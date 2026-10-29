Τα «άγια» popemobile: Το Βατικανό εγκαινίασε έκθεση με την συλλογή οχημάτων του Πάπα

Το Βατικανό εγκαινιάζει μια έκθεση αφιερωμένη στο «popemobile», το πλέον εμβληματικό όχημα που εδώ και σχεδόν έναν αιώνα επιτρέπει στους Πάπες να έρχονται κοντά στους πιστούς, τόσο στην χώρα όσο και στο εξωτερικό.

Τα Μουσεία του Βατικανού παρουσίασαν την Τετάρτη μια προεπισκόπηση της έκθεσης με θέμα «Ένας αιώνας popemobile», στην οποία περιλαμβάνονται οκτώ εκδόσεις της Mercedes-Benz που έχουν χρησιμοποιήσει οι Πάπες από το 1930. Η έκθεση ανοίγει επίσημα τις πύλες της για το κοινό την Πέμπτη.

Παράλληλα, ο Πάπας Λέων — μεγάλος λάτρης των αυτοκινήτων — συναντήθηκε με ανώτατα στελέχη της Mercedes-Benz και τα ευχαρίστησε για τη συνεργασία τους με την Αγία Έδρα. Στην ομιλία του, ο ποντίφικας σημείωσε ότι οι εξελίξεις στην αυτοκινητοβιομηχανία συνοδεύουν τις προόδους και τις αλλαγές στα ταξίδια του Πάπα.

«Με την πάροδο των δεκαετιών, το "popemobile" εξελίχθηκε από μεταφορικό μέσο σε εργαλείο συνάντησης, επιτρέποντας στον ποντίφικα να έρθει πιο κοντά στους πιστούς κατά τη διάρκεια των ποιμαντικών επισκέψεων και των δημόσιων εορτασμών», δήλωσε ο Λέων. «Με αυτόν τον τρόπο, το έργο σας συνέβαλε στη διευκόλυνση της αποστολής της Εκκλησίας να προσεγγίζει τους ανθρώπους και να μεταφέρει στον κόσμο ένα μήνυμα πίστης, ελπίδας και αγάπης».

Ένα «popemobile» εκτίθεται στην έκθεση «Ένας αιώνας popemobile», στα Μουσεία του Βατικανού, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026. AP

Το πρώτο «popemobile» του 1930

Το παλαιότερο αυτοκίνητο που εκτίθεται στην έκθεση των Μουσείων του Βατικανού δωρίστηκε στον Πάπα Πίο ΙΑ΄ στις 23 Μαΐου 1930. Η Mercedes-Benz Nürburg 460 διέθετε μια πολυτελή πολυθρόνα επενδυμένη με μεταξωτό μπροκάρ και λεπτομέρειες από εκλεκτό ξύλο και μέταλλο.

«Κατασκευάστηκε, σχεδιάστηκε και προετοιμάστηκε ειδικά για παπική χρήση, σε τέτοιο βαθμό που, απλώς συγκρίνοντάς το, μπορεί κανείς να δει τη μετάβαση από τη μαζική παραγωγή στη μοναδικότητα», δήλωσε στο Associated Press ο Σάντρο Μπαρμπαγκάλο, επιμελητής του Τμήματος Ιστορικών Συλλογών στα Μουσεία του Βατικανού.

Από εκείνο το σημείο, γίνεται σαφές πώς κατασκευάζονταν τότε όλα τα αυτοκίνητα, ώστε να επιτρέπουν στον Πάπα να είναι ορατός στο κοινό, αλλά και να βλέπει και να φαίνεται με απόλυτη ασφάλεια και άνεση.

Ένα «popemobile» εκτίθεται στην έκθεση «Ένας αιώνας popemobile», στα Μουσεία του Βατικανού, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026. AP

Οι μεταγενέστερες εκδόσεις αντανακλούν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες ενός Πάπα εν κινήσει

Οι μεταγενέστερες εκδόσεις του «popemobile» αντανακλούσαν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες ενός Πάπα εν κινήσει, κυρίως την ανάγκη του να αλληλεπιδρά με τους πιστούς και — πιο πρόσφατα — να ευλογεί μωρά που του έφερναν.

Το 1960, ο Πάπα Ιωάννη ΚΓ' παρέλαβε μια Mercedes-Benz 300 d Landaulet, με μια λεπτομέρεια που προανήγγειλε τις αλλαγές: Τα αφαιρούμενα πίσω πλαϊνά παράθυρα επέτρεπαν στον ποντίφικα να απλώνει το χέρι του στους ανθρώπους που συναντούσε στο δρόμο.

Ένα «popemobile» εκτίθεται στην έκθεση «Ένας αιώνας popemobile», στα Μουσεία του Βατικανού, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026. AP

Το 1980, για την επίσκεψη του Αγίου Ιωάννη Παύλου Β΄ στη Γερμανία, η Mercedes-Benz ανέπτυξε το μοντέλο 230 G, το οποίο εισήγαγε άλλη μια σημαντική καινοτομία: Έναν ψηλό, διαφανή θόλο στο πίσω μέρος του οχήματος, που παρείχε ασφάλεια, εξασφαλίζοντας παράλληλα καθαρή ορατότητα για τα εκατομμύρια των πιστών που συγκεντρώνονταν για να τον δουν.

Στις δηλώσεις του προς τα στελέχη της Mercedes-Benz, ο Λέων αναφέρθηκε, επίσης, στο ηλεκτρικό «popemobile» που παρουσίασαν στον Πάπα Φραγκίσκο, σύμφωνα με τις οικολογικές προτεραιότητες του Αργεντινού ποντίφικα.

«Σε αυτό το πνεύμα, σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε να θέτετε την τεχνολογική καινοτομία στην υπηρεσία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της φροντίδας για τη δημιουργία και του κοινού καλού», κατέληξε.