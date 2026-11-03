Συναγερμός στον Κορυδαλλό: Πυροβολισμοί έξω από μπαρ - Συνελήφθη 28χρονος

Snapshot Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα στον Κορυδαλλό έξω από μπαρ, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Συνελήφθη 28χρονος δράστης που πυροβόλησε σε σταθμευμένο μηχανάκι και στον αέρα.

Βρέθηκε και κατασχέθηκε η καραμπίνα που χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διευκρινίσουν τα κίνητρα και το πλαίσιο του συμβάντος.

Το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη αστυνόμευση σε περιοχές με νυχτερινή κίνηση. Snapshot powered by AI

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης στον Κορυδαλλό, με έναν 28χρονο να προσαχθεί από τις αστυνομικές αρχές. Ο άνδρας πυροβόλησε σε σταθμευμένο μηχανάκι και στον αέρα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Στις 03:20 τα ξημερώματα, ο 28χρονος πυροβόλησε στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Ατταλείας, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στην περιοχή και εντόπισαν τον δράστη πεζό, στη διασταύρωση των οδών Μακεδονίας και Κορίνθου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, στην οδό Αδριανουπόλεως 1 βρέθηκε το όπλο του περιστατικού, μια καραμπίνα. Στο σημείο των πυροβολισμών περισυλλέχθηκαν τέσσερις κάλυκες, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί σε πολίτες ή περαστικούς.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποσαφηνίσουν τα ακριβή κίνητρα και το πλαίσιο του περιστατικού. Ο 28χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, όπου θα εξεταστούν τα στοιχεία της υπόθεσης και οι νομικές συνέπειες.

Το συμβάν αναδεικνύει την ανάγκη για αυξημένη αστυνόμευση και προσοχή σε περιοχές με έντονη νυχτερινή κίνηση, καθώς τέτοιου είδους περιστατικά μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.