Θεσσαλονίκη: Ληστεία με λεία 1 εκατομμυρίου ευρώ σε κατασκευαστική εταιρεία

Snapshot Ληστεία με λεία 1 εκατομμυρίου ευρώ σημειώθηκε σε κατασκευαστική εταιρεία στον Χαριλάου Θεσσαλονίκης.

Οι δράστες εισήλθαν χωρίς σημάδια διάρρηξης, πιθανώς με «κλειδί στο χέρι».

Αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο, δύο λάπτοπ, μπλοκ επιταγών και έγγραφα της εταιρείας.

Το χρηματοκιβώτιο δεν ήταν βιδωμένο στο πάτωμα, γεγονός που διευκόλυνε την κλοπή.

Το Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Snapshot powered by AI

Ληστεία με λεία 1 εκατομμυρίου ευρώ σημειώθηκε σε κατασκευαστική εταιρεία στην περιοχή Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, η ληστεία έγινε νυχτερινές ώρες σε μία τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία, η οποία ασχολείται με ασφαλτοστρώσεις δρόμων στους δήμους της περιοχής. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες φαίνεται πως μπήκαν με το «κλειδί στο χέρι» στην εταιρεία καθώς δεν υπάρχουν σημάδια διάρρηξης.

Οι δράστες μπήκαν στον χώρο της εταιρείας και πήραν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο δεν ήταν βιδωμένο στο πάτωμα και περιείχε 1 εκατομμύριο ευρώ, μπλοκ επιταγών, δύο λάπτοπ και άλλα έγγραφα της εταιρείας.

Το Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

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