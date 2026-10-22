Δούκας: Καμία επιστροφή μαθητών στη Γκράβα χωρίς να επιβεβαιωθεί η ασφάλειά τους

Δεν έχει διαπιστωθεί ακόμη η πηγή οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Δούκας: Καμία επιστροφή μαθητών στη Γκράβα χωρίς να επιβεβαιωθεί η ασφάλειά τους
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  • Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δήλωσε ότι δεν θα επιστρέψουν μαθητές καιαιδευτικοί στα σχολεία της Γκράβας χωρίς πλήρη διασφάλιση της ασφάλειάς τους.
  • Οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητας του δικτύου φυσικού αερίου ήταν επιτυχημένοι και δεν εντοπίστηκαν διαρροές ή οσμές φυσικού αερίου στους χώρους του σχολικού συγκροτήματος.
  • Το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος εντόπισε προβλήματα στα συστήματα ασφαλείας και στην κατασκευή τμημάτων του δικτύου, που δεν συμφωνούν με τις εγκεκριμένες μελέτες.
  • Στο ένα από τα δύο λεβητοστάσια δεν λειτουργούσε το σύστημα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου και ο χειροκίνητος μηχανισμός διακοπής παροχής ήταν εκτός λειτουργίας.
  • Υπάρχει ανάγκη για άμεσες τεχνικές διορθώσεις σε παρεμβάσεις του 2003, όταν ο λέβητας μετατράπηκε από πετρελαίου σε φυσικού αερίου χωρίς εκτεταμένη συντήρηση.
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O δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία της Γκράβας, «χωρίς να είμαστε σίγουροι για την ασφάλειά τους στο 100%».

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Mega News 104,6, αναφέρθηκε στους ελέγχους που γίνονται ακόμη για την οσμή φυσικού αερίου στις σχολικές εγκαταστάσεις καθώς και για το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Αναφερόμενος στα συμπεράσματα των ελέγχων, υπογράμμισε πως οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας στο δίκτυο υπήρξαν επιτυχημένες, χωρίς να διαπιστωθεί καμία διαρροή ή οσμή φυσικού αερίου στους χώρους του συγκροτήματος.

«Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι αντοχής και στεγανότητας στα δίκτυα της υφιστάμενης εγκατάστασης με αποδεκτά αποτελέσματα. Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας και για τα δύο σημεία ενδιαφέροντος υπήρξαν επιτυχημένες, χωρίς να διαπιστωθούν ενδείξεις διαρροής. Οι έλεγχοι με ανιχνευτή φυσικού αερίου που πραγματοποιήθηκαν στους χώρους και διαδρόμους των σωληνώσεων δεν διαπίστωσαν καμία ανιχνεύσιμη ένδειξη ύπαρξης φυσικού αερίου», ανέφερε.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, οι πραγματογνωμοσύνες ανέδειξαν την ανάγκη για άμεσες τεχνικές διορθώσεις σε παρεμβάσεις και τροποποιήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί το 2003, όταν ο λέβητας μετατράπηκε από πετρελαίου σε φυσικού αερίου, χωρίς έκτοτε να έχει λάβει χώρα εκτεταμένη συντήρηση.

Σημειώνεται ότι το πόρισμα του ΤΕΕ εντοπίζει προβλήματα τόσο στα συστήματα ασφαλείας όσο και στην κατασκευή τμημάτων του δικτύου, τα οποία δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται στις εγκεκριμένες μελέτες.

Ειδικότερα, στο ένα από τα δύο λεβητοστάσια διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε το σύστημα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου. Παράλληλα, εκτός λειτουργίας φέρεται να ήταν και ο χειροκίνητος μηχανισμός διακοπής της παροχής, ο οποίος είναι απαραίτητος για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενης επικίνδυνης κατάστασης.

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