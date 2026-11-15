Τσεχία: Μαζική διαδήλωση κατά νομοσχεδίου που περιορίζει τη χρηματοδότηση σε δημόσια μέσα ενημέρωσης

Περισσότεροι από 200.000 διαδηλωτές εκτιμάται ότι συγκεντρώθηκαν στους δρόμους της Πράγας

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Τσεχία: Μαζική διαδήλωση κατά νομοσχεδίου που περιορίζει τη χρηματοδότηση σε δημόσια μέσα ενημέρωσης
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Περισσότεροι από 200.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Πράγα κατά νομοσχεδίου που περιορίζει τη χρηματοδότηση των δημόσιων μέσων ενημέρωσης.
  • Το νομοσχέδιο καταργεί το μηνιαίο τέλος ραδιοτηλεόρασης και μειώνει τη χρηματοδότηση κατά 15%, οδηγώντας τα μέσα στα επίπεδα προϋπολογισμού των ετών 2005-2008.
  • Οι διαδηλωτές και οργανώσεις αντιτίθενται στο νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι υπονομεύει την ανεξαρτησία και τη βιωσιμότητα των δημόσιων μέσων και ενδέχεται να επιτρέψει πολιτικό έλεγχο.
  • Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η μείωση των τελών αποτελεί μέτρο για τη μείωση του οικονομικού βάρους των πολιτών.
  • Οι εργαζόμενοι στη δημόσια ραδιοτηλεόραση προχώρησαν σε 24ωρη απεργία και οι διαμαρτυρίες υποστηρίχθηκαν από φοιτητές, καλλιτέχνες και πρώην αντιφρονούντες.
Snapshot powered by AI

Μαζική διαδήλωση οργανώθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα της Τσεχίας, Πράγα, κατά νομοσχεδίου που περιορίζει τη χρηματοδότηση των δημόσιων μέσων ενημέρωσης.

Περισσότεροι από 200.000 πολίτες συγκεντρώθηκαν στους δρόμους της πόλης, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το νέο νομοσχέδιο, το οποίο ισχυρίζονται ότι θα υπονομεύσει την ανεξαρτησία και τη βιωσιμότητα των εν λόγω ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

Διοργανωτές ανέφεραν ότι η συμμετοχή στη σημερινή συγκέντρωση ενδέχεται να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη διαδήλωση μετά τη Βελούδινη Επανάσταση του 1989.

doc202611153262540313381973.jpg

«Μία εκλεγμένη κυβέρνηση δεν έχει δικαίωμα να διαλύει δημοκρατικούς θεσμούς»

«Πρέπει να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης. Η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για να τα ελέγξει, να μειώσει τη χρηματοδότησή τους και να επηρεάσει ό,τι μεταδίδουν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γιαν Σνάζελ, προγραμματιστής υπολογιστών που παρευρέθηκε στη συγκέντρωση.

Ο Μίκουλας Μίναρ, ηγέτης της συλλογικότητας «Εκατομμύρια Στιγμές για τη Δημοκρατία», η οποία οργάνωσε τη διαδήλωση, ισχυρίστηκε ότι «μεταξύ 350.000 και 450.000 ανθρώπων» ανταποκρίθηκαν στο σημερινό κάλεσμα μέχρι το απόγευμα.

doc202611153262536413381939.jpg

Επικριτές παρομοιάζουν το κυβερνητικό νομοσχέδιο για τα μέσα ενημέρωσης με τις αλλαγές που προώθησε στην Ουγγαρία ο πρώην πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος δημιούργησε ένα δίκτυο φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης.

Κόμματα της αντιπολίτευσης και διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κατακρίνουν επίσης την κυβέρνηση επειδή προώθησε εσπευσμένα το αρχικό νομοσχέδιο στη μέση της νύχτας, τον Οκτώβριο, ζητώντας από τον κυβερνητικό συνασπισμό να αποσύρει τον νόμο.

«Μια εκλεγμένη κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να κυβερνά, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και να διαλύει δημοκρατικούς θεσμούς», δήλωσε ο Μινάρ.

«Αποδείξτε ότι στόχος σας δεν είναι να αποκτήσετε τον έλεγχο τους και επιτρέψτε σε ειδικούς να προτείνουν ουσιαστικές δικλείδες ασφαλείας για την ανεξαρτησία των θεσμών από την πολιτική εξουσία», πρόσθεσε.

doc202611153262535513381938.jpg

Κατάργηση του μηνιαίου τέλους ραδιοτηλεόρασης

Η λαϊκιστική κυβέρνηση του δισεκατομμυριούχου Αντρέι Μπάμπις, που έχει τη στήριξη του ακροδεξιού κόμματος SPD και του ευρωσκεπτικιστικού κόμματος των Αυτοκινητιστών, έχει πολλές φορές κατηγορήσει τα ιδιωτικά και τα δημόσια μέσα ενημέρωσης για προκατάληψη.

Στις αλλαγές που προωθεί, ο συνασπισμός θέλει να καταργήσει τα μηνιαία τέλη ραδιοτηλεόρασης ύψους 205 κορωνών (9,43 δολαρίων ανά νοικοκυριό) το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα για τη χρηματοδότησή .

Οι διαδηλωτές, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Κάτω τα χέρια από τα μέσα ενημέρωσης» και «Αφήστε τα μέσα ενημέρωσης να ασχοληθούν με τους πολιτικούς», κατέκλυσαν τους κοντινούς σταθμούς του μετρό και γέμισαν το πάρκο Λέτνα, το οποίο προσφέρει θέα στην τσεχική πρωτεύουσα. Μεταξύ των ομιλητών ήταν φοιτητές, στρατιωτικοί και πρώην αντιφρονούντες που είχαν υπογράψει τη «Χάρτα 77».

1794777722594-159142422-doc202611153262526213381875.jpg

Πολλοί από τους συμμετέχοντες στη διαδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες πριν από την αργία της 17ης Νοεμβρίου, ημέρα που τιμάται η έναρξη της Βελούδινης Επανάστασης, φορούσαν τριγωνικά χάρτινα καπέλα φτιαγμένα από εφημερίδες, προς τιμήν ενός χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων που για δεκαετίες προλογίζει τις ιστορίες πριν τον ύπνο για παιδιά στην Τσεχική Τηλεόραση.

«Γνωρίζω ότι ολόκληρη η Τσεχική Τηλεόραση αποτελεί εγγύηση αλήθειας και αντικειμενικότητας», δήλωσε στο Reuters η 72χρονη συνταξιούχος Μιλάνα Ρουντολφόβα. «Αν δεν έχουμε δημόσια τηλεόραση και ραδιόφωνο, τότε, δυστυχώς, δεν θα μπορούμε πια να πιστέψουμε τίποτα».

Πολιτική πίεση λόγω χρηματοδότησης

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι εργαζόμενοι στη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Τσεχίας κλιμάκωσαν τον αγώνα τους με μια 24ωρη απεργία, η οποία οδήγησε σε περιορισμούς στο πρόγραμμα και σε διαδηλώσεις που υποστηρίχθηκαν από καλλιτέχνες και φοιτητές.

doc202611153262525813381874.jpg

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η αλλαγή στον προϋπολογισμό θα αποσυνδέσει τα μέσα ενημέρωσης από τους τηλεθεατές που πληρώνουν για τις υπηρεσίες αυτές και οι αποφάσεις χρηματοδότησης θα είναι ανοικτές σε πολιτική πίεση.

Η περικοπή κατά 15% της χρηματοδότησης που προτείνεται στο πλαίσιο των αλλαγών θα οδηγήσει τον ονομαστικό προϋπολογισμό της τηλεόρασης στα επίπεδα του 2008 και του ραδιοφώνου στα επίπεδα του 2005. Τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα δηλώνουν ότι δεν μπορούν να αντέξουν τις περικοπές αυτές.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση απλά τηρεί τη δέσμευσή της να ελαφρύνει το οικονομικό βάρος για τους πολίτες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ – Άιζενκοτ κατά Νετανιάχου: «Δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία ούτε ένα λεπτό ακόμα»

23:56LIFESTYLE

Φινάλε από τους Duran Duran για τον ντράμερ Ρότζερ Τέιλορ - Επιδεινώθηκε το πρόβλημα με την ακοή του

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Τσεχία: Μαζική διαδήλωση κατά νομοσχεδίου που περιορίζει τη χρηματοδότηση σε δημόσια μέσα ενημέρωσης

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Προσποιήθηκε υπάλληλο της ΔΕΗ και της απέσπασε 10.000 ευρώ, λίρες και ρολόι

23:29ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τζένσεν Χουάνγκ συζητά με έμπιστους συνεργάτες την επιστροφή του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Βορειοκορεάτες χάκερς έκλεψαν πάνω από 400 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα

23:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πιο γκαφατζής τερματοφύλακας: Απίστευτο γκολ στην Αργεντινή - Βίντεο

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Ακόμη ένα κύμα επιθετικής ρωσοφοβίας» η απόφαση της Εσθονίας να κλείσει τα σύνορα

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικές ροές: Ιεράπετρα και Σητεία αρνήθηκαν τη φιλοξενία 40 μεταναστών

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Σοβαρά επεισόδια με την αστυνομία σε διαδήλωση της Γενιάς Ζ - Τουλάχιστον 22 συλλήψεις

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από πυροβολισμούς σε πάρτι στη Γουαδελούπη - Βίντεο

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Χτύπησε μοτοσικλετιστή, τον εγκατέλειψε και ανατράπηκε λίγα μέτρα πιο κάτω

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 15/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:52ΥΓΕΙΑ

Μαύρη σοκολάτα: Ένα κομμάτι την ημέρα κάνει καλό στην υγεία

21:38ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπαρτζώκας σε διαιτητές: «Τι νούμερα είστε» - Βίντεο

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Nvidia: Σε κλειστή κατάθεση ενώπιον της Βουλής συμφώνησε ο Χουάνγκ - Εσωτερική έρευνα στη Megaspeed

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε στον Θερμαϊκό Κόλπο - Διασώθηκε από το Λιμενικό

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Τοπαλούδη: Στον Άρειο Πάγο ξανά η υπόθεση δολοφονίας της – Η υπεράσπιση του ενός δράστη ζητά να ανοίξει ξανά η υπόθεση

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε το παιδί ενός έτους που κατάπιε βενζίνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Χειμώνας 2026 - 2027: Οι πρώτες ενδείξεις για Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό δημοσίευμα: Σχέδιο δύο σταδίων για να πάρει η Τουρκία έξι F-35

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε το παιδί ενός έτους που κατάπιε βενζίνη

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 15/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Ο νέος δημόσιος εχθρός είναι τα ελάφια»: Η Λομβαρδία ξεκινάει θανάτωση όλο το χρόνο

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Χτύπησε μοτοσικλετιστή, τον εγκατέλειψε και ανατράπηκε λίγα μέτρα πιο κάτω

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

23:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πιο γκαφατζής τερματοφύλακας: Απίστευτο γκολ στην Αργεντινή - Βίντεο

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας στο Μαρούσι με έναν νεκρό - Εικόνες Newsbomb

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

21:38ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπαρτζώκας σε διαιτητές: «Τι νούμερα είστε» - Βίντεο

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στην Αλόννησο: Για ανθρωποκτονία από αμέλεια συνελήφθη ο 58χρονος που έκανε όπισθεν με φορτηγό και παρέσυρε θανάσιμα τη σύζυγό του

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Ιστορικό βίντεο από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης - Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάνης

20:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρές αέριες μάζες τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου δείχνει το GFS

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Συγκλονίζει η μαρτυρία του τραυματία πυροσβέστη  -«Προσπάθησα να βοηθήσω αλλά μου τελείωσε το οξυγόνο»

12:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης - Ήταν ο «γιος» του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι»

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Αρτοποιός για την τραγωδία στο Ζεφύρι: «Για κάποιο λόγο, που ερευνάται από την ΕΔΕ, βρέθηκαν στο χώρο του υπογείου» – Τι είπε για τις φιάλες οξυγόνου»

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με βίντεο που δείχνει άνδρα να μεταφέρει και να σπάει άγαλμα του Χριστού στη Λιθουανία

23:56LIFESTYLE

Φινάλε από τους Duran Duran για τον ντράμερ Ρότζερ Τέιλορ - Επιδεινώθηκε το πρόβλημα με την ακοή του

08:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Μαριάνα Κατσιμίχα τραγούδησε Μαζωνάκη σε live στη Θεσσαλονίκη και συγκίνησε - Το βίντεο που έγινε viral

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ