Ο Πάπας Λέων ζητά από τον Πούτιν εκεχειρία σε τηλεφωνική συνομιλία: Πρώτη εμφάνιση μετά την επέμβαση

Snapshot Ο Πάπας Λέων XIV είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας εκεχειρία για την ανθρωπιστική βοήθεια στην ουκρανική πόλη Ολέσκι.

Στη συζήτηση, ο Πάπας εξέφρασε βαθιά ανησυχία για την κατάσταση στην Ολέσκι και ζήτησε την εκκένωση των 2.000 κατοίκων.

Η τηλεφωνική συνομιλία έγινε την ίδια ημέρα που ο Πάπας εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά μετά την επέμβαση αφαίρεσης καρκινικού όγκου από τον πνεύμονά του.

Το 2025, ο Πάπας είχε προτείνει το Βατικανό ως τόπο ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Πάπας αναμένεται να ηγηθεί της προσευχής «Angelus» την Κυριακή, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν θα γίνει από το νοσοκομείο ή το Βατικανό. Snapshot powered by AI

Ο Πάπας Λέων XIV είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Ποντίφικας εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για την ανθρωπιστική κατάσταση στην ουκρανική πόλη Ολέσκι.

Ο Πάπας προέτρεψε τον Πούτιν να κηρύξει εκεχειρία, ώστε να επιτραπεί η είσοδος πρώτων βοηθειών και προμηθειών τροφίμων στην πόλη, ανέφερε το Βατικανό, καθώς και να επιτραπεί η εθελοντική εκκένωση των 2.000 ανθρώπων που βρίσκονται εκεί.

Οι δύο άνδρες συνομίλησαν την ίδια ημέρα που ο Ποντίφικας εμφανίστηκε για πρώτη φορά μετά την εγχείρηση για την αφαίρεση καρκινικού όγκου από τον πνεύμονά του.

Εικόνες που δημοσιοποίησε το Βατικανό έδειχναν τον Πάπα μπροστά από έναν αυτοσχέδιο βωμό σε ένα δωμάτιο του 10ου ορόφου του νοσοκομείου της Ρώμης, ντυμένο με πράσινο άμφιο.

Φαινόταν σε καλή κατάσταση στις δύο φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, έχοντας στο πλευρό του, τον προσωπικό του γραμματέα, τον Περουβιανό ιερέα Έντγκαρντ Ριμαϊκούνα.

Το 2025, ο Πάπας Λέων είχε πρότεινε το Βατικανό ως τόπο διεξαγωγής ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Καθώς αναρρώνει από τη χειρουργική επέμβαση αυτής της εβδομάδας, ο Πάπας αναμένεται να ηγηθεί της παραδοσιακής προσευχής του «Angelus» την Κυριακή. Ωστόσο, πηγή του Βατικανού δεν διευκρίνισε αν αυτό θα γίνει από το νοσοκομείο ή από το Βατικανό.

Η προσευχή του «Angelus» απαγγέλλεται παραδοσιακά από τον Πάπα κάθε Κυριακή από το παράθυρο του Αποστολικού Παλατιού, με θέα στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, προς τα πλήθη των πιστών που συγκεντρώνονται κάτω.