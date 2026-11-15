Ζαχάροβα: «Ακόμη ένα κύμα επιθετικής ρωσοφοβίας» η απόφαση της Εσθονίας να κλείσει τα σύνορα

Snapshot Η Εσθονία αποφάσισε να κλείσει όλα τα συνοριακά περάσματα με τη Ρωσία από την 1η Δεκεμβρίου.

Η απόφαση της Εσθονίας έρχεται μετά από φερόμενη απόπειρα δολιοφθοράς σε εσθονική αμυντική εταιρεία, για την οποία το Ταλίν κατηγορεί τη Μόσχα.

Η Ρωσίδα εκπρόσωπος Τύπου Μαρία Ζαχάροβα χαρακτήρισε την απόφαση ως μέρος ενός νέου κύματος επιθετικής και ανεξέλεγκτης ρωσοφοβίας.

Η δήλωση της Ζαχάροβα μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Snapshot powered by AI

Απάντηση για την απόφαση της Εσθονίας να κλείσει τα σύνορα με τη Ρωσία έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα.

«Εάν αυτά είναι τα πραγματικά τους σχέδια, τότε αυτά εντάσσονται σε ένα ακόμη κύμα επιθετικής και ανεξέλεγκτης ρωσοφοβίας», τόνισε η Ζαχάροβα στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών,Μάργκους Τσάκνα δήλωσε νωρίτερα ότι η χώρα του θα κλείσει όλα τα συνοριακά περάσματα με τη Ρωσία από την 1η Δεκεμβρίου, μετά από μια φερόμενη απόπειρα δολιοφθοράς σε εσθονική αμυντική εταιρεία, για την οποία το Ταλίν επέρριψε την ευθύνη στη Μόσχα.

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