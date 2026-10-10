Πάπας Λέων: «Η θανατική ποινή είναι απαράδεκτη»

Snapshot Ο Πάπας Λέων χαρακτήρισε τη θανατική ποινή απαράδεκτη λόγω προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ζωής.

Τόνισε ότι το κοινό συμφέρον και η δικαιοσύνη μπορούν να προστατευθούν χωρίς την εφαρμογή της θανατικής ποινής.

Υπογράμμισε την ύπαρξη αποτελεσματικών συστημάτων κράτησης που προστατεύουν τους πολίτες και επιτρέπουν την πιθανότητα λύτρωσης για τους ενόχους. Snapshot powered by AI

Απαράδεκτη χαρακτήρισε την εσχάτη των ποινών ο Πάπας Λέων με αφορμή τη σημερινή διεθνή ημέρα κατά της θανατικής ποινής.

«Η θανατική ποινή είναι απαράδεκτη διότι προσβάλλει την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο της ανθρώπινης ζωής», ανέφερε ο Πάπας, ο οποίος έχει ταχθεί εναντίον της θανατικής ποινής.

«Το κοινό συμφέρον μπορεί να προστατευθεί και οι προϋποθέσεις της δικαιοσύνης να διαφυλαχθούν χωρίς την προσφυγή στην εσχάτη των ποινών. Έχουν επινοηθεί αποτελεσματικά συστήματα κράτησης τα οποία προστατεύουν τους πολίτες αλλά, συγχρόνως, δεν αφαιρούν εντελώς από τους ενόχους την δυνατότητα να λυτρωθούν», τόνισε ο ποντίφικας.