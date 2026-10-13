Πάπας Λέων ΙΔ΄: Στο νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση στον πνεύμονα – Πόσες ημέρες θα νοσηλευτεί

Ο Ποντίφικας εισάγεται το πρωί της Τρίτης στο νοσοκομείο «Αγκουστίνο Τζεμέλι» της Ρώμης, όπου θα υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση μικρού, εντοπισμένου οζιδίου στον πνεύμονα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πάπας Λέων ΙΔ΄: Στο νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση στον πνεύμονα – Πόσες ημέρες θα νοσηλευτεί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ εισάγεται στο νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης για χειρουργική αφαίρεση μικρού, εντοπισμένου οζιδίου στον πνεύμονα.
  • Το οζίδιο εντοπίστηκε σε πολύ πρώιμο στάδιο κατά τις πρόσφατες εξετάσεις ρουτίνας.
  • Η επέμβαση προτείνεται από τους γιατρούς και ο Πάπας αποφάσισε να τη πραγματοποιήσει.
  • Η νοσηλεία του Πάπα αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα, με τροποποίηση των δημόσιων υποχρεώσεών του.
  • Ο Πάπας ευχαρίστησε τους πιστούς για τη συμπαράστασή τους και ζήτησε να τον θυμούνται στις προσευχές τους.
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Στο νοσοκομείο «Αγκουστίνο Τζεμέλι» της Ρώμης εισάγεται σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση οζιδίου στον πνεύμονα.

Το εύρημα εντοπίστηκε σε πρόσφατες εξετάσεις ρουτίνας και, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από το Βατικανό, πρόκειται για μικρό και εντοπισμένο οζίδιο που διαγνώστηκε σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Ο ίδιος ο Ποντίφικας είχε γνωστοποιήσει την Κυριακή ότι οι γιατροί τού συνέστησαν τη χειρουργική αφαίρεσή του και ότι αποφάσισε να ακολουθήσει τη συμβουλή τους.

Η εισαγωγή του στο «Αγκουστίνο Τζεμέλι» έχει προγραμματιστεί για αργά το πρωί της Τρίτης, χωρίς να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ώρα για την επέμβαση.

Η νοσηλεία του 71χρονου Πάπα αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα και, λόγω της επέμβασης και της ανάρρωσής του, έχουν τροποποιηθεί οι προγραμματισμένες δημόσιες υποχρεώσεις του.

Τη Δευτέρα, πάντως, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του και πραγματοποίησε τις προγραμματισμένες ακροάσεις του, μία ημέρα πριν από την εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

Ο ίδιος, ανακοινώνοντας την επέμβαση, ευχαρίστησε τους πιστούς για τη συμπαράστασή τους και ζήτησε να τον θυμούνται στις προσευχές τους.

Στήριξη από Μελόνι

Από την πλευρά της, πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε την προσωπική της στήριξη στον Πάπα Λέοντα, μέσω γραπτής ανακοίνωσης που δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Επιθυμώ να εκφράσω στον Πάπα Λέοντα την προσωπική μου εγγύτητα, όπως και ολόκληρης της ιταλικής κυβέρνησης, για την δοκιμασία που καλείται να αντιμετωπίσει τις επόμενες ημέρες», ανέφερε.

«Η νηφαλιότητα και η ηρεμία με την οποία ο ποντίφικας αναφέρθηκε σήμερα στην δοκιμασία αυτή, μετά την προσευχή του "Άγγελου", μας καθιστά αισιόδοξους. Είμαι βέβαιη ότι δεν θα λείψει, επίσης, η στοργή και η στήριξη του ιταλικού λαού», ολοκλήρωσε η Μελόνι.

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