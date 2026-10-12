Γεωργιάδης: Ζήτημα δημόσιας υγείας ο ψηφιακός εθισμός - Μέτρο πρόληψης το ηλικιακό όριο

Snapshot Το νομοσχέδιο για την πρόσβαση ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα με ηλικιακό όριο 15 ετών εισάγεται στη Βουλή στις 13 Οκτωβρίου και ψηφίζεται στις 22 Οκτωβρίου 2026.

Οι πλατφόρμες υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το Gov.gr Wallet και το Kids Wallet με σεβασμό στην ιδιωτικότητα.

Η νομοθετική πρωτοβουλία στοχεύει στην πρόληψη του ψηφιακού εθισμού και την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των ανηλίκων από κινδύνους όπως διαταραχές ύπνου, συγκέντρωσης και διαδικτυακό εκφοβισμό. Snapshot powered by AI

Με αιχμή του δόρατος, το ηλικιακό όριο των 15 ετών και έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2027, το σχέδιο νόμου για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026.

Η νομοθετική πρωτοβουλία, την οποία παρουσίασαν σήμερα, Δευτέρα (12/10/2026), ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, εντάσσεται στην εθνική στρατηγική για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Στόχος είναι η πρόληψη του ψηφιακού εθισμού και η προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των ανηλίκων, με σαφείς υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες.

Η νομοθετική παρέμβαση συμπληρώνει εργαλεία που ήδη λειτουργούν, όπως το parco.gov.gr και το Kids Wallet, καθώς και τον περιορισμό της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι από την αλγοριθμική ενίσχυση της παρατεταμένης χρήσης, όπως οι διαταραχές ύπνου και συγκέντρωσης, η κοινωνική απομόνωση και η έκθεση σε διαδικτυακό εκφοβισμό ή ακατάλληλο περιεχόμενο.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, ένας στους τέσσερις εφήβους ένιωσε δυσφορία, όταν προσωπικές πληροφορίες του κοινοποιήθηκαν online χωρίς συναίνεση. Το 23% των 15χρονων δηλώνει ότι αισθάνεται νευρικότητα ή ανασφάλεια χωρίς πρόσβαση στο κινητό. Το 20% των 15χρονων παραμελούν άλλες σημαντικές δραστηριότητες (π.χ. αθλητισμός) λόγω social media. To 17% των παιδιών 11-15 ετών υπήρξε θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού την περιόδο 2021-2022.

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου, στην Ολομέλεια της Βουλής, προγραμματίζεται για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Οι βασικές ρυθμίσεις

Όριο πρόσβασης στα 15 έτη: Απαγορεύεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που καλύπτει η ρύθμιση για ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

Απαγορεύεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που καλύπτει η ρύθμιση για ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Ευθύνη των πλατφορμών: Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν κατάλληλες, αναλογικές και αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας.

Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν κατάλληλες, αναλογικές και αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας. Προστασία της ιδιωτικότητας: Το Gov.gr Wallet και το Kids Wallet αποτελούν ενδεικτικά εργαλεία επαλήθευσης μέσω «διακριτικών ηλικίας», με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Δεν επιβάλλεται μία αποκλειστική τεχνολογική λύση.

Το Gov.gr Wallet και το Kids Wallet αποτελούν ενδεικτικά εργαλεία επαλήθευσης μέσω «διακριτικών ηλικίας», με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Δεν επιβάλλεται μία αποκλειστική τεχνολογική λύση. Ευρωπαϊκή εποπτεία και κυρώσεις: Η εφαρμογή αξιοποιεί τους μηχανισμούς της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), με συνεργασία των αρμόδιων ελληνικών αρχών, της αρχής της χώρας εγκατάστασης κάθε πλατφόρμας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους.

Παράλληλα με την εθνική παρέμβαση, η Ελλάδα συμμετέχει στη διαμόρφωση της πρότασης Κανονισμού «EU Kids Act», που προβλέπει κοινό όριο 15 ετών για αυτόνομο λογαριασμό και ευρύτερες υποχρεώσεις ασφαλούς σχεδιασμού των ψηφιακών υπηρεσιών. Η ευρωπαϊκή πρόταση αποτελεί διακριτή νομοθετική διαδικασία.

«Η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο είναι ευθύνη της Πολιτείας και υποχρέωση των εταιρειών που σχεδιάζουν και λειτουργούν τις πλατφόρμες. Οι γονείς χρειάζονται ουσιαστική στήριξη απέναντι σε αλγορίθμους που επιδιώκουν να κρατούν τα παιδιά διαρκώς συνδεδεμένα. Με το νομοσχέδιο θέτουμε σαφές όριο στα 15 έτη και μεταφέρουμε την ευθύνη της επαλήθευσης ηλικίας στις πλατφόρμες. Πιστεύουμε στην τεχνολογία και στις δυνατότητές της. Γι’ αυτό οφείλουμε να τη ρυθμίζουμε με γνώμονα τον άνθρωπο, ιδιαίτερα όταν αφορά την υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών. Η ελληνική πρωτοβουλία προχωρά στη Βουλή και συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης» ανέφερε, κατά την παρουσίαση του σχεδίου νόμου, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, επισήμανε ότι «το ηλικιακό όριο χρειάζεται αξιόπιστο τρόπο εφαρμογής. Το Gov.gr Wallet και το Kids Wallet που αποτελούν εργαλεία επιβεβαίωσης της ηλικίας με προστασία της ιδιωτικότητας και ελαχιστοποίηση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται. Το πλαίσιο παραμένει τεχνολογικά ουδέτερο, ώστε οι πλατφόρμες να μπορούν να αξιοποιούν κατάλληλες και αξιόπιστες λύσεις. Η Ελλάδα συμμετέχει από την πρώτη φάση στην ευρωπαϊκή προσπάθεια επαλήθευσης ηλικίας. Επιδίωξή μας είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες να λειτουργούν με κανόνες που προστατεύουν έμπρακτα τα παιδιά και βοηθούν τους γονείς».

Τέλος, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης ανέδειξε τον ψηφιακό εθισμό των ανηλίκων ως ζήτημα δημόσιας υγείας: «Η προβληματική χρήση των κοινωνικών δικτύων μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο, τη συγκέντρωση, την αυτοεκτίμηση και τις σχέσεις των παιδιών. Χρειάζεται να παρέμβουμε έγκαιρα, πριν αυτές οι δυσκολίες παγιωθούν. Το ηλικιακό όριο αποτελεί μέτρο πρόληψης μέσα σε μια συνολική προσπάθεια προστασίας της ανηλικότητας. Θέλουμε τα παιδιά να έχουν χρόνο και χώρο για τη μάθηση, το παιχνίδι και τις πραγματικές επαφές που είναι απαραίτητες για την υγιή ανάπτυξή τους».

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