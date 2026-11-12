Ουάσινγκτον: Πέντε τα θύματα από επίθεση ενόπλου - Έχει οχυρωθεί σε γυμναστήριο

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αποκλείσει το σημείο όπου έπεσαν πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον. 12 Νοεμβρίου 2026

Snapshot Στην περιοχή Logan Circle της Ουάσινγκτον σημειώθηκε ένοπλη επίθεση με πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς.

Ο δράστης έχει ταμπουρωθεί μέσα σε γυμναστήριο όπου έγινε η επίθεση.

Η αστυνομία έχει περικυκλώσει το σημείο και αντιμετωπίζει την κατάσταση ως ενεργό περιστατικό.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο.

Η αστυνομική παρουσία στην περιοχή είναι εξαιρετικά αυξημένη και πρωτοφανής για την περιοχή. Snapshot powered by AI

Περιστατικό με πυροβολισμούς εκτυλίσσεται αυτή την ώρα στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το Associated Press, πέντε άνθρωποι έχουν δεχθεί πυροβολισμούς, αναθεωρώντας προς τα πάνω τον προηγούμενο απολογισμό του αμερικανικού δικτύου NBC News που έκανε αρχικά λόγο για τρεις τραυματίες.

Όπως μεταδίδει το NBC, επικαλούμενο ανώτερες πηγές των αρχών, ο δράστης παραμένει ταμπουρωμένος μέσα στο γυμναστήριο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. Οι αρχές αντιμετωπίζουν την κατάσταση ως ενεργό περιστατικό, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το κίνητρο της επίθεσης.

Οι αρχές εξέδωσαν εντολή να παραμείνουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους για την περιοχή κοντά στο τετράγωνο 1500 της 15ης Οδού NW στην Ουάσιγκτον, D.C., μετά από αναφορές για ενεργό δράστη που πυροβολεί και πολλά θύματα σε ένα γυμναστήριο της αλυσίδας Vida Fitness.

«Γύρω στις 8 το πρωί (τοπική ώρα) έγινε φανερό ότι κάτι συνέβαινε στην περιοχή του Logan Circle. Δεν είναι ασυνήθιστο να ακούς σειρήνες στην Ουάσινγκτον, αλλά ήταν σίγουρα μια πρωτοφανής αναλογία πυροσβεστικών και περιπολικών που κατέβαιναν τον δρόμο. Η παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας είναι τεράστια και όλος ο δρόμος έχει γεμίσει με κόκκινα και μπλε φώτα. Σε αυτό το τμήμα της Ουάσινγκτον, πρόκειται για ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο και ανησυχητικό γεγονός».

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