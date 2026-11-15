Ιορδανία: Ισραηλινός κολυμβητής συνελήφθη αφού εισήλθε στα ιορδανικά χωρικά ύδατα

Snapshot Ο ιορδανικός στρατός συνέλαβε Ισραηλινό που κολύμπησε στα ιορδανικά χωρικά ύδατα.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τη σύλληψη και εργάζεται για τον επαναπατρισμό του άνδρα.

Το περιστατικό είναι σπάνιο, παρά τη συνθήκη ειρήνης μεταξύ Ιορδανίας και Ισραήλ από το 1994.

Οι δύο χώρες συναντώνται στη θάλασσα κοντά στις πόλεις Άκαμπα και Εϊλάτ.

Το 2020, Ισραηλινός είχε καταδικαστεί στην Ιορδανία για παράνομη είσοδο και κατοχή ναρκωτικών. Snapshot powered by AI

Ο ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν Ισραηλινό που κολύμπησε χθες στα ιορδανικά χωρικά ύδατα, σε ένα σπάνιο περιστατικό.

«Το Βασιλικό Ναυτικό της Ιορδανίας συνέλαβε το Σάββατο έναν Ισραηλινό υπήκοο, ο οποίος διείσδυσε δια θαλάσσης στα χωρικά ύδατα της χώρας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του στρατιωτική πηγή εντός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του βασιλείου.

Ο άνδρας προσπαθούσε να φτάσει στην Ιορδανία «κολυμπώντας πριν «συλληφθεί» και παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τη σύλληψη και τόνισε ότι εργάζεται για τον επαναπατρισμό του Ισραηλινού.

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες και την τοποθεσία αυτού του εξαιρετικά σπάνιου περιστατικού, παρόλο που οι δύο χώρες δεσμεύονται από συνθήκη ειρήνης από το 1994.

Οι δύο χώρες συναντώνται στο νοτιότερο σημείο τους στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία σχηματίζει έναν κόλπο κοντά στην ιορδανική πόλη Άκαμπα, περίπου τρία χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από την ισραηλινή πόλη Εϊλάτ.

Το 2020, το Δικαστήριο Κρατικής Ασφάλειας της Ιορδανίας καταδίκασε έναν Ισραηλινό σε τέσσερις μήνες φυλάκιση για «παράνομη είσοδο» στο βασίλειο και «κατοχή ναρκωτικών».

Είχε διασχίσει τα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Ιορδανίας βορειότερα με τα πόδια πριν συλληφθεί από τις ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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