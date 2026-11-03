Συναγερμός για βόμβα σε αεροσκάφος από Χίθροου για Πολωνία - Έκλεισε το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας

Snapshot Πτήση από το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου προς Πολωνία εκτράπηκε προς το αεροδρόμιο Modlin της Βαρσοβίας λόγω απειλής για βόμβα.

Το αεροσκάφος με 181 επιβαίνοντες προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι αρχές πραγματοποιούν έλεγχο στο αεροπλάνο.

Το αεροδρόμιο Modlin της Βαρσοβίας παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας μετά την έκτακτη προσγείωση.

Η αρχική πτήση της LOT Polish Airlines είχε ως προορισμό το Nowy Dwór Mazowiecki πριν αλλάξει πορεία. Snapshot powered by AI

Πτήση από Λονδίνο για Πολωνία αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει επείγουσα προσγείωση μετά από απειλή για βόμβα. Το αεροπλάνο, με 181 επιβαίνοντες, κλήθηκε να αλλάξει προορισμό, κι εκτράπηκε προς το αεροδρόμιο Modlin της Βαρσοβίας μετά την προειδοποίηση. Το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Το αεροδρόμιο Modlin της Βαρσοβίας, το οποίο βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια του κέντρου της Βαρσοβίας, ανέφερε την μη προγραμματισμένη προσγείωση ενός αεροπλάνου από το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου λόγω πληροφοριών για εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροσκάφος, ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι υπηρεσίες ασφαλείας «χτενίζουν» το αεροσκάφος. Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων Flight Aware δείχνει ένα Boeing 737 MAX 8 που αναχωρεί από το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου στις 6:54 π.μ. την Τρίτη και φτάνει στο Modlin-Βαρσοβία στις 9:59 π.μ. τοπική ώρα.

Αυτή η πτήση της LOT Polish Airlines είχε αρχικά προορισμό το Nowy Dwór Mazowiecki, μια πόλη στην ανατολική-κεντρική Πολωνία, προτού εκτραπεί η πορεία της.