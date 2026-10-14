Ποιος ηγείται του Βατικανού, τώρα που ο Πάπας Λέων νοσηλεύεται

Snapshot Ο Πάπας Λέων υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση πνευμονικού όγκου και ακύρωσε τις υποχρεώσεις του έως τις 20 Οκτωβρίου.

Η διοικητική δομή του Βατικανού συνεχίζει να λειτουργεί και οι αξιωματούχοι ενημερώνουν τον Πάπα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Σε περίπτωση μακροχρόνιας ανικανότητας ή θανάτου του Πάπα, ο camerlengo αναλαμβάνει τη διαχείριση της κενής έδρας και πιστοποιεί τον θάνατο.

Ο επικεφαλής της Αποστολικής Φυλακής και ο εφημέριος της Αγιότητάς του διατηρούν τις θέσεις τους μετά το θάνατο του Πάπα για συγκεκριμένες λειτουργίες.

Οι προηγούμενοι Πάπες έχουν θεσπίσει μέτρα για την περίπτωση παραίτησης ή ανικανότητας, όπως φαίνεται από τις ενέργειες του Παύλου VI και του Φραγκίσκου. Snapshot powered by AI

Ερωτήματα εγείρει η νοσηλεία του Πάπα Λέοντα σχετικά με το τι συμβαίνει στη διοίκηση του Βατικανού, όσο απουσιάζει και ποιος ασκεί τα καθήκοντα.

Ο Πάπας Λέων υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με σκοπό την αφαίρεση ενός πνευμονικού καρκινικού όγκου με την Αγία Έδρα να ανακοινώνει την ακύρωση όλων των υποχρεώσεων του έως τις 20 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με EWTN News, και τις γνώμες ειδικών μεγάλο μέρος της διοικητικής δομής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του, ενώ ο Πάπας βρίσκεται υπό ιατρική φροντίδα. Ο μηχανισμός εξακολουθεί να λειτουργεί υπό αυτές τις συνθήκες και οι αξιωματούχοι κρατούν ενήμερο τον Ποντίφικα.

Αν και αναμένεται ότι ο Λεόν XIV θα παραμείνει στο νοσοκομείο για μία εβδομάδα, η πιθανότητα μακροχρόνιας ανικανότητας οδήγησε άλλους πάπες να θεσπίσουν μέτρα για την περίπτωση ενδεχόμενης παραίτησης.

Το 1965, ο Πάπας Παύλος VI σε επιστολή του όριζε ότι, σε περίπτωση που καθίστατο ανίκανος κατά τη διάρκεια της παποσύνης του, θα θεωρούνταν ότι είχε παραιτηθεί. Ωστόσο, ο Πάπας έζησε άλλα 13 χρόνια και πέθανε εν ενεργεία.

Το 2022, ο Πάπας Φραγκίσκος αποκάλυψε ότι κατά το πρώτο έτος της παποσύνης του είχε υπογράψει την παραίτησή του και την είχε παραδώσει στον τότε υπουργό Εξωτερικών του Βατικανού, τον καρδινάλιο Ταρτσίσιο Μπερτόνε, ώστε να τεθεί σε ισχύ σε περίπτωση που κάποια ιατρική ανικανότητα τον εμπόδιζε να ασκήσει τα καθήκοντά του

Όπως εξηγούν ειδικοί οι πάπες συνήθως δεν αφήνουν σε εκκρεμότητα τέτοιας φύσης ζητήματα.

Ωστόσο, εν όψει της πιθανότητας θανάτου ή ανικανότητας του Ποντίφικα, η δομή της Αγίας Έδρας διαθέτει αξιωματούχους που διατηρούν τις θέσεις τους για να διασφαλίσουν την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

Μεγάλο μέρος της άμεσης διοίκησης σε περίπτωση θανάτου του Πάπα αναλαμβάνει ο camerlengo της Αγίας Ρωμαϊκής Εκκλησίας, ένας από τους λίγους αξιωματούχους του Βατικανού που δεν χάνει αυτόματα τη θέση του όταν πεθαίνει ο Ποντίφικας.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του συγκαταλέγονται η πιστοποίηση του θανάτου του Πάπα και η εποπτεία των λειτουργιών κατά τη διάρκεια της κενής έδρας, δηλαδή της περιόδου μεταξύ του θανάτου ενός Ποντίφικα και της εκλογής του διαδόχου του.

Ένας άλλος αξιωματούχος που διατηρεί τη θέση του μετά το θάνατο του Πάπα είναι ο επικεφαλής της Αποστολικής Φυλακής, του σώματος της Ρωμαϊκής Κουρίας της οποίας η κύρια λειτουργία συνδέεται με την άφεση των αμαρτιών. Αυτός ο αξιωματούχος «διατηρεί πάντα τη θέση του, επειδή πρέπει πάντα να υπάρχει η δυνατότητα να λάβει κανείς το φιλεύσπλαχνο έλεος του Θεού».

Διατηρεί επίσης τη θέση του ο εφημέριος της Αγιότητάς του, ο καρδινάλιος που είναι υπεύθυνος για την παπική φιλανθρωπία και τη βοήθεια προς τους φτωχούς.

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