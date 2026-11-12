Ουάσινγκτον: Περιστατικό με πυροβολισμούς - 4 άνθρωποι δέχθηκαν πυρά
Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο περιστατικό που βρίσκεται σε εξέλιξη
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- Στην Ουάσινγκτον σημειώθηκε περιστατικό με πυροβολισμούς στη γειτονιά Logan Circle.
- Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς στο γυμναστήριο Vida Gym.
- Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη και η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο με Ομάδα Άμεσης Ανταπόκρισης.
- Οι αρχές καλούν τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή για λόγους ασφαλείας.
Περιστατικό με πυροβολισμούς εκτυλίσσεται αυτή την ώρα στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.
Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε ένα περιστατικό που βρίσκεται «εν εξελίξει» στη γειτονιά Logan Circle της Ουάσιγκτον.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο γυμναστήριο Vida Gym που βρίσκεται στο Logan Circle, σύμφωνα με δύο πηγές, που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο CNN.
Οι αρχές καλούν τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή. Άνδρες της Ομάδας Άμεσης Ανταπόκρισης του Αστυνομικού Τμήματος της Ουάσιγκτον DC βρίσκονται στο σημείο.
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