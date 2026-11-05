Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 28χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Έκρυβε ηρωίνη και κοκαΐνη

Snapshot Συνελήφθη 28χρονος στη δυτική Θεσσαλονίκη για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο άνδρας έκρυβε 200 γραμμάρια ηρωίνης και 8,3 γραμμάρια κοκαΐνης μέσα σε χόρτα κάτω από δέντρο.

Κατασχέθηκαν επίσης μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και οι ναρκωτικές ουσίες.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Κατερίνης με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Ο 28χρονος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης με τη σχηματισμένη δικογραφία. Snapshot powered by AI

Ένας 28χρονος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (4/11) σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Ο άνδρας εντοπίστηκε σε περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνας και διαπιστώθηκε να αποκρύπτει σε εξωτερικό χώρο και συγκεκριμένα μέσα σε χόρτα, κάτω από δέντρο, 1 συσκευασία με ηρωίνη βάρους 200 γραμμαρίων, 1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 8,3 γραμμαρίων και 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Ο 28χρονος συνελήφθη έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, με τη συνδρομή και αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης