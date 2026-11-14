Η Βορειοατλαντική Συμμαχία υπονομεύει την ασυλία της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου σαν πονεμένο δόντι, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

«Το ΝΑΤΟ είναι ακριβώς ο οργανισμός που, σαν κάποιο είδος πονεμένου δοντιού, καταστέλλει την ίδια την ασυλία της Ευρώπης, του δυτικού της τμήματος, της κεντρικής Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου, απορροφώντας και εκτρέποντας μια κολοσσιαία ποσότητα πόρων αντιμετώπισης», αναφέρει το TASS, επικαλούμενο την διπλωμάτη.

«Αν το ΝΑΤΟ δεν υπήρχε - εννοώ, αν η Συμμαχία δεν είχε διαδραματίσει, και δεν συνέχιζε να διαδραματίζει τον ρόλο που έχει διαδραματίσει - η ασφάλεια στην Ευρώπη θα ήταν πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη», τόνισε η Ζαχάροβα, απαντώντας σε επικρίσεις σχετικά με τις εκκλήσεις της Μόσχας για αναδιοργάνωση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας.

Η Ζαχάροβα απαντούσε σε δήλωση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Μερτς δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος να συζητηθούν με τη Ρωσία ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας. «Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό - υπάρχει ήδη», είπε ο Μερτς.

Ευρωπαίοι ηγέτες απέρριψαν πρόσφατα πρόταση της Μόσχας στη σύνοδο στο Δουβλίνο.

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