Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον διοικητή της Ταξιαρχίας της Ράφα της Χαμάς

Ο 53χρονος ήταν ένα από τα ανώτερα στελέχη της οργάνωσης και, σύμφωνα με τη Χαμάς, είχε συμμετάσχει στον σχεδιασμό και την εποπτεία της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023

Μίλτος Τσεκούρας

Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον διοικητή της Ταξιαρχίας της Ράφα της Χαμάς
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Σαμίρ Αμπού Γιούνις, διοικητής της Ταξιαρχίας της Ράφα της Χαμάς, σκοτώθηκε σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη νότια Λωρίδα της Γάζας.
  • Ο Αμπού Γιούνις συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εποπτεία της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.
  • Το πλήγμα σημειώθηκε στην περιοχή Αλ-Μαουάσι κοντά στη Χαν Γιούνις και τραυματίστηκαν επίσης άλλα άτομα.
  • Ο διοικητής είχε αναλάβει τη θέση μετά τον θάνατο του προκατόχου του και ήταν μέλος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς από το 1991.
  • Η ισχύουσα συμφωνία εκεχειρίας δεν έχει αποτρέψει τις επιθέσεις και τις αλληλοκατηγορίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.
Snapshot powered by AI

Νεκρός από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη νότια Γάζα είναι ο Σαμίρ Αμπού Γιούνις, διοικητής της Ταξιαρχίας της Ράφα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.

Ο 53χρονος ήταν ένα από τα ανώτερα στελέχη της οργάνωσης και, σύμφωνα με τη Χαμάς, είχε συμμετάσχει στον σχεδιασμό και την εποπτεία της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Το πλήγμα σημειώθηκε το Σάββατο στην περιοχή Αλ-Μαουάσι, κοντά στη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν υψηλόβαθμο στέλεχος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, χωρίς αρχικά να δημοσιοποιήσουν το όνομά του. Η ταυτότητά του έγινε γνωστή στη συνέχεια από τις Ταξιαρχίες αλ Κασάμ, οι οποίες επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Αμπού Γιούνις βρισκόταν σε δρόμο της περιοχής όταν δέχθηκε την επίθεση. Από το πλήγμα τραυματίστηκαν και άλλα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν για περίθαλψη στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις.

Ο ρόλος του στη Χαμάς

Ο Αμπού Γιούνις είχε αναλάβει τη διοίκηση της Ταξιαρχίας της Ράφα μετά τον θάνατο του προκατόχου του, Ναΐλ Αμπού Ομπέιντ, τον Σεπτέμβριο. Είχε ενταχθεί στην ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς το 1991 και, σύμφωνα με την οργάνωση, είχε αναλάβει στη συνέχεια σειρά ανώτερων επιχειρησιακών θέσεων στην περιοχή της Ράφα.

Οι Ταξιαρχίες αλ Κασάμ τον περιέγραψαν ως ένα από τα σημαντικότερα στελέχη που συμμετείχαν στον σχεδιασμό και την εποπτεία της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι ο Αμπού Γιούνις είχε καθοδηγήσει μέλη της Ταξιαρχίας της Ράφα σε επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών, ενώ φέρεται να συμμετείχε και σε προσπάθειες ανασυγκρότησης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της οργάνωσης.

Η εξέλιξη σημειώνεται ενώ η συμφωνία εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025 δεν έχει αποτρέψει την επανάληψη ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των όρων της.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Ανατίναξαν ΑΤΜ τα ξημερώματα και άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα

13:42LIFESTYLE

Βαγγέλης Κακουριώτης: «Στα 16 μου έρχονταν θαυμαστές κάτω από το σπίτι μου»

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον διοικητή της Ταξιαρχίας της Ράφα της Χαμάς

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας από Σάμο: «Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται»

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Στην Ευελπίδων οι τρεις συλληφθείσες για τη φονική πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες - Αναζητείται ο 44χρονος σύντροφος της

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Καταδικάστηκαν σε θάνατο οι τρεις δράστες της επίθεσης σε ελληνορθόδοξη εκκλησία

13:06LIFESTYLE

Πάνος Κοκκινόπουλος: «Δεν πρόλαβα να πω στον Μαζωνάκη ότι θα έπαιζε στην καινούρια μου σειρά»

12:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Φαινόταν υποσιτισμένο λόγω μεταβολισμού» - Προκλητικοί οι προφυλακισμένοι γονείς του βρέφους

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Γονείς και παιδιά αφήνουν λουλούδια για την 53η επέτειο - «Πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά χωρίς να φοβούνται»

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα μετά από εκτροπή - Δύο τραυματίες

12:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης - Ήταν ο «γιος» του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι»

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Πώς γράφτηκε η τραγωδία στο Ζεφύρι: Τα τελευταία λεπτά του Ηλία και του Γιώργου - Τι εξετάζουν οι Αρχές

12:14ΕΛΛΑΔΑ

«Πονάω, δεν αντέχω, σβήνω, πρόσεχε το παιδί μας» - Συγκλονίζει ο σύζυγος της 36χρονης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Καματερό

12:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Children of Dune: Η σειρά που πρέπει να δεις πριν ταξιδέψεις στον πλανήτη Αράκις

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς για τα εννέα χρόνια από τη Μάνδρα: Τι έγινε, τι δεν έγινε και τι πρέπει ακόμη να κάνουμε

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Βουλευτής από αντίπαλο κόμμα μου είπε ότι παίρνει μισό αγχολυτικό πριν μπει σε συνεδρίαση με την Κωνσταντοπούλου»

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι - Αρτοποιός για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες: «Έκαναν το καθήκον τους με τον καλύτερο τρόπο»

11:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φιλ Κόλινς: Τον αποθέωσαν και δάκρυσε στο Rock & Roll Hall of Fame - Η εμφάνιση στη σκηνή με δύο μπαστούνια

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Ράσελ Μπραντ: Μεταφέρθηκε σε φυλακή κατηγορίας υψίστης ασφαλείας με γιόγκα, χορωδία και γήπεδα ποδοσφαίρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης - Ήταν ο «γιος» του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι»

12:14ΕΛΛΑΔΑ

«Πονάω, δεν αντέχω, σβήνω, πρόσεχε το παιδί μας» - Συγκλονίζει ο σύζυγος της 36χρονης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Καματερό

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Στην Ευελπίδων οι τρεις συλληφθείσες για τη φονική πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες - Αναζητείται ο 44χρονος σύντροφος της

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Πώς γράφτηκε η τραγωδία στο Ζεφύρι: Τα τελευταία λεπτά του Ηλία και του Γιώργου - Τι εξετάζουν οι Αρχές

11:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταστήματα: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά μέχρι το τέλος του 2026 - Όλες οι ημερομηνίες

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καματέρο: «Φύγε από εδώ» - Επεισόδιο μεταξύ του σύζυγου της 36χρονης και του οδηγού του αυτοκινήτου

13:06LIFESTYLE

Πάνος Κοκκινόπουλος: «Δεν πρόλαβα να πω στον Μαζωνάκη ότι θα έπαιζε στην καινούρια μου σειρά»

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Ο θάνατος του βουλευτή Χατζηπέτρου σε μονομαχία με τον υπουργό Στάη το 1904

18:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός μέχρι το τέλος του μήνα - Πότε αναμένεται νέα ψυχρή εισβολή

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Καταδικάστηκαν σε θάνατο οι τρεις δράστες της επίθεσης σε ελληνορθόδοξη εκκλησία

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Βουλευτής από αντίπαλο κόμμα μου είπε ότι παίρνει μισό αγχολυτικό πριν μπει σε συνεδρίαση με την Κωνσταντοπούλου»

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Φαινόταν υποσιτισμένο λόγω μεταβολισμού» - Προκλητικοί οι προφυλακισμένοι γονείς του βρέφους

08:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Επεκτείνεται από τη Δευτέρα σε πέντε νέους κλάδους

17:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πότε ξεκινάει η νηστεία των Χριστουγέννων – Τι τρώμε και τι όχι τη «Μικρή Σαρακοστή» - Η ειδική εξαίρεση και τι αλλάζει στις 18 Δεκεμβρίου

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 25 Νοεμβρίου: Ποιοι θα συμμετάσχουν και τι δεν θα λειτουργήσει

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Θερμοπύλες για 99 χρόνια: Οι ιαματικές πηγές, ο διαγωνισμός του Υπερταμείου και η εκμετάλλευση του εμβληματικού τόπου

10:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Επίδομα θέρμανσης έως 1.560 ευρώ - Το καλώδιο προχωράει χωρίς αναταράξεις

08:38LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Με κόκκινο κραγιόν και σκουφάκι Άγιου Βασίλη στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της - Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκευή και 13: Από το Costa Concordia στο μακελειό του Παρισιού – Οι τραγωδίες που σημάδεψαν την πιο «γρουσούζικη» ημέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ