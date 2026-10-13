Βατικανό: Η επέμβαση του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στον πνεύμονα «ολοκληρώθηκε επιτυχώς»

Snapshot Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ υποβλήθηκε επιτυχώς σε επέμβαση αφαίρεσης πνευμονικού οζιδίου στο νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης.

Η ανάρρωσή του αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα, επιτρέποντάς του να πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη επίσκεψη στη Λατινική Αμερική στις 6 Νοεμβρίου.

Το πνευμονικό οζίδιο είναι συνήθως καλοήθης μάζα στον πνεύμονα, αλλά μπορεί να αποτελεί πρώιμο στάδιο καρκίνου σε μικρό ποσοστό περιπτώσεων.

Το νοσοκομείο Τζεμέλι διαθέτει ειδικό διαμέρισμα για τον πάπα με αίθουσα συσκέψεων, κουζίνα, μπάνιο, χώρους ανάπαυσης και παρεκκλήσι, ενώ η πρόσβαση είναι αυστηρά φυλασσόμενη.

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ χαιρέτησε δημοσιογράφους πριν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, όπου είχε προγραμματιστεί να λειτουργήσει στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου την επόμενη ημέρα. Snapshot powered by AI

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ εισήχθη στο νοσοκομείο την Τρίτη 13 Οκτωβρίου για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης πνευμονικού οζιδίου, σε μια πρωτοφανή ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας ενός ποντίφικα.

Το Βατικανό γνωστοποίησε το βράδυ ότι η επέμβαση «ολοκληρώθηκε επιτυχώς», εντός χρονοδιαγράμματος και όπως είχε προγραμματιστεί».

Κατά την αναχώρησή του από το Βατικανό, ο 71χρονος Αμερικανός πάπας χαιρέτησε δημοσιογράφους και συγκεντρωμένους από το παράθυρο του αυτοκινήτου του. Το όχημα, με αστυνομική συνοδεία, έφτασε στο νοσοκομείο περίπου δέκα λεπτά αργότερα, γύρω στις 13:10 (14:30 ώρα Ελλάδος), όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Ο Λέων ΙΔ΄ επρόκειτο να τελέσει λειτουργία στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου το πρωί της Τετάρτης, παρουσία εκκλησιαστικών αξιωματούχων από όλο τον κόσμο.

Το γραφείο Τύπου του Βατικανού ανέφερε ότι οι γιατροί εκτιμούν πως η ανάρρωσή του θα διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα. Αυτό θα του επέτρεπε να αναχωρήσει για την επίσκεψή του στη Λατινική Αμερική στις 6 Νοεμβρίου, όπως έχει προγραμματιστεί.

Τι είναι το πνευμονικό οζίδιο;

Το πνευμονικό οζίδιο είναι μια μικρή μάζα ιστού στον πνεύμονα. Συνήθως τα οζίδια είναι καλοήθη, δηλαδή μη καρκινικά. Ωστόσο, ένα μικρό ποσοστό μπορεί να αντιστοιχεί σε πρώιμο στάδιο καρκίνου του πνεύμονα.

Τα περισσότερα μικρά οζίδια δεν προκαλούν συμπτώματα και εντοπίζονται μόνο κατά τη διάρκεια εξετάσεων για άλλα προβλήματα υγείας. Τα μεγαλύτερα μπορεί να προκαλέσουν δύσπνοια, πόνο στο στήθος ή επίμονο βήχα, ο οποίος μερικές φορές συνοδεύεται από αίμα.

Η επέμβαση πραγματοποιείται συνήθως υπό γενική αναισθησία, με τον ασθενή διασωληνωμένο ώστε να εξασφαλίζεται η αναπνοή του.

Πού πραγματοποιήθηκε η επέμβαση;

Η επέμβαση έγινε στο νοσοκομείο Τζεμέλι, το μεγαλύτερο της Ρώμης, όπου συνήθως νοσηλεύονται οι πάπες. Ο προκάτοχος του Λέοντα, Φραγκίσκος, είχε παραμείνει εκεί για αρκετές εβδομάδες για θεραπεία πριν από τον θάνατό του, τον Απρίλιο του 2025.

Ο Ιωάννης Παύλος Β΄, ο οποίος ηγήθηκε της Καθολικής Εκκλησίας από το 1978 έως τον θάνατό του το 2005, νοσηλεύτηκε εννέα φορές στο Τζεμέλι, περνώντας εκεί συνολικά 153 ημέρες. Αστειευόταν λέγοντας ότι το νοσοκομείο ήταν σαν το «τρίτο Βατικανό», μετά τη θερινή κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο.

Το Βατικανό διαμόρφωσε τελικά ένα διαμέρισμα στον τελευταίο όροφο του νοσοκομείου. Η πρόσβαση γίνεται μέσω ενός μεγάλου διαδρόμου, τον οποίο φρουρούν η ιταλική αστυνομία και η Χωροφυλακή του Βατικανού.

Εκτός από το δωμάτιο του πάπα, η σουίτα περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αίθουσα συσκέψεων για το ιατρικό προσωπικό, κουζίνα, μπάνιο και χώρους ανάπαυσης. Υπάρχει επίσης ένα μικρό παρεκκλήσι.

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