Πυροβολισμοί στην Ουάσιγκτον: Ένας νεκρός και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στην Ουάσιγκτον το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ένας ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ σε γειτονιά σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο, και τραυματίζοντας τέσσερις ακόμη, ο ένας από τους οποίους νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Έχουμε εντοπίσει συνολικά τέσσερα άτομα που δέχθηκαν πυροβολισμούς στο σημείο και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, καθώς και ένα άτομο που βρέθηκε νεκρό επί τόπου», δήλωσε ο προσωρινός αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσιγκτον, Τζέφρι Γ. Κάρολ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι άλλοι τρεις φαίνεται να φέρουν τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τον Κάρολ, ο δράστης, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί, είχε οχυρωθεί σε ένα διαμέρισμα κοντά στο σημείο του περιστατικού και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε.

«Διαπραγματευτές μας συνομιλούσαν με τον δράστη μέσω τηλεφώνου, όταν ακούσαμε έναν πυροβολισμό», είπε ο Κάρολ, προσθέτοντας ότι ο ένοπλος είναι νεκρός.

Η αστυνομία εκτιμά ότι ο άνδρας ενδέχεται να είχε κάποια διαμάχη με τη διοίκηση της πολυκατοικίας όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό. «Έχουμε μια εικόνα για το ποιος είναι», δήλωσε ο Κάρολ, προσθέτοντας: «Πιστεύουμε ότι υπήρξε κάποιου είδους διένεξη με την πολυκατοικία, αλλά δεν γνωρίζουμε πολλά περισσότερα».

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 08:00 (τοπική ώρα, 15:00 ώρα Ελλάδος) στην γειτονιά Logan Circle, η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο. Μεγάλο τμήμα της γειτονίας τέθηκε σε lockdown, καθώς οι αρχές καλούσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να άνοιξε πυρ στο εσωτερικό ενός γυμναστηρίου σκοτώνοντας έναν άνθρωπο, πριν βγει έξω από το κτήριο και αρχίζει να πυροβολεί περαστικούς.

Μάρτυρας του περιστατικού δήλωσε στο Associated Press ότι τουλάχιστον 50 άτομα βρισκόντουσαν στο εσωτερικό του γυμναστηρίου, όταν ο ένοπλος άνοιξε πυρ.

«Όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί και ένας άνδρας έπεσε στο έδαφος», είπε ο Τζέιμς Σπέλμαν. «Ένα μέλος του γυμναστηρίου έσπευσε να τον βοηθήσει, αλλά ήταν ήδη αργά. Είχε δεχτεί σφαίρα στον λαιμό».

Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον 13 σχολεία στην Ουάσιγκτον τέθηκαν σε κατάσταση επιφυλακής, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Διεύθυνσης Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας της Κολούμπια (DC Public Schools), καθώς βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το σημείο που σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Η δήμαρχος της Ουάσιγκτον, Μιούριελ Μπάουζερ, δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος έχει ενημερωθεί για την ένοπλη επίθεση.

Διαβάστε επίσης