Δούκας για Γκράβα: «Οι εργασίες μόνωσης στην οροφή με ασφαλτόπανα ως πιθανή αιτία για την οσμή»

Snapshot Τρεις έλεγχοι διαρροής αερίου έχουν γίνει στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας χωρίς να εντοπιστεί διαρροή φυσικού αερίου.

Η πιθανότερη αιτία της οσμής αερίου είναι εργασίες μόνωσης με συγκόλληση ασφαλτόπανων στην οροφή του σχολείου.

Η Ελληνική Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου θα πραγματοποιήσει επιπλέον μετρήσεις στην περιοχή τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Το σχολικό συγκρότημα υφίσταται ενεργειακή αναβάθμιση και ανακατασκευές, καθώς η τελευταία εργασία είχε γίνει το 2003 και το κτίριο έχει περίπου 50 χρόνια.

Η επανέναρξη των δια ζώσης μαθημάτων αναμένεται πιθανότατα μέσα στον Νοέμβριο, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Snapshot powered by AI

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα εργασιών και μελετών για την οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και την επανέναρξη των διά ζώσης μαθημάτων μίλησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στον ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ 105,8 και τους δημοσιογράφους Μάκη Πολλάτο και Νικολέττα Κρητικού.

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται επιδιορθώσεις στο σχολικό συγκρότημα ύστερα από τρεις ελέγχους ανεξάρτητων φορέων. Όπως επισήμανε, δεν έχει καταγραφεί καμία διαρροή φυσικού αερίου ούτε στο σχολικό συγκρότημα, αλλά ούτε και στην υπόλοιπη περιοχή.

Δύο επιπλέον έλεγχοι έγιναν με τη χρήση του συστήματος «Picarro» από την Ελληνική Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου, που μπορεί να καταμετρήσει ακόμα και μικρές συγκεντρώσεις μεθανίου. Κατά τους ελέγχους δεν εντοπίστηκε κάποια διαρροή στην περιοχή, ενώ αύριο Δευτέρα και την Τρίτη θα βρίσκεται μέσα στην Γκράβα ώστε να κάνει εκ νέου καταμέτρηση.

Σχετικά με την πιθανότερη πηγή προέλευσης της οσμής, ο κ. Δούκας εκτίμησε ότι αφορά σε εργασίες μόνωσης που πραγματοποιήθηκαν στην οροφή του σχολείου, με συγκόλληση ασφαλτόπανων. Όπως ανέφερε, οι εργασίες αυτές μπορούν να προκαλέσουν οσμή που θυμίζει μεθάνιο και επειδή πρόκειται για «βαρύ» αέριο, είναι πιθανό να μεταφέρθηκε και στους υπόλοιπους χώρους των σχολείων.

Ο κ. Δούκας συμπλήρωσε ότι αυτό το διάστημα γίνονται στο σχολικό συγκρότημα μεγάλες ενέργειες ανακατασκευής και ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς η τελευταία εργασία είχε γίνει το 2003, ενώ το σχολικό συγκρότημα μετρά περίπου 50 χρόνια από την κατασκευή του. Παράλληλα, ανέφερε ότι όλες οι προτάσεις για επιπλέον εργασίες που έχουν τεθεί στα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων, θα γίνουν σε επόμενο διάστημα.

Σχετικά με το πότε θα επιστρέψουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στη δια ζώσης εκπαίδευση, ο κ. Δούκας εκτίμησε ότι μπορεί να γίνει μέσα στον Νοέμβριο. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως αφού ολοκληρωθούν οι επιπλέον έλεγχοι την Τρίτη και τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες εργασίες, το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο, το πιθανότερο την Παρασκευή, ώστε να αποφασιστεί η έναρξη των μαθημάτων.

Σημείωσε επίσης ότι η παροχή αερίου στην Γκράβα είναι κλειστή, ενώ αναζητούνται εναλλακτικές πηγές θέρμανσης. Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει αιτηθεί από την Περιφέρεια να ενταχθούν στον προϋπολογισμό και εργασίες για αυτόνομη θέρμανση με νέα συστήματα αντλιών θερμότητας.

Κυψέλη:Σημαντικό να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους

Σχετικά με την κατάσταση στην Κυψέλη και τις ζημιές που έχει προκαλέσει σε κτήρια της περιοχής ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 του Μετρό, ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι πρόκειται για μία «πολύ δύσκολη κατάσταση».

Σημείωσε ότι έχουν καταγραφές ρωγμών και καθιζήσεων που είναι 4 φορές περισσότερο από το όριο, ενώ σε ελέγχους τρωτότητας εντοπίζονται ακόμη «κόκκινα» κτήρια. Ο κ. Δούκας ανέφερε ότι οι εργασίες του μετροπόντικα έχουν σταματήσει εδώ και 6 μήνες, ενώ δεν είναι σαφές πώς μπορούν να ξεκινήσουν εκ νέου με ασφάλεια.

Σημείωσε ότι αυτό που έχει αποφασιστεί είναι μεικτό κλιμάκιο μηχανικών από το Τεχνικό Επιμελητήριο, τους κατοίκους της περιοχής και την Ελληνικό Μετρό θα ελέγχει ξανά τα σπίτια ένα προς ένα προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ζημιές και να ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι αυτό που ζητά είναι να υπάρξει πλήρης κάλυψη των κατοίκων που κινδυνεύουν τα σπίτια τους και να εξασφαλιστεί η διαμονή τους. Παράλληλα, σημαντικό είναι να εδραιωθεί ένα συναίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους και όλες οι ενέργειες να γίνονται σε δημόσια θέα.

Για την Φώφη Γεννηματά

Μιλώντας για την Φώφη Γεννηματά που συμπληρώνει σήμερα 5 χρόνια από τον θάνατό της, ο κ. Δούκας δήλωσε ότι «κράτησε όρθιο το ΠΑΣΟΚ στις πιο δύσκολες συνθήκες».

Σημείωσε ότι είναι ένα παράδειγμα «ήθους και αξιοπρέπειας» που κατάφερε να κάνει το ΠΑΣΟΚ ξανά μεγάλη δημοκρατική παράταξη, λέγοντας ότι μπορεί να τα καταφέρει «μόνο εάν ενώνουμε δυνάμεις».

Ο ίδιος εντάχθηκε στην πολιτική με δική της πρωτοβουλία καθώς από Καθηγητής στο Πολυτεχνείο έγινε γραμματέας στον τομέα της Ενέργειας και θεωρεί χρέος να συνεχίσει «τις αρχές και αξίες που μου δίδαξε».

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