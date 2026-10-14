Νέο ανακοινωθέν από Βατικανό: Ομαλά εξελίσσεται η ανάρρωση του Πάπα μετά την επέμβαση στον πνεύμονα

Snapshot Η ανάρ του Πάπα Λέοντα μετά τη χειρουργική επέμβαση στον πνεύμονα προχωρά ομαλά.

Ο Πάπας περπατά στο δωμάτιο του νοσοκομείου και τρέφεται κανονικά.

Οι αιματολογικές εξετάσεις και η ακτινογραφία θώρακος έδειξαν φυσιολογικά μετεγχειρητικά ευρήματα.

Ο 71χρονος ποντίφικας υποβάλλεται σε αναπνευστική φυσικοθεραπεία. Snapshot powered by AI

Η ανάρρωση του Πάπα Λέοντα μετά τη χειρουργική επέμβαση στον πνεύμονα εξελίσσεται όπως αναμενόταν. Ο ποντίφικας έχει αρχίσει να περπατά στο δωμάτιο του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται και τρέφεται κανονικά, ανακοίνωσε την Τετάρτη το Βατικανό.

Οι αιματολογικές εξετάσεις και η ακτινογραφία θώρακος που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη έδειξαν φυσιολογικά ευρήματα για τη μετεγχειρητική περίοδο.

Το απόγευμα της 14ης Οκτωβρίου, το Γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας δημοσιοποίησε ανακοίνωση του δρ Λουίτζι Καρμπόνε και του καθηγητή Στέφανο Μαργκαριτόρα, επικεφαλής της Θωρακοχειρουργικής του νοσοκομείου, ο οποίος πραγματοποίησε την επέμβαση μαζί με την ιατρική ομάδα. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής για τη μετεγχειρητική πορεία του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄:

«Σήμερα το πρωί, ο Άγιος Πατέρας υποβλήθηκε στις προγραμματισμένες μετεγχειρητικές αιματολογικές εξετάσεις και σε ακτινογραφία θώρακος. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η ανάρρωσή του εξελίσσεται ομαλά: οι τιμές βρίσκονται εντός των αναμενόμενων ορίων για το είδος της επέμβασης που πραγματοποιήθηκε. Ο Άγιος Πατέρας υποβλήθηκε σε αναπνευστική φυσικοθεραπεία και άρχισε να περπατά μέσα στο δωμάτιό του. Τρέφεται και πάλι κανονικά και έφαγε πρωινό και μεσημεριανό».

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