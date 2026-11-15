Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από πυροβολισμούς σε πάρτι στη Γουαδελούπη - Βίντεο

Snapshot Ένα άτομο σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς μετά από ιδιωτικό πάρτι στη Γουαδελούπη.

Οι πυροβολισμοί προκλήθηκαν από τρεις συμμετέχοντες που άνοιξαν πυρ μετά από διαμάχη και τη λήξη του πάρτι.

Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι άλλοι δύο δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Στον τόπο του συμβάντος βρέθηκαν 16 κάλυκες όπλου 9 χιλιοστών.

Η υπόθεση διερευνάται από την ποινική ομάδα της εδαφικής δικαστικής αστυνομίας. Snapshot powered by AI

Ένα άτομο σκοτώθηκε και τουλάχιστον τρία τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Λε Αμπάιμ της Γουαδελούπης, στο περιθώριο ενός ιδιωτικού πάρτι το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με πηγές του γραφείου του εισαγγελέα και της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το AFP, η εισαγγελέας του Πουάντ-α-Πιτρ, Καρολάιν Κάλμπο, ανέφερε έναν θάνατο και τρεις τραυματίες, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 3 π.μ. (τοπική ώρα) καθώς ένα ιδιωτικό πάρτι, στο οποίο συμμετείχαν 300 άτομα σε μια βίλα στο Les Abymes, μόλις είχε ολοκληρωθεί με απόφαση των διοργανωτών μετά από μια διαμάχη.

Οι συμμετέχοντες άνοιξαν πυρ

Τρεις δυσαρεστημένοι συμμετέχοντες στη συνέχεια έβγαλαν όπλα από το όχημά τους και άνοιξαν πυρ, χτυπώντας αρκετούς ανθρώπους, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας που επικαλέστηκε η αστυνομική πηγή, η οποία ανέφερε έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες.

Ένα άτομο σκοτώθηκε και δύο άλλα αναγνωρίστηκαν ως τραυματισμένα επί τόπου, ένα εκ των οποίων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την πηγή. Δύο άλλα άτομα βρέθηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο αφού εισήχθησαν στα επείγοντα, σύμφωνα με την αστυνομία. Η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Στον σημείο των πυροβολισμών βρέθηκαν 16 κάλυκες των 9 χιλιοστών. Η υπόθεση έχει ανατεθεί στην ομάδα ποινικών ερευνών της εδαφικής δικαστικής αστυνομίας.

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