Φθιώτιδα: Στιγμές τρόμου για κυνηγό – Λύκοι κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του

Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις ένας χιλιόμετρο από τα σπίτι χωριού

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Φθιώτιδα: Στιγμές τρόμου για κυνηγό – Λύκοι κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Κυνηγός στη Δυτική Φθιώτιδα αντιμετώπισε απειλητική προσέγγιση από δύο λύκους σε δασική περιοχή κοντά σε κατοικίες.
  • Παρά τους πυροβολισμούς στον αέρα για εκφοβισμό, οι λύκοι δεν απομακρύνθηκαν άμεσα, προκαλώντας έντονο φόβο στον κυνηγό.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις ένα χιλιόμετρο από τον οικισμό Παλαιά Γιαννιτσού, αυξάνοντας την ανησυχία για την παρουσία λύκων κοντά σε κατοικημένες περιοχές.
  • Υπάρχουν αυξανόμενες αναφορές για συναντήσεις λύκων με κυνηγούς και επιθέσεις σε κυνηγόσκυλα στην ευρύτερη περιοχή.
  • Η παρουσία λύκων σε κατοικημένες και δασικές περιοχές προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής.
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Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Φθιώτιδας η αυξανόμενη παρουσία λύκων κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Κυνηγός βίωσε τρομακτικές στιγμές σήμερα το πρωί σε δασική περιοχή της Παλαιάς Γιαννιτσούς, στη Δυτική Φθιώτιδα, όπου είχε βγει μαζί με το κυνηγόσκυλό του. Κατά τη διάρκεια της εξόρμησής του ο κυνηγός ήρθε αντιμέτωπος με δύο λύκους ο ένας εκ των οποίων, σύμφωνα με την περιγραφή του, ήταν ιδιαίτερα μεγαλόσωμος.

Η συνάντηση εξελίχθηκε γρήγορα σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση καθώς οι λύκοι άρχισαν να κινούνται απειλητικά προς το μέρος του, περιορίζοντας τα περιθώρια αντίδρασής του και προκαλώντας του έντονο φόβο, καθώς αντιλήφθηκε ότι τόσο ο ίδιος όσο και το σκυλί του βρίσκονταν σε δύσκολη θέση.

Όπως αναφέρει το lamianow.gr, ο κυνηγός στην προσπάθειά του να προστατεύσει τον εαυτό του και τον σκύλο του πυροβόλησε στον αέρα θεωρώντας ότι ο θόρυβος θα απομάκρυνε τα άγρια ζώα. Ωστόσο, τα ζώα δεν φάνηκε να πτοούνται.

Η αγωνία κορυφώθηκε, με τον ίδιο να συνεχίζει τους πυροβολισμούς στον αέρα, προσπαθώντας να αποτρέψει την προσέγγισή τους. Τελικά, κατάφερε μαζί με το κυνηγόσκυλό του να απομακρυνθεί και να γλιτώσει την τελευταία στιγμή.

«Ήταν τρομακτικό. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα είχε συμβεί αν δεν τα είχαμε καταφέρει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυνηγός σε δηλώσεις του σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, όπου περιέγραψε τον φόβο και την ένταση που βίωσε κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Ανησυχία για το νέο περιστατικό

Το συμβάν προκάλεσε μεγάλη ανησυχία καθώς έλαβε χώρα στη δασική περιοχή ένα μόλις χιλιόμετρο από τα σπίτια της Παλαιάς Γιαννιτσούς, όπου η ανθρώπινη παρουσία είναι καθημερινή.

Το γεγονός αυτό εντείνει τον προβληματισμό, καθώς η παρουσία μεγάλων άγριων ζώων σε περιοχές που βρίσκονται τόσο κοντά σε οικισμούς δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας στους κατοίκους και στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο δάσος.

Αυξάνονται οι αναφορές για συναντήσεις με λύκους – Ανησυχία και για τα κυνηγόσκυλα

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αναφορών από κυνηγούς της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα κάνουν λόγο για ολοένα και συχνότερες συναντήσεις με λύκους κατά τη διάρκεια των εξορμήσεών τους.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, επίσης, η κατάσταση που περιγράφεται με τα κυνηγόσκυλα, καθώς έχουν καταγραφεί αναφορές για επιθέσεις και απώλειες σκύλων σε περιοχές όπου υπάρχει παρουσία λύκων.

Για τους κυνηγούς, τα σκυλιά τους δεν αποτελούν απλώς συνοδούς στις εξορμήσεις τους, αλλά πολύτιμους συντρόφους. Η πιθανότητα να βρεθούν αντιμέτωποι με αγέλες λύκων δημιουργεί έναν επιπλέον παράγοντα κινδύνου, ιδιαίτερα όταν κινούνται σε πυκνή βλάστηση και δύσβατες δασικές εκτάσεις.

Ο κυνηγός και το σκυλί του στάθηκαν τυχεροί και κατάφεραν να απομακρυνθούν χωρίς να τραυματιστούν. Η εμπειρία τους, όμως, ήταν αρκετή για να προκαλέσει έντονο φόβο και να γεννήσει σοβαρό προβληματισμό.

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