Γιατρός με διαμέρισμα $1,1 εκατ. ο άνδρας που έσπειρε τον θάνατο στη Ουάσινγκτον

Ένας εύπορος γιατρός ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης σε γυμναστήριο της Ουάσιγκτον.

Πρόκειται για τον Dr. Ματ Λάμπερτ, ο οποίος βρισκόταν σε διαμάχη με την ένωση ιδιοκτητών του κτιρίου του λόγω της εμφάνισης μαύρης μούχλας στο διαμέρισμα του, αξίας 1,1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Σύμφωνα με την New York Post, ο Dr. Λάμπερτ είχε μηνύσει την Ένωση Ιδιοκτητών Διαμερισμάτων «Metropole» τον Μάρτιο του 2025, ισχυριζόμενος ότι οι εργασίες επισκευής στο κτίριο, οι οποίες περιλάμβαναν την τοποθέτηση σκαλωσιάς και κουρτινών γύρω από αυτό, οδήγησαν στην εξάπλωση μούχλας στο σπίτι του.

Ο Λάμπερτ φέρεται να είχε εκφράσει την δυσαρέσκεια του και με ανάρτησή του στο «X».

«Δύο χρόνια πολυτελούς διαβίωσης (και η αρχή μιας περιόδου 6 μηνών χωρίς ντους, στεγνωτήριο, κλιματισμό και δυνατότητα μαγειρέματος)», έγραψε ο Λάμπερτ στο «X» την Τετάρτη, δημοσιεύοντας φωτογραφίες που έδειχναν τις εργασίες ανακαίνισης στο διαμέρισμα του στην γειτονιά Logan Circle.

Ο Λάμπερτ, ο οποίος κατοικούσε στον έβδομο όροφο του κτιρίου, άνοιξε πυρ το πρωί της Πέμπτης μέσα στο γυμναστήριο που βρισκόταν στο ισόγειο, σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο. Στη συνέχεια, έτρεξε πίσω στο διαμέρισμά του και ταμπουρώθηκε εκεί για σχεδόν μία ώρα, προτού αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο άνθρωπος που σκότωσε ήταν ο διαχειριστής της πολυκατοικίας.

Στην αγωγή που κατέθεσε τον Μάρτιο του 2025, ο Λάμπερτ είχε ισχυριστεί ότι το διαμέρισμά του «παρουσίασε υποψίες εισροής νερού, μούχλας, σημαντικής συσσώρευσης υγρασίας και/ή συναφείς ζημιών» αφού ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης που εποπτεύονταν από την ένωση.

Μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Λάμπερτ

«Είναι τόσο λυπηρό και τόσο παράλογο»

Στην προσωπική του ιστοσελίδα, ο Λάμπερτ περιέγραφε τον εαυτό του ως «πιστοποιημένο από το συμβούλιο γιατρό επειγόντων περιστατικών με πάνω από δύο δεκαετίες κλινικής εμπειρίας» και στέλεχος στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας.

«Έχω βαθιά γνώση των κανονισμών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και του αντίκτυπού τους στην υιοθέτηση της τεχνολογίας», αναφέρεται στην ιστοσελίδα.

Σε ανακοίνωση της, η αστυνομία της Ουάσιγκτον δήλωσε ότι ερευνούσε μια διαμάχη με την ένωση ιδιοκτητών, η οποία είναι πιθανό να οδήγησε στην ένοπλη επίθεση.

Η Μπρουκ Πίντο, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της 2ης Περιφέρειας, η οποία εκπροσωπεί και κατοικεί στην περιοχή, δήλωσε ότι, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, ο δράστης είχε ως στόχο κάποιον στο γυμναστήριο και «ότι βρισκόταν σε ενεργή δικαστική διαμάχη σχετικά με ένα ζήτημα που αφορούσε μια πολυκατοικία».

«Είναι τόσο λυπηρό και τόσο παράλογο να σκοτώνεις κάποιον εξαιτίας μιας διαμάχης που θα έπρεπε να επιλυθεί με λογικό τρόπο», δήλωσε η ίδια, μιλώντας στο NBC News.

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