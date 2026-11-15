Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον διοικητή της Ταξιαρχίας της Ράφα της Χαμάς

Snapshot Ο Σαμίρ Αμπού Γιούνις, διοικητής της Ταξιαρχίας της Ράφα της Χαμάς, σκοτώθηκε σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Ο Αμπού Γιούνις συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εποπτεία της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Το πλήγμα σημειώθηκε στην περιοχή Αλ-Μαουάσι κοντά στη Χαν Γιούνις και τραυματίστηκαν επίσης άλλα άτομα.

Ο διοικητής είχε αναλάβει τη θέση μετά τον θάνατο του προκατόχου του και ήταν μέλος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς από το 1991.

Η ισχύουσα συμφωνία εκεχειρίας δεν έχει αποτρέψει τις επιθέσεις και τις αλληλοκατηγορίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Snapshot powered by AI

Νεκρός από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη νότια Γάζα είναι ο Σαμίρ Αμπού Γιούνις, διοικητής της Ταξιαρχίας της Ράφα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.

Ο 53χρονος ήταν ένα από τα ανώτερα στελέχη της οργάνωσης και, σύμφωνα με τη Χαμάς, είχε συμμετάσχει στον σχεδιασμό και την εποπτεία της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Το πλήγμα σημειώθηκε το Σάββατο στην περιοχή Αλ-Μαουάσι, κοντά στη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν υψηλόβαθμο στέλεχος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, χωρίς αρχικά να δημοσιοποιήσουν το όνομά του. Η ταυτότητά του έγινε γνωστή στη συνέχεια από τις Ταξιαρχίες αλ Κασάμ, οι οποίες επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Αμπού Γιούνις βρισκόταν σε δρόμο της περιοχής όταν δέχθηκε την επίθεση. Από το πλήγμα τραυματίστηκαν και άλλα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν για περίθαλψη στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις.

Ο ρόλος του στη Χαμάς

Ο Αμπού Γιούνις είχε αναλάβει τη διοίκηση της Ταξιαρχίας της Ράφα μετά τον θάνατο του προκατόχου του, Ναΐλ Αμπού Ομπέιντ, τον Σεπτέμβριο. Είχε ενταχθεί στην ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς το 1991 και, σύμφωνα με την οργάνωση, είχε αναλάβει στη συνέχεια σειρά ανώτερων επιχειρησιακών θέσεων στην περιοχή της Ράφα.

Οι Ταξιαρχίες αλ Κασάμ τον περιέγραψαν ως ένα από τα σημαντικότερα στελέχη που συμμετείχαν στον σχεδιασμό και την εποπτεία της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι ο Αμπού Γιούνις είχε καθοδηγήσει μέλη της Ταξιαρχίας της Ράφα σε επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών, ενώ φέρεται να συμμετείχε και σε προσπάθειες ανασυγκρότησης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της οργάνωσης.

Η εξέλιξη σημειώνεται ενώ η συμφωνία εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025 δεν έχει αποτρέψει την επανάληψη ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των όρων της.