηρεμία με την οποία ο ποντίφικας αναφέρθηκε σήμερα στην δοκιμασία αυτή, μετά την προσευχή του "Άγγελου", μας καθιστά αισιόδοξους. Είμαι βέβαιη ότι δεν θα λείψει, επίσης, η στοργή και η στήριξη του ιταλικού λαού», ολοκλήρωσε η Μελόνι.

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