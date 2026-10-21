Δούκας καλεί Ζαχαράκη και πρόεδρο ΤΕΕ για Γκράβα: Επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία σας στο ΔΣ

Επιστολή προς την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη και προς τον πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Στασινό απέστειλε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας ενόψει της διεξαγωγής του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα των σχολείων στη Γκράβα.

Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής: «Κυρία υπουργέ, κύριε πρόεδρε, μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας σε μέσα ενημέρωσης, επιβάλλεται να υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, που συνεδριάζει σήμερα.

Για τον λόγο αυτό, ζητάμε την αυτοπρόσωπη παρουσία σας, η οποία κρίνουμε ότι είναι απαραίτητη για να υπάρξουν οι αναγκαίες αποφάσεις.Τα θέματα της ασφάλειας των μαθητών, απαιτούν σοβαρότητα και άμεσες ενέργειες.Σας περιμένουμε σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, και ώρα 15:00 στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου».

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