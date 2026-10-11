Πάπας Λέων: Διαγνώστηκε με οζίδιο στον πνεύμονα - Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

Snapshot Ο Πάπας Λέων διαγνώστηκε με οζίδιο στον πνεύμονα και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τις επόμενες ημέρες.

Η επέμβαση έχει προγραμματιστεί στο νοσοκομείο «Τζεμέλι» της Ρώμης.

Ο Πάπας σκοπεύει να πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Λατινική Αμερική από 6 έως 17 Νοεμβρίου.

Ο Πάπας Λέων είναι σωματικά δραστήριος και δεν έχει γνωστά προβλήματα υγείας.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι και η ιταλική κυβέρνηση εξέφρασαν τη στήριξή τους στον Πάπα για την επερχόμενη επέμβαση. Snapshot powered by AI

Ο Πάπας Λέων ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τις επόμενες ημέρες για την αφαίρεση ενός οζιδίου από τον πνεύμονά του, το οποίο εντοπίστηκε πρόσφατα κατά τη διάρκεια ιατρικών εξετάσεων.

«Οι γιατροί μού διέγνωσαν ένα οζίδιο στον πνεύμονα, σε αρχική φάση και σε ακριβές σημείο. Θεωρούν ότι πρέπει να γίνει επέμβαση και αποφάσισα να ακολουθήσω τις συμβουλές τους και να υποβληθώ σε επέμβαση για την αφαίρεσή του», είπε σήμερα το μεσημέρι ο Πάπας Λέων, απευθυνόμενος στους πιστούς που βρίσκονταν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Ο ποντίφικας πρόσθεσε ότι η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες και ότι σκοπεύει να πραγματοποιήσει την επίσκεψή του στην Λατινική Αμερική, από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου.

Ένα πνευμονικό οζίδιο είναι μια μικρή, στρογγυλή ή ωοειδής ανώμαλη περιοχή με διάμετρο μικρότερη από 3 εκατοστά, που εμφανίζεται μερικές φορές σε αξονική τομογραφία του θώρακα ή της κοιλιάς, σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία.

Ο πάπας δεν έχει γνωστά προβλήματα υγείας και θεωρείται σωματικά δραστήριος, καθώς παίζει τένις κάθε εβδομάδα και κολυμπά στην επίσημη παπική θερινή κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο.

Ο Πάπας Λέων αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο «Τζεμέλι» της Ρώμης, όπου έχουν νοσηλευτεί στο παρελθόν ο Φραγκίσκος και άλλοι ποντίφικες πριν από αυτόν.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι εξέφρασε την υποστήριξή της, καθώς και εκείνη της ιταλικής κυβέρνησης, προς τον Πάπα Λέοντα «καθώς θα βρεθεί αντιμέτωπος με μία τέτοια πρόκληση τις επόμενες ημέρες».