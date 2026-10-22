Γκράβα: Συνεχίζεται η τηλεκπαίδευση - Εξετάζεται η τοποθέτηση κλιματιστικών

Ο δήμος Αθηναίων εξετάζει την τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων στις εγκαταστάσεις προκειμένου να υπάρχει θέρμανση όταν επιστρέψουν οι μαθητές

Ελένη Ευστρατίου

Γκράβα: Συνεχίζεται η τηλεκπαίδευση - Εξετάζεται η τοποθέτηση κλιματιστικών
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η τηλεκπαίδευση στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας συνεχίζεταιλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, καθώς δεν έχει εντοπιστεί η αιτία της οσμής φυσικού αερίου.
  • Ο δήμος Αθηναίων εξετάζει την τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων ως εναλλακτική πηγή θέρμανσης, μετά από εργασίες στο λεβητοστάσιο και μελέτες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
  • Το πόρισμα του ΤΕΕ διαπίστωσε σοβαρές παραλείψεις στα λεβητοστάσια, όπως μη λειτουργία συστήματος ανίχνευσης διαρροής αερίου και προβλήματα πυροπροστασίας.
  • Η υπουργός Παιδείας τόνισε ότι η συντήρηση των σχολικών υποδομών ανήκει στους δήμους και ότι οι εργασίες αναβάθμισης θα ολοκληρωθούν πριν την επιστροφή των μαθητών.
  • Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής εκτίμησε ότι το σχολείο μπορεί να επαναλειτουργήσει την επόμενη εβδομάδα, με την τελική απόφαση να ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.
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Τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης τα μαθήματα του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, καθώς δεν έχει εντοπιστεί ακόμη η αιτία οσμής φυσικού αερίου.

Μιλώντας στο Action 24 ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, ανέφερε ότι με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου συνεχίζεται η αναστολή των διά ζώσης μαθημάτων, καθώς εξετάζονται άλλες πηγές θέρμανσης. Ο ίδιος ανέφερε ότι είναι απόφαση του δημάρχου, Χάρη Δούκα, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να επιστρέψουν όταν θα είναι όλα ασφαλή.

Παράλληλα, δήλωσε ότι αυτές τις μέρες γίνονται εργασίες στο λεβητοστάσιο μετά από τη δημοσίευση του πορίσματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ενώ εξετάζονται και εναλλακτικές πηγές θέρμανσης προκειμένου να μπορέσουν οι μαθητές να ζεσταίνονται όταν θα επιστρέψουν το χειμώνα. Ως την πιο πιθανή λύση ο αντιδήμαρχος ανέφερε την εγκατάσταση κλιματιστικών, κάτι που θα χρειαστεί μελέτη και υπολογισμός του συνολικού κόστους.

Όπως εξήγησε, η τριήμερη αναστολή αποφασίστηκε προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες και οι έλεγχοι και να προχωρήσει η εγκατάσταση θερμαντικών σωμάτων τις επόμενες μέρες. Σημείωσε ότι έχει εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος για την τελική απόφαση θέρμανσης του σχολικού συγκροτήματος, μέχρι να διαπιστωθεί η αιτία οσμής αερίου.

Δεν υπάρχει διαρροή αερίου

Σημειώνεται ότι μετά τις μελέτες του ΤΕΕ, εμπειρογνωμόνων καθώς και της εταιρείας, δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή αερίου αλλά ούτε και η πηγή της έντονης οσμής. Ωστόσο, το πόρισμα του ΤΕΕ που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη ανέφερε σοβαρές παραλείψεις.

Ειδικότερα, στο ένα από τα δύο λεβητοστάσια διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε το σύστημα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου. Παράλληλα, εκτός λειτουργίας φέρεται να ήταν και ο χειροκίνητος μηχανισμός διακοπής της παροχής, ο οποίος είναι απαραίτητος για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενης επικίνδυνης κατάστασης.

Επίσης, διαπιστώθηκαν και σοβαρά προβλήματα πυροσπροστασίας, καθώς στον ίδιο χώρο συνυπάρχουν λέβητες και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χωρίς στεγανές πυράντοχες πόρτες.

Ζαχαράκη: Προτεραιότητα να επιστρέψουν οι μαθητές στην διά ζώσης εκπαίδευση

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε ότι είναι στις αρμοδιότητες των δήμων να συντηρούν τις σχολικές υποδομές. Πρόσθεσε ότι στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας γίνονται από πέρσι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής. Σημείωσε ότι οι τεχνικές εργασίες που επισημαίνονται από το ΤΕΕ, το οποίο κλήθηκε να κάνει ελέγχους χωρίς να έχει αρμοδιότητα, θα ολοκληρωθούν.

Από μεριάς του υπουργείου Παιδείας, η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, θέτοντας το σχολείο σε τηλεκπαίδευση από την πρώτη στιγμή και παρέχοντας την απαραίτητη ενημέρωση σε εκπαιδευτικούς και διευθυντές.

Η ίδια ανέφερε ότι το σχολείο φαινόταν ότι χρειάζεται σοβαρή συντήρηση, ενώ τώρα γίνονται εργασίες στο λεβητοστάσιο, οι οποίες μόλις ολοκληρωθούν θα δοθεί το πράσινο φως για να επιστρέψουν τα παιδιά. Σημείωσε ότι προτεραιότητα είναι να γυρίσουν μαθητές και εκπαιδευτικοί με ασφάλεια καθώς και η κάλυψη των κενών, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες τάξεις.

Τα σχολεία θα μπορούσαν να επαναλειτουργήσουν την επόμενη εβδομάδα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ εξέφρασε την εκτίμηση ότι το σχολικό συγκρότημα θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με την τοποθέτηση κλιματιστικών, διευκρινίζοντας ότι η τελική απόφαση για τη λειτουργία του ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι τα μαθήματα συνεχίζονται κανονικά, ενώ εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την κάλυψη πιθανών εκπαιδευτικών κενών, ακόμη και στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, με τη συνδρομή εκπαιδευτικών και συμβούλων εκπαίδευσης. «Μαθήματα με webex γίνονται κανονικά. Και σημειώστε επίσης ότι οι μαθητές είναι έμπειροι γιατί ήδη δουλεύει και με άριστη συμμετοχή το ψηφιακό φροντιστήριο».

Πρόσθεσε επίσης πως οι έμπειροι συνάδελφοι έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τυχόν κενά, ενώ μπορεί να συμβάλλει και το σώμα των συμβούλων εκπαίδευσης ώστε μέχρι τον Δεκέμβρη να έχουν συμπληρωθεί οι ελλείψεις στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

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