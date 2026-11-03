Σύρος: Συναγερμός για εκρηκτικό μηχανισμό σε κρουαζιερόπλοιο με 1.537 άτομα έπειτα από καταγγελία

Snapshot Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι της Σύρου για καταγγελία τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού στο κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris» με 1.537 επιβαίνοντες.

Το Λιμενικό Σώμα διενεργεί ελέγχους με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο και υποβρύχια έρευνα από ιδιώτη δύτη.

Στην έρευνα συμμετέχει ομάδα της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος.

Το κρουαζιερόπλοιο επρόκειτο να αναχωρήσει για τη Χάιφα του Ισραήλ με 940 επιβάτες και 597 μέλη πληρώματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού και οι αρχές εξετάζουν την καταγγελία ως πιθανή απειλή. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι της Σύρου, έπειτα από καταγγελία για ενδεχόμενη τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στα ύφαλα του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris», σημαίας Παναμά, στο οποίο επιβαίνουν συνολικά 1.537 άτομα.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία πραγματοποιούν ελέγχους με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης, ενώ ιδιώτης δύτης διενεργεί υποβρύχια έρευνα για τον εντοπισμό τυχόν ύποπτου αντικειμένου.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στο λιμάνι της Σύρου πρόκειται να μεταβεί και ομάδα της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) του Λιμενικού Σώματος, προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες.

Το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο βρίσκονται 940 επιβάτες και 597 μέλη πληρώματος, επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο με προορισμό τη Χάιφα του Ισραήλ.

Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν την καταγγελία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για πραγματική απειλή.

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